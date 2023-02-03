Определение термина "Экономическая эффективность капиталовложении"

Экономическая эффективность капиталовложении

экономический показатель, рассчитываемый обычно в виде отношения объема выпускаемой продукции в денежном выражении к объему капиталовложений, обусловивших этот выпуск. Сложность оценки эффективности капиталовложений состоит в том, что от времени вложений денежного капитала до выпуска продукции проходит большой срок (лаг), поэтому зачастую трудно установить количественно, какой прирост объема выпуска принесли данные капиталовложения.