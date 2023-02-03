Глобальная система торговых преференций, гстп

система торговых преференций, формируемая на основе Соглашения о ГСТП, подписанного в 1988 г. в Белграде. Соглашением предусмотрено развитие ГСТП за счет расширения числа товаров, на которые распространяются торговые льготы, снятие как тарифных, так и нетарифных ограничений, а также заключение между развивающимися странами взаимных соглашений о торговле и финансовом сотрудничестве.