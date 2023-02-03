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Эвотор 6 Онлайн-кассы фото

Переносная онлайн-касса

Эвотор 6

Подходит для сферы общественного питания: небольших кафе,
фастфуда, пекарен, мини-баров.

Указанная цена доступна клиентам Точка Банка.

До 12 часов без зарядки
Печать чеков
Платежи по карте и QR-коду

24 000 ₽

Или 2 250 ₽ × 12 месяцев

ХарактеристикиДоставка и настройкаИнструкции

Тип устройства

Онлайн-касса со встроенным эквайрингом

Формат работы

Стационарно и на выезде

Время работы без зарядки

До 12 часов

Подключение к интернету

Через сим-карту или Wi-Fi

Печать чеков

Есть

Скорость печати чека

До 250–300 чеков в час

Размер и вес

18,4 × 7,9 × 5,3 см, 450 г

Разрешение экрана

720 × 1600 пикселей

Сканирование QR-кодов и штрихкодов

Есть, через встроенный сканер

Что в комплекте

Зарядное устройство, сим-карта от Эвотор

Преимущества онлайн-кассы Эвотор 6

Компактный размер

Касса весит немного, и её легко брать с собой
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Встроенный сканер

Для работы с ЕГАИС и маркированными товарами
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Большой сенсорный экран

С ним проще искать позиции и пробивать заказы
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Гарантия на 12 месяцев

Поддержка производителя — весь год со дня доставки
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Эвотор 6 купить по низкой цене с бесплатной доставкой | Точка Банк