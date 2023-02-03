Определение термина "Вклады в иностранной валюте"

Вклады в иностранной валюте

средства в иностранной валюте, находящиеся на хранении в банке. Срочные вклады в иностранной валюте могут быть истребованы вкладчиком по истечении обусловленного срока лишь в полной сумме с предварительным уведомлением банка; вклады до востребования могут быть истребованы вкладчиком либо частями, либо в полной сумме с предварительным уведомлением банка. Проценты по вкладам выплачиваются в зависимости от суммы и срока вклада.