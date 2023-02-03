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Определение термина "Реторсии (лат. retosio — обратное действие)"

Реторсии (лат. retosio — обратное действие) -
ограничительные меры, предпринимаемые государством в ответ на аналогичные действия другого государства, наносящие экономический или моральный ущерб другому государству, например, ограничение прав иностранцев, повышение таможенных пошлин. В отличие от репрессалий Р. являются ответом на правомерные действия другого государства.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Реторсии (лат. retosio — обратное действие): понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка