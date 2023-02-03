Определение термина "Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета"

Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета

форма бухгалтерского учета, при которой применяются накопительные регистры (журналы-ордера). Записи в журналы-ордера производятся с первичных документов в разрезе корреспондирующих счетов по кредитовому признаку, т. е. по кредиту данного счета в корреспонденции с дебетуемыми счетами. Месячные итоги каждого журнала-ордера показывают общую сумму кредитового оборота счета, операции которого учитываются в журнале, и суммы дебетовых оборотов каждого корреспондирующего с ним счета. Хозяйственные операции записываются в журналы-ордера по мере их совершения и оформления первичными документами и таким образом одновременно осуществляются систематическая и хронологическая записи. Сверка правильности ведения записей в журнале-ордере происходит путем сравнения итогов по дебетуемым счетам с общим итогом по кредиту счета. Выверенные месячные итоги из журналов-ордеров переносятся в Главную книгу. Кредитовый оборот по счету переносится из соответствующего журнала, а обороты по дебету — из других журналов-ордеров по корреспондирующим счетам, таким образом, в Главной книге расшифровывается дебетовый оборот счета, а в журнале-ордере — кредитовый. Главная книга ведется правильно, если суммы дебетовых и кредитовых оборотов, а также дебетовых и кредитовых сальдо равны. При такой форме учета исключается многократность записей и происходит объединение статистического и аналитического учетов.