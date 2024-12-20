Что такое мерчант в эквайринге простыми словами

Предприниматели часто принимают платежи с помощью эквайринга: через терминалы или интернет. Их называются мерчантами — от английского merchant, торговец.

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Что такое мерчант в эквайринге

Мерчант — это статус стороны, принимающей оплату через банковские карты и другие платёжные сервисы. На практике это продавец: предприниматель или юрлицо.

Статус мерчанта присваивает банк-эквайер. Он же регистрирует его в своем процессинговом центре и платежной системе, когда продавец, предприниматель или юридическое лицо заключает с ним договор на услуги эквайринга.

Пример Олеся — владелец кондитерской. В кафе продаются эклеры, торты, пирожные, кофе, чай. Клиенты могут рассчитываться за заказ с помощью банковских карт или мобильных приложений. В этом случае кондитерская — мерчант, потому что в ней принимают безналичные платежи. Для этого Олеся использует эквайринг — оборудование и услуги, которые позволяют обрабатывать эти платежи.

Участники процесса

На первый взгляд оплата проходит очень просто. Но посмотрите, сколько участников на самом деле участвует в проведении платежа:

Мерчант. Это сам продавец или компания, которые принимают платежи. Покупатель. Держатель банковской карты или пользователь другого платёжного сервиса. Банк-эквайер. Банк, который предоставляет мерчанту услуги эквайринга: приём и обработку платежей, а также передачу данных в банк-эмитент. Банк-эмитент. Банк, который выдал карту клиенту. Он отвечает за проверку доступа к средствам на счете и авторизацию транзакции, прежде чем средства будут списаны с карты. Если денег нет, банк-эмитент отказывает в транзакции. Платежные системы. Это системы, которые обеспечивают сети для обработки транзакций. Они устанавливают единые правила и стандарты для приёма и отправки денег, а также обеспечивают безопасность платежей. Это системы, которые обеспечивают сети для обработки транзакций. Они устанавливают единые правила и стандарты для приёма и отправки денег, а также обеспечивают безопасность платежей.

Как работает процесс эквайринга

Эквайринг — весь процесс от прикладывания карточки к терминалу до зачисления денег на счёт мерчанта. Давайте представим, что покупаем учебник в книжном магазине.

Вот этапы обработки транзакции:

Клиент выбирает учебник и отдаёт его кассиру. Кассир сканирует книгу. Клиент прикладывает банковскую карту к терминалу, чтобы оплатить покупку. Платёжный терминал передаёт информацию о транзакции и данные карты в банк-эквайер. Банк-эквайер отправляет запрос на авторизацию в банк-эмитент, который выдал карту клиенту. Банк-эмитент проверяет достаточно ли денег на счёте клиента. Банк-эмитент подтверждает или отклоняет транзакцию. Если транзакция подтверждена, средства списываются с карты клиента, и банк-эквайер переводит их на мерчант-счет продавца. После завершения обработки транзакции мерчант получает отчёт о проведенных операциях.

Все эти процессы происходят очень быстро: всего за несколько секунд. Эквайринг позволяет принимать платежи от клиентов, даже если их много. Это значительно быстрее, чем принимать наличку и давать сдачу каждому покупателю. К тому же, большая часть людей пользуется именно картами, а наличных у них просто нет.

Зачем мерчанту нужен эквайринг

Эквайринг стал популярен в России с развитием безналичной оплаты. И это неудивительно.

Представьте: вы открыли магазин мебели. Многие покупатели захотят расплатиться банковской картой: это быстро и безопасно, так как не нужно нести пачку наличных. Чтобы не упустить этих клиентов и не отправлять их в банкомат, понадобится терминал для приёма платежей.

Это не единственные преимущества, ведь эквайринг — это не только карты. Он может включать в себя мобильные приложения, интернет-оплату и другие способы. А ещё системы эквайринга часто предоставляют мерчантам отчеты и аналитические данные о продажах — это помогает понимать поведение клиентов и корректировать бизнес-стратегии.

Что такое мерчант-счёт

Счёт мерчанта — технический счет, на котором первично отражаются деньги по операциям с использованием банковских карт или любыми другими платежными сервисами.

Периодически банк-эквайер рассчитывает и списывает комиссию за эквайринг, а затем зачисляет деньги по операциям на расчётный счет мерчанта. Обычно это происходит на следующий рабочий день после проведения платежа.

После зачисления денег на расчётный счёт мерчант может распоряжаться ими по своему усмотрению. А вот управлять мерчант-счётом он не может, им управляет банк-эквайер.

По сути, предприниматель напрямую не может влиять на мерчант-счёт. Зато может напрямую влиять на мерчант-нейм — наименование, которое продавец выбирает при подключении эквайринга. Оно влияет на то, что печатается на чеке POS-терминала, или что видит покупатель, листая список трат в мобильном приложении своего банка.Важно уделить внимание и выбору МСС-кода: стоящий за ним вид деятельности может влиять на размер комиссии и начисление кэшбэка покупателям. Анатолий Семененко эксперт по эквайрингу

Как выбрать эквайрингового провайдера

Оцените несколько ключевых факторов, чтобы решить где подключить эквайринг:

Условия тарифов. Сравните комиссии за транзакции, ежемесячные платы и другие сборы. Оцените, прозрачны ли все комиссии, есть ли связь оборота и ставки. Удобно, когда ставка рассчитывается под вид деятельности и снижается при увеличении объёма. Интеграция. Убедитесь, что эквайринг легко интегрировать с вашей системой управления продажами или сайтом. Среди самых распространённых - онлайн-кассы Эвотор, кассовые программы МойСклад, 1С:Предприятие 8.3, iiko, r_keeper, QuickResto и другие. Варианты приёма платежей. Важно, чтобы была возможность принимать платежи и по картам через терминал и Важно, чтобы была возможность принимать платежи и по картам через терминал и по QR-коду — через терминал или телефон. Возможность купить терминал прямо у провайдера. Эксперты порекомендуют модель терминала для конкретного бизнеса: переносной, стационарный или Эксперты порекомендуют модель терминала для конкретного бизнеса: переносной, стационарный или онлайн-кассу со встроенным эквайрингом. Репутация. Изучите отзывы других клиентов и рейтинги провайдера.