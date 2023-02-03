Определение термина "Всемирный банк, группа всемирного банка"

Всемирный банк, группа всемирного банка

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международная ассоциация развития (МАР) образуют Всемирный банк. Всемирный банк, Международная финансовая корпорация (МФК), Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (МАГИ), Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) составляют группу Всемирного банка. Учрежден 1 июля 1944 г. на Бреттон-Вудской конференции одновременно с Международным валютным фондом. Штаб-квартира в Вашингтоне (США). Оказывает влияние на проведение экономической политики развивающихся стран путем предоставления стратегических кредитов. В 2002 финансовом году Всемирный банк предоставил займы более чем 100 развивающимся странам на общую сумму свыше 19,5 млрд долл. США.