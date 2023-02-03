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Определение термина "Рисковый капитал"

Рисковый капитал -
термин, применяемый для обозначения рискованного капиталовложения, например, финансирования вновь создаваемых отраслей, осваиваемых видов деятельности, новых технологий. Рисковое (венчурное) финансирование характерно для прогрессивных в техническом отношении отраслей экономики. Средства для рискового финансирования аккумулируются специализированными институтами и инвестируются в проекты с расчетом на довольно быструю окупаемость; предоставляются обычно небольшим фирмам для получения нормы прибыли выше средней в связи с освоением принципиально новых видов производства. Капиталовложения, как правило, осуществляются путем приобретения части акций фирмы-клиента или предоставления ссуды. Руководители фирм, получающих в свое распоряжение такой капитал, пользуются значительной свободой действий. В современных условиях подобные операции часто сочетают финансирование с помощью в организации производства.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Рисковый капитал: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка