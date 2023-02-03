Определение термина "Ободранная облигация"

Ободранная облигация

облигация, которая первоначально была эмитирована с приложенными процентными купонами, но от которой они отделены; процентные купоны могут быть изъяты с целью погашения или оказаться предметом самостоятельной купли-продажи; иногда облигации продаются без права на получение процентов.