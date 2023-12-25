Что такое фискальный чек?

ИП и ООО, которые продают товары или оказывают услуги, обязаны использовать онлайн-кассу — аппарат, который фиксирует все финансовые операции и моментально отправляет данные в налоговую.

Все онлайн-кассы выдают фискальные документы. Один из самых распространённых — фискальный чек.

В этой статье расскажем, что такое фискальные чеки, для чего они нужны, какие данные должны в них быть и надо ли отдавать их покупателям.

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Что такое фискальные документы?

Фискальный документ — документ, которые выдаёт онлайн-касса. Такие документы называют фискальными, потому что они связаны с фиском — государственной казной.

Формирование фискальных документов сопровождает онлайн-кассу в течение всей её работы: от фискализации до коррекции чеков. Оно позволяет предпринимателям прозрачно вести бизнес, а налоговой — контролировать платёжные операции.

Какие бывают фискальные документы:

Отчёт о регистрации ККТ. Формируется сразу после регистрации контрольно-кассового оборудования.

Отчёты об открытии и закрытии смены. Формируется в начале и конце рабочего дня.

Кассовый чек/бланк строгой отчётности. Формируется при поступлении оплаты после завершения сделки.

Чек коррекции. Формируется, если продавец не пробил кассовый чек при изначальном расчёте.

Отчёт о текущем состоянии расчётов. Можно сформировать в любой момент, чтобы увидеть, были ли сбои и ошибки при передаче информации оператору фискальных данных.

Отчёт о закрытии фискального накопителя. Формируется при замене накопителя и снятии онлайн-кассы с учёта.

Отчёт о перерегистрации ККТ. Формируется при перерегистрации онлайн-кассы. Например, если в ней заменили фискальный накопитель.

Фискальный чек. Формируется при каждой платёжной операции.

Зачем нужны все эти документы? Онлайн-касса сохраняет их на фискальном накопителе — маленьком чипе, а затем отправляет оператору фискальных данных. Он, в свою очередь, отправляет их в ФНС.

Большую часть документов формируют нечасто, а вот фискальные чеки на онлайн-кассах печатают постоянно. Поэтому остановимся на них подробнее.

Что такое фискальный чек?

Фискальный чек — документ, который продавец формирует на онлайн-кассе. Фискальные чеки нужны для двух целей:

Прозрачная отчётность бизнеса перед налоговой. Подтверждение платёжной операции между продавцом и покупателем.

Фискальный чек формируется в специальном формате фискальных документов - ФФД.

Иногда возникает путаница в терминах «фискальный»/«кассовый» чек. На самом деле это просто разные названия одного и того же чека, который продавец выдаёт покупателю. В законе зафиксировано название «Кассовый чек» — это один из фискальных документов. Но в разговорной речи его часто называют фискальным.

Пример: Предприниматель владеет чайной лавкой. В неё заходит покупатель, изучает ассортимент и приобретает несколько сортов в подарок на Новый год. Продавец принимает оплату, пробивает чек и выдаёт его покупателю вместе с товаром. Это и есть фискальный чек.

Основные реквизиты фискального чека

Кассовый чек можно отличить от любого другого по реквизитам, которые в нём перечислены. Вот какие требованиия к содержанию фискального чека бывают:

наименование;

порядковый номер за смену;

смену; дата, время и адрес платёжной операции;

адрес платёжной операции; ФИО ИП или наименование ООО;

ИНН ИП или ООО;

система налогообложения, на которой работает предприниматель;

которой работает предприниматель; признак расчёта;

название товаров или услуг, их количество и стоимость;

стоимость; ставка НДС для каждого товара в чеке;

каждого товара в чеке; сумма оплаты;

способ оплаты;

ФИО кассира;

регистрационный номер онлайн-кассы;

номер фискального накопителя;

фискальный признак документа;

контакты ФНС — службы, которая может подтвердить подлинность чека;

— службы, которая может подтвердить подлинность чека; порядковый номер чека;

номер смены;

фискальный признак сообщения;

QR-код;

номер телефона покупателя или электронная почта (в некоторых случаях).

Интересный факт: помимо основных реквизитов предприниматель может оставить на чеке свой номер телефона, ссылки на соцсети компании или рекламу.

Когда надо выдавать фискальный чек?

Если у ИП или организации есть обязанность использовать контрольно-кассовое оборудование, значит есть и обязанность выдавать чеки при получении каждого платежа. Также чеки должны выдавать те, кто выплачивает деньги физическим лицам. Например, комиссионки или службы по приёму лома.

Другое дело, что онлайн-кассы используют не все представители бизнеса. Например, они не нужны:

самозанятым;

предпринимателям, которые принимают оплату от юрлиц только на расчётные счета;

юрлиц только на расчётные счета; ИП и ООО из списка исключений;

ООО из списка исключений; предпринимателям на ПСН, которые ведут деятельность из этого списка.

ПСН, которые ведут деятельность из этого списка. предпринимателям, которые работают в трудноступной местности без интернета.

Дарья Щеникова, эксперт по онлайн-кассам и эквайрингу в Точке: Пользователи онлайн-касс выдают фискальные чеки сразу же при получении денег от покупателя. Если оплата идёт на счёт по реквизитам, то есть требование — отправить чек не позднее следующего рабочего дня после поступления денег. Сделать это можно и в электронном формате: сформировать чек в программе, а затем отправить его на почту или по смс. С юридической точки зрения оба чека равнозначны.

Как проверить чек?

Иногда возникает необходимость проверить подлинность чека. Покупатель может убедиться: чек настоящий и соответствует покупке, а значит — вернуть товар получится без проблем. А продавец — проверить, что он правильно настроил оборудование, фискальный режим работает, и чеки уходят как надо.

Есть два наиболее простых способа проверить чек онлайн:

На сайте ФНС. Через приложение «Проверка чеков ФНС».

Для проверки можно отсканировать QR-код c чека или просто ввести данные вручную. Понадобится номер фискального накопителя, номер фискального документа и фискальный признак чека. Что это такое и куда вводить? Это указано прямо в форме проверки.

Что будет, если не выдать покупателю фискальный чек?

Если у ИП или ООО есть обязанность применять контрольно-кассовое оборудование, но по какой-то причине чек не пробили, предпринимателя могут оштрафовать.

На какую сумму будет штраф?

от 25% до 50% от суммы продажи и не менее 10 000 ₽ для должностных лиц;

50% от суммы продажи и не менее 10 000 ₽ для должностных лиц; от 75% до полной суммы продажи и не менее 30 000 ₽ для юридических лиц.

Если предприниматель пробил чек, но не отдал его покупателю, налоговая тоже выпишет штраф. В этом случае он меньше:

до 2000 ₽ для должностных лиц;

должностных лиц; 10 000 ₽ для юридических лиц.

Правило распространяется и на бумажные, и на электронные чеки.

А как же налоговая узнает о нарушении? Его могут заметить во время проверки или при получении жалобы от покупателей. Поэтому важно установить контрольно-кассовое оборудование, если вы обязаны его использовать, и всегда выдавать покупателям фискальные чеки.