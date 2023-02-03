Определение термина "Пошлина"

Пошлина

особый вид налогов и государственных сборов, взимаемых с физических и юридических лиц, которые вступают в специфические отношения между собой и с государственными органами. П. взимаются при заключении договоров об аренде, передаче ценных бумаг, регистрации предприятий, оформлении наследства, провозе товаров через границу и в ряде других случаев. П. обычно существуют в виде регистрационных и гербовых сборов, почтовых, таможенных, судебных, наследственных, биржевых, патентных пошлин.