Определение термина "Европейская система национального счетоводства"

Европейская система национального счетоводства

система соглашений стран — участниц Европейского союза (ЕС), направленная на создание единых форм, методов, показателей учета экономических процессов в региональном масштабе. Система национального счетоводства разработана в 1970 г. как базовая для построения счетов ЕС и участвующих в нем стран. Разработка такой системы обусловлена тремя основными факторами: опытом действующих систем, стремлением создать достаточно жесткую систему, обеспечивающую реальную однородность национальных счетов стран-участниц, и в то же время достаточно гибкую, чтобы обеспечить возможность последующего внесения изменений и дополнений, а также обеспечить сопоставимость экономических показателей с международной системой. Основой системы является интегрирование счетов, по которым распределяются операции. Таких счетов выделяется шесть: производство, хозяйственная деятельность, доход, использование дохода, использование капитала, финансовые операции. Все операции в Европейской системе национального счетоводства, подобно международной системе счетоводства, учитываются по месту их совершения. В настоящее время система широко используется во всех странах — участницах ЕС.