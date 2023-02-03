Определение термина "Внебиржевой рынок ценных бумаг"

Внебиржевой рынок ценных бумаг

рынок ценных бумаг, организованный дилерами, которые могут быть или не быть членами фондовой биржи. Внебиржевой оборот ценных бумаг осуществляется обычно по телефону и связан главным образом с ценными бумагами компаний, не имеющих достаточно акций, акционеров или доходов для того, чтобы зарегистрировать свои акции на какой-либо бирже. Внебиржевой рынок ценных бумаг является основным рынком облигаций всех видов. Котировка ценных бумаг на этом рынке осуществляется не в результате действия рыночных факторов, а самой компанией (самокотировка).