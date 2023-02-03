Определение термина "Налогоплательщик сша физическое лицо"
По общему правилу, Вы можете быть признаны налоговым резидентом США, если:
1) Вы родились в США; ИЛИ
2) Вы являетесь гражданином США или у вас есть «грин карта» США; ИЛИ
3) Вы отвечаете критерию существенного присутствия. Для того, чтобы отвечать этому критерию, Вы должны физически находиться в США по крайней мере:
i. 31 день в течение текущего года, и
ii. 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет, что:
1. Все дни, в течение которых Вы находились в США в течение текущего года; И
2. 1/3 дней, в течение которых Вы находились в США в течение первого года, предшествующего текущему году; И
3. 1/6 дней, в течение которых Вы находились в США в течение второго года, предшествующего текущему году.
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