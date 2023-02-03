Переносная онлайн-касса
MSPOS‑NEW‑Ф
Подходит для общепита, сферы услуг, магазинов с небольшим ассортиментом и выездной торговли
До 12 часов без зарядки
Печать чеков
Платежи по карте и QR-коду
23 000 ₽
Или 2 200 ₽ × 12 месяцев
Тип устройства
Онлайн-касса со встроенным эквайрингом
Формат работы
Стационарно и на выезде
Время работы без зарядки
До 12 часов
Подключение к интернету
Через сим-карту и по Wi-Fi
Печать чеков
Есть
Скорость печати чека
До 300 чеков в час
Размер и вес
19,3 × 8,1 × 5,7 см, 450 г
Разрешение экрана
720 × 1600 пикселей
Сканирование QR-кодов и штрихкодов
Есть, через встроенный лазерный сканер
Что в комплекте
Зарядное устройство
Преимущества онлайн-кассы MSPOS‑NEW‑Ф
Быстрое обслуживание
Благодаря встроенному сканеру и высокой скорости печати
Встроенное ПО
iiko mini и Бифит — для любых услуг и товаров, в том числе маркированных
Гарантия на 12 месяцев
Поддержка производителя — весь год со дня доставки