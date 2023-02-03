Определение термина "Реестр акционерного общества"

Реестр акционерного общества

существующая в единой системе записей совокупность данных об акционерном обществе. Р.А.О. содержит данные о размере уставного капитала, количестве, номинальной стоимости и категориях (типах) акции, объявленных к выпуску и выпущенных в обращение, о дроблении акций, консолидации, о каждом зарегистрированном лице с указанием, является ли оно собственником или номинальным держателем акций, об ак

циях общества, выкупленных им за счет собственных средств, их количестве, номинальной стоимости и категориях, о выплате дивидендов, о документах, подтверждающих совершение сделок с акциями, а также об иных основаниях приобретения прав на акции и о фактах обременения акций обстоятельствами в случаях, предусмотренных законодательством.