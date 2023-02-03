Переносная онлайн-касса
MSPOS‑SE‑Ф
Подходит для сферы услуг и магазинов с небольшой проходимостью
До 8 часов без зарядки
Печать чеков
Платежи по карте и QR-коду
23 000 ₽
Или 2 200 ₽ × 12 месяцев
Тип устройства
Онлайн-касса со встроенным эквайрингом
Формат работы
Стационарно и на выезде
Время работы без зарядки
До 8 часов
Подключение к интернету
Через сим-карту и по Wi-Fi
Печать чеков
Есть
Скорость печати чека
До 250 чеков в час
Размер и вес
19 × 8,4 × 6,6 см, 460 г
Дисплей
5,5 дюймов, LED
Разрешение экрана
720 × 1280 пикселей
Сканирование QR-кодов и штрихкодов
Есть, через камеру
Что в комплекте
Зарядное устройство
Преимущества онлайн-кассы MSPOS‑SE‑Ф
Быстрый запуск
Работает сразу, без дополнительного оборудования
Синхронизация с 1С
Приложение «1С:Мобильная касса» уже установлено
Гарантия 12 месяцев
Поддержка производителя — весь год со дня доставки