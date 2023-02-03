Определение термина "Организационно-правовая структура"

Организационно-правовая структура

установление вида, типа, способа структурного построения предприятия, компании, фирмы в соответствии с правовыми нормами, предусмотренны-

ми законодательством, гражданским кодексом (государственное предприятие, акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество и др.), и создание на этой основе адекватной организационной структуры.