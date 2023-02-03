Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Всемирный банк, группа всемирного банка

Определение термина "Всемирный банк, группа всемирного банка"

Всемирный банк, группа всемирного банка -
Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международная ассоциация развития (МАР) образуют Всемирный банк. Всемирный банк, Международная финансовая корпорация (МФК), Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (МАГИ), Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) составляют группу Всемирного банка. Учрежден 1 июля 1944 г. на Бреттон-Вудской конференции одновременно с Международным валютным фондом. Штаб-квартира в Вашингтоне (США). Оказывает влияние на проведение экономической политики развивающихся стран путем предоставления стратегических кредитов. В 2002 финансовом году Всемирный банк предоставил займы более чем 100 развивающимся странам на общую сумму свыше 19,5 млрд долл. США.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

Популярные термины

БАНКОВСКИЙ ДЕНЬ

часы рабочего дня банка, в течение которых производятся платежные операции, датируемые этим числом, обычно с 10 до 16 ча...

ЛИЧНЫЙ ДОХОД

денежный доход работника, складывающийся из заработной платы и дополнительных платежей, включая дивиденды, проценты, рен...

КОНВЕРСИЯ

(лат. conversio — превращение) — существенное преобразование, изменение условий, замена одних объектов производства или ...

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ

предупреждающие, предохранительные действия. Термин чаще всего используется в страховании, где им обозначают мероприятия...

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ВВП)

"один из важнейших макроэкономических показателей, выражающий исчисленную в рыночных ценах совокупную стоимость конечног...

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ВВП)

один из важнейших показателей, выражающий исчисленную в рыночных ценах совокупную стоимость конечного продукта (продукци...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Всемирный банк, группа всемирного банка: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка