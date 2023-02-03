Определение термина "Правила внутреннего трудового распорядка"

Правила внутреннего трудового распорядка

основной нормативный акт, которым определяется трудовой распорядок на предприятиях и организациях. Правила внутреннего трудового распорядка состоят из следующих разделов: общие положения; порядок приема и увольнения рабочих и служащих; основные обязанности рабочих и служащих; основные обязанности администрации; рабочее время и его использование; поощрения за успехи в работе; ответственность за нарушения трудовой дисциплины.