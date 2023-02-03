Определение термина "Дефлятор валового внутреннего продукта (ввп)"

Дефлятор валового внутреннего продукта (ввп)

индекс цен на все конечные товары и услуги, стоимость которых входит в объем ВВП страны, региона. Представляет отношение номинального ВВП, выраженного в рыночных ценах текущего года, к реальному ВВП, выраженному в ценах базисного года.