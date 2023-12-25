Что такое фискальный чек?

ИП и ООО, которые продают товары или оказывают услуги, обязаны использовать онлайн-кассу — аппарат, который фиксирует все финансовые операции и моментально отправляет данные в налоговую.
Все онлайн-кассы выдают фискальные документы. Один из самых распространённых — фискальный чек.
В этой статье расскажем, что такое фискальные чеки, для чего они нужны, какие данные должны в них быть и надо ли отдавать их покупателям.
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Что такое фискальные документы?
Фискальный документ — документ, которые выдаёт онлайн-касса. Такие документы называют фискальными, потому что они связаны с фиском — государственной казной.
Формирование фискальных документов сопровождает онлайн-кассу в течение всей её работы: от фискализации до коррекции чеков. Оно позволяет предпринимателям прозрачно вести бизнес, а налоговой — контролировать платёжные операции.
Какие бывают фискальные документы:
Отчёт о регистрации ККТ. Формируется сразу после регистрации контрольно-кассового оборудования.
Отчёты об открытии и закрытии смены. Формируется в начале и конце рабочего дня.
Кассовый чек/бланк строгой отчётности. Формируется при поступлении оплаты после завершения сделки.
Чек коррекции. Формируется, если продавец не пробил кассовый чек при изначальном расчёте.
Отчёт о текущем состоянии расчётов. Можно сформировать в любой момент, чтобы увидеть, были ли сбои и ошибки при передаче информации оператору фискальных данных.
Отчёт о закрытии фискального накопителя. Формируется при замене накопителя и снятии онлайн-кассы с учёта.
Отчёт о перерегистрации ККТ. Формируется при перерегистрации онлайн-кассы. Например, если в ней заменили фискальный накопитель.
Фискальный чек. Формируется при каждой платёжной операции.
Зачем нужны все эти документы? Онлайн-касса сохраняет их на фискальном накопителе — маленьком чипе, а затем отправляет оператору фискальных данных. Он, в свою очередь, отправляет их в ФНС.
Большую часть документов формируют нечасто, а вот фискальные чеки на онлайн-кассах печатают постоянно. Поэтому остановимся на них подробнее.
Что такое фискальный чек?
Фискальный чек — документ, который продавец формирует на онлайн-кассе. Фискальные чеки нужны для двух целей:
- Прозрачная отчётность бизнеса перед налоговой.
- Подтверждение платёжной операции между продавцом и покупателем.
Фискальный чек формируется в специальном формате фискальных документов - ФФД.
Иногда возникает путаница в терминах «фискальный»/«кассовый» чек. На самом деле это просто разные названия одного и того же чека, который продавец выдаёт покупателю. В законе зафиксировано название «Кассовый чек» — это один из фискальных документов. Но в разговорной речи его часто называют фискальным.
Пример:
Предприниматель владеет чайной лавкой. В неё заходит покупатель, изучает ассортимент и приобретает несколько сортов в подарок на Новый год. Продавец принимает оплату, пробивает чек и выдаёт его покупателю вместе с товаром. Это и есть фискальный чек.
Основные реквизиты фискального чека
Кассовый чек можно отличить от любого другого по реквизитам, которые в нём перечислены. Вот какие требованиия к содержанию фискального чека бывают:
- наименование;
- порядковый номер за смену;
- дата, время и адрес платёжной операции;
- ФИО ИП или наименование ООО;
- ИНН ИП или ООО;
- система налогообложения, на которой работает предприниматель;
- признак расчёта;
- название товаров или услуг, их количество и стоимость;
- ставка НДС для каждого товара в чеке;
- сумма оплаты;
- способ оплаты;
- ФИО кассира;
- регистрационный номер онлайн-кассы;
- номер фискального накопителя;
- фискальный признак документа;
- контакты ФНС — службы, которая может подтвердить подлинность чека;
- порядковый номер чека;
- номер смены;
- фискальный признак сообщения;
- QR-код;
- номер телефона покупателя или электронная почта (в некоторых случаях).
Интересный факт: помимо основных реквизитов предприниматель может оставить на чеке свой номер телефона, ссылки на соцсети компании или рекламу.
Когда надо выдавать фискальный чек?
Если у ИП или организации есть обязанность использовать контрольно-кассовое оборудование, значит есть и обязанность выдавать чеки при получении каждого платежа. Также чеки должны выдавать те, кто выплачивает деньги физическим лицам. Например, комиссионки или службы по приёму лома.
Другое дело, что онлайн-кассы используют не все представители бизнеса. Например, они не нужны:
- самозанятым;
- предпринимателям, которые принимают оплату от юрлиц только на расчётные счета;
- ИП и ООО из списка исключений;
- предпринимателям на ПСН, которые ведут деятельность из этого списка.
- предпринимателям, которые работают в трудноступной местности без интернета.
Дарья Щеникова, эксперт по онлайн-кассам и эквайрингу в Точке:
Пользователи онлайн-касс выдают фискальные чеки сразу же при получении денег от покупателя. Если оплата идёт на счёт по реквизитам, то есть требование — отправить чек не позднее следующего рабочего дня после поступления денег. Сделать это можно и в электронном формате: сформировать чек в программе, а затем отправить его на почту или по смс. С юридической точки зрения оба чека равнозначны.
Как проверить чек?
Иногда возникает необходимость проверить подлинность чека. Покупатель может убедиться: чек настоящий и соответствует покупке, а значит — вернуть товар получится без проблем. А продавец — проверить, что он правильно настроил оборудование, фискальный режим работает, и чеки уходят как надо.
Есть два наиболее простых способа проверить чек онлайн:
- На сайте ФНС.
- Через приложение «Проверка чеков ФНС».
Для проверки можно отсканировать QR-код c чека или просто ввести данные вручную. Понадобится номер фискального накопителя, номер фискального документа и фискальный признак чека. Что это такое и куда вводить? Это указано прямо в форме проверки.
Что будет, если не выдать покупателю фискальный чек?
Если у ИП или ООО есть обязанность применять контрольно-кассовое оборудование, но по какой-то причине чек не пробили, предпринимателя могут оштрафовать.
На какую сумму будет штраф?
- от 25% до 50% от суммы продажи и не менее 10 000 ₽ для должностных лиц;
- от 75% до полной суммы продажи и не менее 30 000 ₽ для юридических лиц.
Если предприниматель пробил чек, но не отдал его покупателю, налоговая тоже выпишет штраф. В этом случае он меньше:
- до 2000 ₽ для должностных лиц;
- 10 000 ₽ для юридических лиц.
Правило распространяется и на бумажные, и на электронные чеки.
А как же налоговая узнает о нарушении? Его могут заметить во время проверки или при получении жалобы от покупателей. Поэтому важно установить контрольно-кассовое оборудование, если вы обязаны его использовать, и всегда выдавать покупателям фискальные чеки.
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Если не знаете, на чём остановиться, оставьте заявку, и наш сотрудник поможет выбрать подходящую модель. Мы бесплатно подготовим кассу к работе и подключим её к ОФД, а затем доставим в вашу торговую точку. Если вы оставите заявку, наш сотрудник позвонит вам, чтобы помочь.