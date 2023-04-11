Обязателен ли эквайринг

Для приёма безналичных платежей предпринимателю нужно подключить эквайринг. В этой статье расскажем, что такое эквайринг, какой он бывает и кому обязательно нужно его подключить. Также разберёмся, сколько дней деньги поступают на расчётный счёт при оплате через эквайринг и какую комиссию платят предприниматели за возможность принимать безналичные платежи.
Подключить эквайринг можно в Точке. Торговый или интернет-эквайринг позволяют принимать безналичные платежи, а значит — расширять круг потенциальных покупателей и клиентов.
Ставка при оплате по QR-коду — от 0,4% до 0,7%, при оплате картой — от 1,14%. Ставка интернет-эквайринга — от 1,5%. Подключение и настройка — бесплатно.
Оставьте заявку на подключение, и наш сотрудник позвонит вам, чтобы рассказать как подключить эквайринг на выгодных условиях.
Что такое эквайринг
Эквайринг — процесс обработки безналичных платежей, во время которого деньги с карты покупателя зачисляются на счёт продавца. Эквайринг бывает двух видов.
Торговый эквайринг. Его подключают, если оплату принимают на оффлайн-точке, например, в магазине продуктов, шоу-руме, парикмахерской, массажном салоне, магазине парфюмерии. В этом случае процесс оплаты осуществляется через специальное устройство — терминал. Покупатель прикладывает или вставляет банковскую карточку и подтверждает оплату введением пин-кода. Банк продавца запрашивает у банка покупателя, достаточно ли на карте средств. Если всё в порядке, оплата проходит. Если нет, терминал выдаёт отказ.
Пример:
Владелец зоомагазина устанавливает терминал эквайринга, чтобы принимать оплату по безналу. Покупатель заходит в магазин и выбирает несколько товаров для собаки: сухой корм, лакомство и новую игрушку.
Продавец сканирует товары, видит итоговую сумму и предлагает покупателю выбрать удобный способ оплаты: наличными или банковской картой. Покупатель выбирает оплату картой, прикладывает карту к терминалу и подтверждает покупку. Онлайн-касса печатает чек, продавец отдаёт его покупателю. Вскоре деньги зачисляются на расчётный счёт ИП.
Интернет-эквайринг. Этот тип эквайринга подключают, если оплату принимают дистанционно. Например, так часто делают онлайн-преподаватели, ведущие курсов и мастер-классов, психологи, репетиторы. Можно формировать индивидуальные ссылки или QR-коды, а затем отправлять их клиентам.
Также интернет-эквайринг можно использовать для приёма безналичных платежей на сайте онлайн-магазина или для внесения предоплаты за заказ с доставкой. Для этого нужно настроить на сайте форму оплаты.
В этом случае процесс оплаты проходит иначе: покупатель выбирает товар и вводит в платёжный шлюз данные карты. Затем подтверждает оплату введением кода из смс и, если деньги есть на счёте, они перечисляются на счёт продавца. Терминал для интернет-эквайринга не нужен.
Пример:
Ангелина — репетитор по математике. Она работает с детьми из разных городов и готовит их к ЕГЭ. Стоимость урока различается в зависимости от целей ребёнка, поэтому Ангелина выбрала интернет-эквайринг и принимает оплату по индивидуальной ссылке. Она формирует для каждого ученика ссылку, вводит стоимость конкретного урока и отправляет родителям. Родители вводят данные карты, подтверждают оплату, и деньги зачисляются на счёт репетитора.
Обязателен ли эквайринг для ИП и ООО
На старте бизнеса предприниматели иногда не понимают, нужен ли им эквайринг. Разберёмся, кому эквайринг надо подключить обязательно, кто может подключать его по желанию, а кто может обойтись без него.
Кто обязательно должен подключить эквайринг: предприниматели, у которых выручка за прошлый год превысила 20 миллионов рублей. По закону, они должны предоставить покупателям возможность расплатиться картой «МИР». При этом, если на одной из торговых точек выручка не превысила 5 миллионов рублей, можно не подключать на ней эквайринг. То же самое касается торговых точек в местности, где нет интернета. Например, в отдалённой деревне.
Кто может подключить эквайринг по желанию: все предприниматели, которые хотят принимать оплату по безналичному расчёту. Например, интернет-эквайринг подойдёт копирайтерам, дистанционным психологам и продавцам онлайн-магазинов. А торговый эквайринг будет удобен для владельцев стационарных точек продаж, аптек, шоу-румов, зоомагазинов.
Кто может не подключать эквайринг: предприниматели, которые работают только с наличными. Например, продавцы в небольших овощных лавках. Но тут надо учитывать, что многие клиенты готовы расплачиваться только по безналу, а значит — если не будет терминала эквайринга, они могут уйти в другую торговую точку.
Пример:
ИП открыл три кафе здорового питания в центре Москвы. Две точки оказались популярными: в первой за год выручка превысила 12 миллионов, а во второй — 8 миллионов. Третье кафе оказалось не так популярно — выручка в нём составила 4 миллиона. Общая выручка ИП составила 24 миллиона, а значит — превысила 20 миллионов.
По закону, предприниматель обязан предоставить клиентам возможность расплачиваться по безналичному расчёту. Но это касается только первой и второй точки. Так как выручка в третьем кафе оказалась меньше 5 миллионов, подключать эквайринг в этой точке необязательно.
Если предприниматель работает только с наличкой, его бизнес-возможности ограничиваются. Большинство покупателей предпочитают расплачиваться с помощью банковских карт, а значит — круг потенциальных клиентов при расчёте наличными сильно сужается. Поэтому, несмотря на то, что подключение эквайринга в большинстве случаев не является обязательным, предприниматели предпочитают открывать расчётные счета в банке и подключать возможность приёма безналичных платежей.
Сроки поступления денег на расчётный счёт
При оплате по эквайрингу деньги зачисляются на счёт предпринимателя не сразу же, а в течение нескольких рабочих дней. Точный период зависит от выбранного банка и может достигать 2 дней. В Точке деньги приходят быстрее — на следующий рабочий день после сверки итогов.
Работает это так:
- Предприниматель в течение дня принимает оплату по терминалу. Когда рабочий день заканчивается, он проводит на терминале сверку итогов.
- На следующий рабочий день на расчётный счёт зачисляется сумма, которая была на чеке сверки за прошлый день.
Иногда предпринимателям нужно срочно получить деньги на расчётный счёт. В этом случае клиенты Точки могут подключить услугу «Онлайн-зачисление»: она стоит от 350 до 500 рублей в месяц в зависимости от тарифа. На тарифе «Корпоративный» её можно подключить бесплатно.
Эквайринг от Точки — от 0,4% за транзакцию
Принимайте оплату картой и по QR-коду. Деньги на счёт — на следующий рабочий день после сверки.
— Бесплатное подключение и настройка.
— Терминал привезём за два рабочих дня.
— Пониженные ставки для общепита, супермаркетов и турагентств
Могут ли оштрафовать за отсутствие эквайринга
Да, если по закону предприниматель был обязан подключить эквайринг, но не сделал этого, его могут оштрафовать. Сумма штрафа различается в зависимости от статуса предпринимателя:
За работу без обязательного эквайринга — штраф до 50 000 ₽
Подключение в Точка Банк бесплатно, ставка от 0,4%. Доставка терминала за два дня
- Для ИП и должностных лиц — от 15 000 до 30 000 рублей.
- Для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.
С какими платёжными системами должен работать эквайринг
От того, с какими платёжными системами работает выбранный для эквайринга банк, зависит все ли покупатели смогут расплатиться по безналичному расчёту. Поэтому при заключении договора эквайринга уточните список платёжных систем: все ли популярные в России системы в нём есть?
Например, терминалы эквайринга в Точке поддерживают платёжные системы МИР, Mastercard, Visa и СБП. Поэтому обычно покупатели без проблем расплачиваются за свои покупки.
Подключить торговый эквайринг по выгодным тарифам можно в Точке. Ставка при оплате по QR-коду — от 0,4% до 0,7%, при оплате картой — от 1,14%. Оставьте заявку, и наш сотрудник свяжется с вами, чтобы ответить на вопросы и подключить оплату по эквайрингу.
Сколько стоит подключить эквайринг
Стоимость подключения эквайринга в России может существенно различаться в зависимости от выбранного банка-эквайера и типа эквайринга. Обычно банки-эквайеры формируют тарифы с ежемесячной абонентской платой, а также начисляют комиссию за каждую транзакцию.
Стоимость комиссии
Размер комиссии может зависеть от объёма оборота продавца, сферы бизнеса, количества терминалов и региона, в котором работает предприниматель.
Анатолий Семененко, эксперт по интернет-эквайрингу в Точке:
Если ставка комиссии связана с оборотом компании, предпринимателю важно уточнить, какой будет ставка, если оборот окажется ниже установленного в договоре. Потому что может быть такая ситуация: условия комиссии привлекательны, например, 1% от каждой транзакции, но только до тех пор, пока предприниматель удерживает обороты, указанные в договоре. Если обороты по какой-то причине снижаются, ставка оказывается совсем другой.
Многие ИП и руководители ООО предпочитают, чтобы условия комиссии были прозрачными, а ставка — стабильной. Поэтому в Точке размер комиссии связан только с выбранным тарифом и видом деятельности предпринимателя. Он стабилен, и не меняется в зависимости от обстоятельств.
К примеру, тарифы по торговому эквайрингу такие:
- Тариф «Ноль». Комиссия — от 2,5%.
- Тариф «Начало». Комиссия — от 2,3%.
- Тариф «Развитие». Комиссия — от 1,4 до 2,1%.
- Тариф «Корпоративный». Ставки устанавливаются индивидуально.
Для некоторых сфер деятельности ставки снижают. Например, в Точке пониженные ставки распространяются на сферу фаст-фуда, супермаркетов и бакалейных магазинов и туристических агентств.
Анатолий Семененко, эксперт по интернет-эквайрингу в Точке:
Я рекомендую совмещать разные виды эквайринга с оплатой по QR-кодам через СБП. Это позволяет экономить на комиссии. Торговый эквайринг более востребован у покупателей, но комиссия по нему составляет около 2% — в зависимости от тарифа и сферы бизнеса. Оплата по QR-кодам менее популярна, зато комиссия за использование СБП либо 0,4%, либо 0,7%. Поэтому, если предоставить покупателям разные способы оплаты на выбор, можно сэкономить 0,3-0,4% от общей суммы в месяц.
Стоимость терминала
Для приёма платежей по торговому эквайрингу нужно купить терминал — устройство, которое позволяет проводить электронные платежи через банковские карты. Терминалы бывают разными, расскажем о двух самых распространённых типах:
Стационарные терминалы. Их устанавливают в магазинах и других точках продаж на постоянной основе. Стационарные терминалы обычно подключаются к интернету через проводное соединение или WiFi.
Например, в Точке есть терминал PAX D230 — его можно использовать и как стационарный, и как переносной. Он подключается через сим-карту, интернет-кабель или WiFi. Его можно купить сразу за 16 000 рублей, или платить в течение года — по 1 600 рублей в месяц.
Мобильные терминалы. Это портативные устройства, которые можно брать с собой в различные места. Обычно они работают через сим-карту и аккумулятор, который позволяет использовать их на протяжение нескольких часов.
В Точке можно купить онлайн-кассу PAX A930 со встроенным эквайрингом. Она совмещает в себе функции терминала эквайринга и работает как онлайн-касса. Подключается через сим-карту или по WiFi. Если оплатить устройство сразу, оно будет стоить 27 500 рублей. Можно оплачивать и частями в течение года: по 2 750 рублей в месяц.
Иногда предприниматели предпочитают брать терминалы в аренду. Но в большинстве случаев выгоднее приобрести своё устройство и платить за него помесячно. В этом случае уже через год терминал перейдёт в собственность и не придётся платить за его аренду в течение всего периода работы.