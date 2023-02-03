Чистая прибыль

1) часть валового дохода, которая остается в распоряжении предприятия после формирования фонда оплаты труда и уплаты налогов, отчислений, обязательных платежей в бюджет, в вышестоящие организации и банки. Ч.П. используется для стимулирования коллектива и расширения производства;

2) сумма прибыли и налога с оборота. Ч.П. является основным источником формирования доходов бюджета и денежных накоплений предприятия.