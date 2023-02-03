Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета

Определение термина "Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета"

Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета -
форма бухгалтерского учета, при которой применяются накопительные регистры (журналы-ордера). Записи в журналы-ордера производятся с первичных документов в разрезе корреспондирующих счетов по кредитовому признаку, т. е. по кредиту данного счета в корреспонденции с дебетуемыми счетами. Месячные итоги каждого журнала-ордера показывают общую сумму кредитового оборота счета, операции которого учитываются в журнале, и суммы дебетовых оборотов каждого корреспондирующего с ним счета. Хозяйственные операции записываются в журналы-ордера по мере их совершения и оформления первичными документами и таким образом одновременно осуществляются систематическая и хронологическая записи. Сверка правильности ведения записей в журнале-ордере происходит путем сравнения итогов по дебетуемым счетам с общим итогом по кредиту счета. Выверенные месячные итоги из журналов-ордеров переносятся в Главную книгу. Кредитовый оборот по счету переносится из соответствующего журнала, а обороты по дебету — из других журналов-ордеров по корреспондирующим счетам, таким образом, в Главной книге расшифровывается дебетовый оборот счета, а в журнале-ордере — кредитовый. Главная книга ведется правильно, если суммы дебетовых и кредитовых оборотов, а также дебетовых и кредитовых сальдо равны. При такой форме учета исключается многократность записей и происходит объединение статистического и аналитического учетов.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Популярные термины

ПОЗИТИВНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

часть экономической теории, которая изучает и объясняет наблюдаемые экономические факты, события, процессы, устанавливае...

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

аккумулированные в наличной и безналичной формах деньги государства, предприятий, населения и другие средства, легко обр...

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

1) средства в отечественной и иностранной валютах, находящиеся в кассе, на расчетном, валютном и других счетах в банках ...

ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА

денежные средства предприятия, затраченные в течение конкретного периода времени на заработную плату, премиальные выплат...

ОБОРОТНЫЕ ФОНДЫ

часть производственных фондов предприятий, полностью потребляемая в одном производственном цикле и переносящая свою стои...

ВАЛОВОЙ ДОХОД

исчисленный в денежном выражении суммарный годовой доход предприятия, фирмы, полученный в результате производства и прод...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка