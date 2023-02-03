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Определение термина "Европейская система национального счетоводства"

Европейская система национального счетоводства -
система соглашений стран — участниц Европейского сообщества (ЕС), направленная на создание единых форм, методов, показателей учета экономических процессов в региональном масштабе. Разработка такой системы обусловлена опытом действующих систем, стремлением создать достаточно жесткую систему, обеспечивающую реальную однородность национальных счетов стран-участниц, и в то же время достаточно гибкую, чтобы гарантировать возможность последующего внесения изменений и дополнений, а также обеспечить сопоставимость экономических показателей с международной системой. Основой системы является интегрирование счетов, по которым распределяются операции. Таких счетов шесть: производство, хозяйственная деятельность, доход, использование дохода, использование капитала, финансовые операции. Все операции в Европейской системе национального счетоводства, подобно международной системе счетоводства, учитываются по месту их совершения. Указанная система широко используется во всех странах — участницах ЕС.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Европейская система национального счетоводства -
система соглашений стран — участниц Европейского союза (ЕС), направленная на создание единых форм, методов, показателей учета экономических процессов в региональном масштабе. Система национального счетоводства разработана в 1970 г. как базовая для построения счетов ЕС и участвующих в нем стран. Разработка такой системы обусловлена тремя основными факторами: опытом действующих систем, стремлением создать достаточно жесткую систему, обеспечивающую реальную однородность национальных счетов стран-участниц, и в то же время достаточно гибкую, чтобы обеспечить возможность последующего внесения изменений и дополнений, а также обеспечить сопоставимость экономических показателей с международной системой. Основой системы является интегрирование счетов, по которым распределяются операции. Таких счетов выделяется шесть: производство, хозяйственная деятельность, доход, использование дохода, использование капитала, финансовые операции. Все операции в Европейской системе национального счетоводства, подобно международной системе счетоводства, учитываются по месту их совершения. В настоящее время система широко используется во всех странах — участницах ЕС.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Европейская система национального счетоводства: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка