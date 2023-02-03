Переносная онлайн-касса
Эвотор 6
Подходит для сферы общественного питания: небольших кафе,
фастфуда, пекарен, мини-баров.
Указанная цена доступна клиентам Точка Банка.
24 000 ₽
Или 2 250 ₽ × 12 месяцев
Тип устройства
Онлайн-касса со встроенным эквайрингом
Формат работы
Стационарно и на выезде
Время работы без зарядки
До 12 часов
Подключение к интернету
Через сим-карту или Wi-Fi
Печать чеков
Есть
Скорость печати чека
До 250–300 чеков в час
Размер и вес
18,4 × 7,9 × 5,3 см, 450 г
Разрешение экрана
720 × 1600 пикселей
Сканирование QR-кодов и штрихкодов
Есть, через встроенный сканер
Что в комплекте
Зарядное устройство, сим-карта от Эвотор
Преимущества онлайн-кассы Эвотор 6
Компактный размер
Встроенный сканер
Большой сенсорный экран
Гарантия на 12 месяцев