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Определение термина "Внебиржевой рынок ценных бумаг"

Внебиржевой рынок ценных бумаг -
рынок ценных бумаг, организованный дилерами, которые могут быть или не быть членами фондовой биржи. Внебиржевой оборот ценных бумаг осуществляется обычно по телефону и связан главным образом с ценными бумагами компаний, не имеющих достаточно акций, акционеров или доходов для того, чтобы зарегистрировать свои акции на какой-либо бирже. Внебиржевой рынок ценных бумаг является основным рынком облигаций всех видов. Котировка ценных бумаг на этом рынке осуществляется не в результате действия рыночных факторов, а самой компанией (самокотировка).

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Внебиржевой рынок ценных бумаг -
рынок ценных бумаг, организуемый дилерами вне биржи; на таком рынке обращаются в основном ценные бумаги компаний, не зарегистрированные на бирже. Котировка ценных бумаг на таком рынке осуществляется не в результате действия рыночных факторов, а самой компанией (самокотировка).

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Внебиржевой рынок ценных бумаг: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка