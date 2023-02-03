Определение термина "Удержания из заработной платы"

Удержания из заработной платы

производимые вычеты из заработной платы работника в порядке взыскания денежных сумм для погашения причитающихся с работника платежей. К ним относятся налоги, штрафы, денежные начеты, кредитные платежи, алименты, а также другие вычеты, производимые в случаях, предусмотренных законом, постановлениями органов власти. Общий размер У не должен превышать 50% от причитающихся работнику сумм.