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Эквайринг
Эквайринг

Что такое фискальный чек

25.12.2023
7051
7051

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ИП и ООО, которые продают товары или оказывают услуги, обязаны использовать онлайн-кассу — аппарат, который фиксирует все финансовые операции и моментально отправляет данные в налоговую. 

Все онлайн-кассы выдают фискальные документы. Один из самых распространённых — фискальный чек. 

В этой статье расскажем, что такое фискальные чеки, для чего они нужны, какие данные должны в них быть и надо ли отдавать их покупателям.

Если у вас ещё нет онлайн-кассы, вы можете купить её в Точке. Можно заказать готовый комплект для работы по 54-ФЗ: онлайн-кассу, фискальный накопитель и подключение к ОФД. Онлайн-касса может быть со встроенным эквайрингом или без него — это зависит от потребностей вашего бизнеса. 

Если вы ещё не определились, оставьте заявку, и сотрудник Точки позвонит вам, чтобы помочь подобрать подходящую модель. Мы бесплатно подготовим кассу к работе, затем подключим её к ОФД и доставим в вашу торговую точку.

Подробнее об онлайн-кассах

Что такое фискальные документы? 

Фискальный документ — документ, которые выдаёт онлайн-касса. Такие документы называют фискальными, потому что они связаны с фиском — государственной казной. 

Формирование фискальных документов сопровождает онлайн-кассу в течение всей её работы: от фискализации до коррекции чеков. Оно позволяет предпринимателям прозрачно вести бизнес, а налоговой — контролировать платёжные операции. 

Какие бывают фискальные документы: 

Отчёт о регистрации ККТ. Формируется сразу после регистрации контрольно-кассового оборудования. 

Отчёты об открытии и закрытии смены. Формируется в начале и конце рабочего дня. 

Кассовый чек/бланк строгой отчётности. Формируется при поступлении оплаты после завершения сделки.

Чек коррекции. Формируется, если продавец не пробил кассовый чек при изначальном расчёте. 

Отчёт о текущем состоянии расчётов. Можно сформировать в любой момент, чтобы увидеть, были ли сбои и ошибки при передаче информации оператору фискальных данных. 

Отчёт о закрытии фискального накопителя. Формируется при замене накопителя и снятии онлайн-кассы с учёта. 

Отчёт о перерегистрации ККТ. Формируется при перерегистрации онлайн-кассы. Например, если в ней заменили фискальный накопитель. 

Фискальный чек. Формируется при каждой платёжной операции.

Зачем нужны все эти документы? Онлайн-касса сохраняет их на фискальном накопителе — маленьком чипе, а затем отправляет оператору фискальных данных. Он, в свою очередь, отправляет их в ФНС. 

Большую часть документов формируют нечасто, а вот фискальные чеки на онлайн-кассах печатают постоянно. Поэтому остановимся на них подробнее. 

Образец фискального чека

Что такое фискальный чек?

Фискальный чек — документ, который продавец формирует на онлайн-кассе. Фискальные чеки нужны для двух целей: 

  1. Прозрачная отчётность бизнеса перед налоговой. 
  2. Подтверждение платёжной операции между продавцом и покупателем. 

Фискальный чек формируется в специальном формате фискальных документов - ФФД. 

Иногда возникает путаница в терминах «фискальный»/«кассовый» чек. На самом деле это просто разные названия одного и того же чека, который продавец выдаёт покупателю. В законе зафиксировано название «Кассовый чек» — это один из фискальных документов. Но в разговорной речи его часто называют фискальным.

Пример: 

Предприниматель владеет чайной лавкой. В неё заходит покупатель, изучает ассортимент и приобретает несколько сортов в подарок на Новый год. Продавец принимает оплату, пробивает чек и выдаёт его покупателю вместе с товаром. Это и есть фискальный чек.

Основные реквизиты фискального чека

Кассовый чек можно отличить от любого другого по реквизитам, которые в нём перечислены. Вот какие требованиия к содержанию фискального чека бывают: 

  • наименование; 
  • порядковый номер за смену;
  • дата, время и адрес платёжной операции;
  • ФИО ИП или наименование ООО;
  • ИНН ИП или ООО;
  • система налогообложения, на которой работает предприниматель;
  • признак расчёта;
  • название товаров или услуг, их количество и стоимость;
  • ставка НДС для каждого товара в чеке;
  • сумма оплаты;
  • способ оплаты;
  • ФИО кассира;
  • регистрационный номер онлайн-кассы;
  • номер фискального накопителя;
  • фискальный признак документа;
  • контакты ФНС — службы, которая может подтвердить подлинность чека;
  • порядковый номер чека;
  • номер смены;
  • фискальный признак сообщения;
  • QR-код;
  • номер телефона покупателя или электронная почта (в некоторых случаях).

Интересный факт: помимо основных реквизитов предприниматель может оставить на чеке свой номер телефона, ссылки на соцсети компании или рекламу. 

Когда надо выдавать фискальный чек?

Если у ИП или организации есть обязанность использовать контрольно-кассовое оборудование, значит есть и обязанность выдавать чеки при получении каждого платежа. Также чеки должны выдавать те, кто выплачивает деньги физическим лицам. Например, комиссионки или службы по приёму лома. 

Другое дело, что онлайн-кассы используют не все представители бизнеса. Например, они не нужны: 

  • самозанятым;
  • предпринимателям, которые принимают оплату от юрлиц только на расчётные счета;
  • ИП и ООО из списка исключений;
  • предпринимателям на ПСН, которые ведут деятельность из этого списка.
  • предпринимателям, которые работают в трудноступной местности без интернета.

Дарья Щеникова, эксперт по онлайн-кассам и эквайрингу в Точке: 

Пользователи онлайн-касс выдают фискальные чеки сразу же при получении денег от покупателя. Если оплата идёт на счёт по реквизитам, то есть требование — отправить чек не позднее следующего рабочего дня после поступления денег. Сделать это можно и в электронном формате: сформировать чек в программе, а затем отправить его на почту или по смс. С юридической точки зрения оба чека равнозначны.

Как проверить чек? 

Иногда возникает необходимость проверить подлинность чека. Покупатель может убедиться: чек настоящий и соответствует покупке, а значит — вернуть товар получится без проблем. А продавец — проверить, что он правильно настроил оборудование, фискальный режим работает, и чеки уходят как надо.

Есть два наиболее простых способа проверить чек онлайн: 

  1. На сайте ФНС. 
  2. Через приложение «Проверка чеков ФНС»

Для проверки можно отсканировать QR-код c чека или просто ввести данные вручную. Понадобится номер фискального накопителя, номер фискального документа и фискальный признак чека. Что это такое и куда вводить? Это указано прямо в форме проверки. 

Что будет, если не выдать покупателю фискальный чек?

Если у ИП или ООО есть обязанность применять контрольно-кассовое оборудование, но по какой-то причине чек не пробили, предпринимателя могут оштрафовать. 

На какую сумму будет штраф?

  • от 25% до 50% от суммы продажи и не менее 10 000 ₽ для должностных лиц;
  • от 75% до полной суммы продажи и не менее 30 000 ₽ для юридических лиц.

Если предприниматель пробил чек, но не отдал его покупателю, налоговая тоже выпишет штраф. В этом случае он меньше: 

  • до 2000 ₽ для должностных лиц;
  • 10 000 ₽ для юридических лиц. 

Правило распространяется и на бумажные, и на электронные чеки.

А как же налоговая узнает о нарушении? Его могут заметить во время проверки или при получении жалобы от покупателей. Поэтому важно установить контрольно-кассовое оборудование, если вы обязаны его использовать, и всегда выдавать покупателям фискальные чеки. 

У вас ещё нет онлайн-кассы? В Точке вы можете сразу заказать готовый комплект для работы по 54-ФЗ: онлайн-кассу, фискальный накопитель и подключение к ОФД. Выбирайте кассу с учётом потребностей вашего бизнеса. 

Если не знаете, на чём остановиться, оставьте заявку, и наш сотрудник поможет выбрать подходящую модель. Мы бесплатно подготовим кассу к работе и подключим её к ОФД, а затем доставим в вашу торговую точку. Если вы оставите заявку, наш сотрудник позвонит вам, чтобы помочь.

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Фискальный чек: что это такое, как выглядит, требования, для чего нужен — Банк Точка