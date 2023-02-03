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Определение термина "Экономическая эффективность капиталовложении"

Экономическая эффективность капиталовложении -
экономический показатель, рассчитываемый обычно в виде отношения объема выпускаемой продукции в денежном выражении к объему капиталовложений, обусловивших этот выпуск. Сложность оценки эффективности капиталовложений состоит в том, что от времени вложений денежного капитала до выпуска продукции проходит большой срок (лаг), поэтому зачастую трудно установить количественно, какой прирост объема выпуска принесли данные капиталовложения.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Экономическая эффективность капиталовложении: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка