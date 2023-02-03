Определение термина "Доминирование"

Доминирование

(от лат. dominary — преобладание) — главенствующее положение одного из экономических субъектов или его товаров в сравнении с другими субъектами и товарами. При наличии доминирования принято говорить, что фирма или другой хозяйствующий субъект занимают доминирующее положение на данном рынке.