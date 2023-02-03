Определение термина "Свифт"

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(англ. SWIFT — Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications) автоматизированная система осуществления международных денежных расчетов и платежей с использованием компьютеров и межбанковских телекоммуникаций. Создана в 1973 г. в Брюсселе представителями 240 банков 15 стран с целью упрощения и унификации международных расчетов. Функционирует с 1977 г.