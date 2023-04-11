Обязателен ли эквайринг

Для приёма безналичных платежей предпринимателю нужно подключить эквайринг. В этой статье расскажем, что такое эквайринг, какой он бывает и кому обязательно нужно его подключить. Также разберёмся, сколько дней деньги поступают на расчётный счёт при оплате через эквайринг и какую комиссию платят предприниматели за возможность принимать безналичные платежи.

Подключить эквайринг можно в Точке. Торговый или интернет-эквайринг позволяют принимать безналичные платежи, а значит — расширять круг потенциальных покупателей и клиентов. Ставка при оплате по QR-коду — от 0,4% до 0,7%, при оплате картой — от 1,14%. Ставка интернет-эквайринга — от 1,5%. Подключение и настройка — бесплатно. Оставьте заявку на подключение, и наш сотрудник позвонит вам, чтобы рассказать как подключить эквайринг на выгодных условиях. Подробнее об эквайринге

Что такое эквайринг

Эквайринг — процесс обработки безналичных платежей, во время которого деньги с карты покупателя зачисляются на счёт продавца. Эквайринг бывает двух видов.

Торговый эквайринг. Его подключают, если оплату принимают на оффлайн-точке, например, в магазине продуктов, шоу-руме, парикмахерской, массажном салоне, магазине парфюмерии. В этом случае процесс оплаты осуществляется через специальное устройство — терминал. Покупатель прикладывает или вставляет банковскую карточку и подтверждает оплату введением пин-кода. Банк продавца запрашивает у банка покупателя, достаточно ли на карте средств. Если всё в порядке, оплата проходит. Если нет, терминал выдаёт отказ.

Пример: Владелец зоомагазина устанавливает терминал эквайринга, чтобы принимать оплату по безналу. Покупатель заходит в магазин и выбирает несколько товаров для собаки: сухой корм, лакомство и новую игрушку. Продавец сканирует товары, видит итоговую сумму и предлагает покупателю выбрать удобный способ оплаты: наличными или банковской картой. Покупатель выбирает оплату картой, прикладывает карту к терминалу и подтверждает покупку. Онлайн-касса печатает чек, продавец отдаёт его покупателю. Вскоре деньги зачисляются на расчётный счёт ИП.

Интернет-эквайринг. Этот тип эквайринга подключают, если оплату принимают дистанционно. Например, так часто делают онлайн-преподаватели, ведущие курсов и мастер-классов, психологи, репетиторы. Можно формировать индивидуальные ссылки или QR-коды, а затем отправлять их клиентам.

Также интернет-эквайринг можно использовать для приёма безналичных платежей на сайте онлайн-магазина или для внесения предоплаты за заказ с доставкой. Для этого нужно настроить на сайте форму оплаты.

В этом случае процесс оплаты проходит иначе: покупатель выбирает товар и вводит в платёжный шлюз данные карты. Затем подтверждает оплату введением кода из смс и, если деньги есть на счёте, они перечисляются на счёт продавца. Терминал для интернет-эквайринга не нужен.

Пример: Ангелина — репетитор по математике. Она работает с детьми из разных городов и готовит их к ЕГЭ. Стоимость урока различается в зависимости от целей ребёнка, поэтому Ангелина выбрала интернет-эквайринг и принимает оплату по индивидуальной ссылке. Она формирует для каждого ученика ссылку, вводит стоимость конкретного урока и отправляет родителям. Родители вводят данные карты, подтверждают оплату, и деньги зачисляются на счёт репетитора.

Обязателен ли эквайринг для ИП и ООО

На старте бизнеса предприниматели иногда не понимают, нужен ли им эквайринг. Разберёмся, кому эквайринг надо подключить обязательно, кто может подключать его по желанию, а кто может обойтись без него.

Кто обязательно должен подключить эквайринг: предприниматели, у которых выручка за прошлый год превысила 20 миллионов рублей. По закону, они должны предоставить покупателям возможность расплатиться картой «МИР». При этом, если на одной из торговых точек выручка не превысила 5 миллионов рублей, можно не подключать на ней эквайринг. То же самое касается торговых точек в местности, где нет интернета. Например, в отдалённой деревне.

Кто может подключить эквайринг по желанию: все предприниматели, которые хотят принимать оплату по безналичному расчёту. Например, интернет-эквайринг подойдёт копирайтерам, дистанционным психологам и продавцам онлайн-магазинов. А торговый эквайринг будет удобен для владельцев стационарных точек продаж, аптек, шоу-румов, зоомагазинов.

Кто может не подключать эквайринг: предприниматели, которые работают только с наличными. Например, продавцы в небольших овощных лавках. Но тут надо учитывать, что многие клиенты готовы расплачиваться только по безналу, а значит — если не будет терминала эквайринга, они могут уйти в другую торговую точку.

Пример: ИП открыл три кафе здорового питания в центре Москвы. Две точки оказались популярными: в первой за год выручка превысила 12 миллионов, а во второй — 8 миллионов. Третье кафе оказалось не так популярно — выручка в нём составила 4 миллиона. Общая выручка ИП составила 24 миллиона, а значит — превысила 20 миллионов. По закону, предприниматель обязан предоставить клиентам возможность расплачиваться по безналичному расчёту. Но это касается только первой и второй точки. Так как выручка в третьем кафе оказалась меньше 5 миллионов, подключать эквайринг в этой точке необязательно.

Если предприниматель работает только с наличкой, его бизнес-возможности ограничиваются. Большинство покупателей предпочитают расплачиваться с помощью банковских карт, а значит — круг потенциальных клиентов при расчёте наличными сильно сужается. Поэтому, несмотря на то, что подключение эквайринга в большинстве случаев не является обязательным, предприниматели предпочитают открывать расчётные счета в банке и подключать возможность приёма безналичных платежей.

Сроки поступления денег на расчётный счёт

При оплате по эквайрингу деньги зачисляются на счёт предпринимателя не сразу же, а в течение нескольких рабочих дней. Точный период зависит от выбранного банка и может достигать 2 дней. В Точке деньги приходят быстрее — на следующий рабочий день после сверки итогов.

Работает это так:

Предприниматель в течение дня принимает оплату по терминалу. Когда рабочий день заканчивается, он проводит на терминале сверку итогов. На следующий рабочий день на расчётный счёт зачисляется сумма, которая была на чеке сверки за прошлый день.

Иногда предпринимателям нужно срочно получить деньги на расчётный счёт. В этом случае клиенты Точки могут подключить услугу «Онлайн-зачисление»: она стоит от 350 до 500 рублей в месяц в зависимости от тарифа. На тарифе «Корпоративный» её можно подключить бесплатно.

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Могут ли оштрафовать за отсутствие эквайринга

Да, если по закону предприниматель был обязан подключить эквайринг, но не сделал этого, его могут оштрафовать. Сумма штрафа различается в зависимости от статуса предпринимателя:

За работу без обязательного эквайринга — штраф до 50 000 ₽



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Для ИП и должностных лиц — от 15 000 до 30 000 рублей.

должностных лиц — от 15 000 до 30 000 рублей. Для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.

С какими платёжными системами должен работать эквайринг

От того, с какими платёжными системами работает выбранный для эквайринга банк, зависит все ли покупатели смогут расплатиться по безналичному расчёту. Поэтому при заключении договора эквайринга уточните список платёжных систем: все ли популярные в России системы в нём есть?

Например, терминалы эквайринга в Точке поддерживают платёжные системы МИР, Mastercard, Visa и СБП. Поэтому обычно покупатели без проблем расплачиваются за свои покупки.

Подключить торговый эквайринг по выгодным тарифам можно в Точке. Ставка при оплате по QR-коду — от 0,4% до 0,7%, при оплате картой — от 1,14%. Оставьте заявку, и наш сотрудник свяжется с вами, чтобы ответить на вопросы и подключить оплату по эквайрингу. Подробнее

Сколько стоит подключить эквайринг

Стоимость подключения эквайринга в России может существенно различаться в зависимости от выбранного банка-эквайера и типа эквайринга. Обычно банки-эквайеры формируют тарифы с ежемесячной абонентской платой, а также начисляют комиссию за каждую транзакцию.

Стоимость комиссии

Размер комиссии может зависеть от объёма оборота продавца, сферы бизнеса, количества терминалов и региона, в котором работает предприниматель.

Анатолий Семененко, эксперт по интернет-эквайрингу в Точке: Если ставка комиссии связана с оборотом компании, предпринимателю важно уточнить, какой будет ставка, если оборот окажется ниже установленного в договоре. Потому что может быть такая ситуация: условия комиссии привлекательны, например, 1% от каждой транзакции, но только до тех пор, пока предприниматель удерживает обороты, указанные в договоре. Если обороты по какой-то причине снижаются, ставка оказывается совсем другой.

Многие ИП и руководители ООО предпочитают, чтобы условия комиссии были прозрачными, а ставка — стабильной. Поэтому в Точке размер комиссии связан только с выбранным тарифом и видом деятельности предпринимателя. Он стабилен, и не меняется в зависимости от обстоятельств.

К примеру, тарифы по торговому эквайрингу такие:

Тариф «Ноль». Комиссия — от 2,5%.

— от 2,5%. Тариф «Начало». Комиссия — от 2,3%.

— от 2,3%. Тариф «Развитие». Комиссия — от 1,4 до 2,1%.

— от 1,4 до 2,1%. Тариф «Корпоративный». Ставки устанавливаются индивидуально.

Для некоторых сфер деятельности ставки снижают. Например, в Точке пониженные ставки распространяются на сферу фаст-фуда, супермаркетов и бакалейных магазинов и туристических агентств.

Анатолий Семененко, эксперт по интернет-эквайрингу в Точке: Я рекомендую совмещать разные виды эквайринга с оплатой по QR-кодам через СБП. Это позволяет экономить на комиссии. Торговый эквайринг более востребован у покупателей, но комиссия по нему составляет около 2% — в зависимости от тарифа и сферы бизнеса. Оплата по QR-кодам менее популярна, зато комиссия за использование СБП либо 0,4%, либо 0,7%. Поэтому, если предоставить покупателям разные способы оплаты на выбор, можно сэкономить 0,3-0,4% от общей суммы в месяц.

Стоимость терминала

Для приёма платежей по торговому эквайрингу нужно купить терминал — устройство, которое позволяет проводить электронные платежи через банковские карты. Терминалы бывают разными, расскажем о двух самых распространённых типах:

Стационарные терминалы. Их устанавливают в магазинах и других точках продаж на постоянной основе. Стационарные терминалы обычно подключаются к интернету через проводное соединение или WiFi.

Например, в Точке есть терминал PAX D230 — его можно использовать и как стационарный, и как переносной. Он подключается через сим-карту, интернет-кабель или WiFi. Его можно купить сразу за 16 000 рублей, или платить в течение года — по 1 600 рублей в месяц.

Мобильные терминалы. Это портативные устройства, которые можно брать с собой в различные места. Обычно они работают через сим-карту и аккумулятор, который позволяет использовать их на протяжение нескольких часов.

В Точке можно купить онлайн-кассу PAX A930 со встроенным эквайрингом. Она совмещает в себе функции терминала эквайринга и работает как онлайн-касса. Подключается через сим-карту или по WiFi. Если оплатить устройство сразу, оно будет стоить 27 500 рублей. Можно оплачивать и частями в течение года: по 2 750 рублей в месяц. Подробнее

Иногда предприниматели предпочитают брать терминалы в аренду. Но в большинстве случаев выгоднее приобрести своё устройство и платить за него помесячно. В этом случае уже через год терминал перейдёт в собственность и не придётся платить за его аренду в течение всего периода работы.