Определение термина "Рисковый капитал"

Рисковый капитал

термин, применяемый для обозначения рискованного капиталовложения, например, финансирования вновь создаваемых отраслей, осваиваемых видов деятельности, новых технологий. Рисковое (венчурное) финансирование характерно для прогрессивных в техническом отношении отраслей экономики. Средства для рискового финансирования аккумулируются специализированными институтами и инвестируются в проекты с расчетом на довольно быструю окупаемость; предоставляются обычно небольшим фирмам для получения нормы прибыли выше средней в связи с освоением принципиально новых видов производства. Капиталовложения, как правило, осуществляются путем приобретения части акций фирмы-клиента или предоставления ссуды. Руководители фирм, получающих в свое распоряжение такой капитал, пользуются значительной свободой действий. В современных условиях подобные операции часто сочетают финансирование с помощью в организации производства.