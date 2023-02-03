Поиск
  1. tochka.com
  2. Всё оборудование
  3. Онлайн-кассы
  4. MSPOS‑SE‑Ф
MSPOS‑SE‑Ф Онлайн-кассы фото

Переносная онлайн-касса

MSPOS‑SE‑Ф

Подходит для сферы услуг и магазинов с небольшой проходимостью

До 8 часов без зарядки
Печать чеков
Платежи по карте и QR-коду

23 000 ₽

Или 2 200 ₽ × 12 месяцев

ХарактеристикиДоставка и настройкаИнструкции

Тип устройства

Онлайн-касса со встроенным эквайрингом

Формат работы

Стационарно и на выезде

Время работы без зарядки

До 8 часов

Подключение к интернету

Через сим-карту и по Wi-Fi

Печать чеков

Есть

Скорость печати чека

До 250 чеков в час

Размер и вес

19 × 8,4 × 6,6 см, 460 г

Дисплей

5,5 дюймов, LED

Разрешение экрана

720 × 1280 пикселей

Сканирование QR-кодов и штрихкодов

Есть, через камеру

Что в комплекте

Зарядное устройство

Преимущества онлайн-кассы MSPOS‑SE‑Ф

Быстрый запуск

Работает сразу, без дополнительного оборудования
scissors

Синхронизация с 1С

Приложение «1С:Мобильная касса» уже установлено
phones

Гарантия 12 месяцев

Поддержка производителя — весь год со дня доставки
calendar

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
MSPOS‑SE‑Ф купить по низкой цене с бесплатной доставкой | Точка Банк