Определение термина "Иностранные банки"

Иностранные банки

банки, которые частично или полностью принадлежат иностранному капиталу. Деятельность И.Б. в стране пребывания регламентируется национальным законодательством, устанавливающим особый режим для И.Б. с целью ограничения или активизации их деятельности в зависимости от состояния экономики и направления политики государства.