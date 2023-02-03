Определение термина "Налогоплательщик сша физическое лицо"

Налогоплательщик сша физическое лицо

под термином «Налогоплательщик США» понимается гражданин или налоговый резидент США. Концепция налогового резидентства, установленная законодательством США, является сложной, и, соответственно, может неправильно трактоваться. Если наличие статуса налогового резидента США вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом.

По общему правилу, Вы можете быть признаны налоговым резидентом США, если:

1) Вы родились в США; ИЛИ

2) Вы являетесь гражданином США или у вас есть «грин карта» США; ИЛИ

3) Вы отвечаете критерию существенного присутствия. Для того, чтобы отвечать этому критерию, Вы должны физически находиться в США по крайней мере:

i. 31 день в течение текущего года, и

ii. 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет, что:

1. Все дни, в течение которых Вы находились в США в течение текущего года; И

2. 1/3 дней, в течение которых Вы находились в США в течение первого года, предшествующего текущему году; И

3. 1/6 дней, в течение которых Вы находились в США в течение второго года, предшествующего текущему году.