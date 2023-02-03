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Переносная онлайн-касса

MSPOS‑NEW‑Ф

Подходит для общепита, сферы услуг, магазинов с небольшим ассортиментом и выездной торговли

До 12 часов без зарядки
Печать чеков
Платежи по карте и QR-коду

23 000 ₽

Или 2 200 ₽ × 12 месяцев

ХарактеристикиДоставка и настройкаИнструкции

Тип устройства

Онлайн-касса со встроенным эквайрингом

Формат работы

Стационарно и на выезде

Время работы без зарядки

До 12 часов

Подключение к интернету

Через сим-карту и по Wi-Fi

Печать чеков

Есть

Скорость печати чека

До 300 чеков в час

Размер и вес

19,3 × 8,1 × 5,7 см, 450 г

Разрешение экрана

720 × 1600 пикселей

Сканирование QR-кодов и штрихкодов

Есть, через встроенный лазерный сканер

Что в комплекте

Зарядное устройство

Преимущества онлайн-кассы MSPOS‑NEW‑Ф

Быстрое обслуживание

Благодаря встроенному сканеру и высокой скорости печати
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Встроенное ПО

iiko mini и Бифит — для любых услуг и товаров, в том числе маркированных
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Гарантия на 12 месяцев

Поддержка производителя — весь год со дня доставки
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