Изменения в кассовых чеках с 1 сентября 2025 года

Федеральная налоговая служба (ФНС) обновила формат фискальных документов. Теперь все компании — от сетевых ритейлеров до производственных холдингов — должны привести кассы в соответствие с приказом №ЕД-7-20/236@.

Коротко С 1 сентября 2025 года ФНС вводит новый формат кассовых чеков. Изменения касаются структуры чеков, правил их оформления и печати. Теперь в чеках обязательно нужно указывать три тега, связанных с маркировкой товаров, и три тега для онлайн-продаж. Устаревшие реквизиты исключили из формата.

Изменения в реквизитах и формате чеков

Главное изменение — новые реквизиты чека с 1 сентября. Основные нововведения включают:

обновлённые правила оформления и печати кассовых чеков;

обязательное указание трёх тегов, связанных с маркировкой товаров;

добавление трёх новых тегов для операций онлайн-продаж;

уточнение порядка исправления чеков по формату ФФД 1.05;

более подробное отображение безналичных оплат;

удаление неактуальных данных из формата.

По новым требованиям кассовый чек становится более информативным, а операции — прозрачными.

ПРИМЕР Дистрибьютор электроники продаёт партию ноутбуков розничному магазину. При оформлении продажи в чеке указываются наименования и артикулы моделей, страна происхождения товара, количество единиц и способ оплаты. Эти данные автоматически передаются в систему ФНС, что позволяет налоговой отследить всю цепочку движения товара — от производителя или импортёра до конечного покупателя.



Требования к внешнему виду чека

Дополнительные теги — это специальные цифровые поля, по которым ККТ передаёт данные в налоговую систему.

Теперь кассовый чек должен выглядеть современнее: появятся теги для QR-кода нового образца (размером не менее 20×20 мм), а шрифт и структура станут единообразными.

Новые теги с 01.09.2025

Маркировка

1011 — часовой пояс места расчёта

2040 — номер фискального документа, связанного с маркированными товарами

Безналичная оплата

1082 — сумма безналичной оплаты

1234 — все безналичные оплаты по чеку

1235 — детальная информация о каждой оплате безналом

1236 — способ безналичной оплаты

1237 — идентификаторы безналичной оплаты

1238 — дополнительные данные о безналичной оплате

Продажа через интернет

1125 — признак расчёта через интернет

Оформление должно быть понятным и одинаковым на всех онлайн-кассах.

Образец чека на сайте ФНС не опубликован. Однако в самом приказе есть приложение с пояснениями для компаний, переходящих на новый формат.

Образцы нового чека

Исходя из указаний налоговой, образец нового кассового чека выглядит так:

Оплата наличными Безналичный расчёт

Специфика расчётов

Разные способы оплаты и типы продаж требуют разных реквизитов.

Безналичная оплата . При безналичном расчёте (по карте или через интернет) добавляется тег с идентификатором транзакции и банковским кодом.

Продажа маркированных товаров . При продаже обуви, одежды или техники важно маркировать товар — указывать код DataMatrix. Согласно новым правилам дополнительно вводится часовой пояс места расчётов, номер фискального документа. Если товар продали через интернет, вводится признак расчёта со значением «1». Без этого кассовый чек считается недействительным.

Продажа акцизных товаров . Для алкоголя, табака, парфюмерии обязательный тег «Акциз». Он показывает размер налога, который взимается с подакцизных товаров. Такой реквизит будет указываться, например, при продаже алкоголя или табачной продукции.

Интернет-торговля. При онлайн-продаже по новым требованиям необходимо указать сайт интернет-магазина, контакт покупателя. Для маркетплейсов предусмотрен отдельный тег с идентификатором продавца.

ПРИМЕР Крупный интернет-ритейлер в сентябре оформляет электронный чек на покупку смартфона. В документе указывается номер онлайн-заказа, код продавца, уникальный для каждой торговой точки, и ссылка (URL) на сайт магазина, где покупатель оформлял заказ. Все данные передаются в ФНС в обновлённом формате, что обеспечивает прозрачность сделки и позволяет покупателю при необходимости проверить подлинность чека через официальный сервис налоговой.

Обязанности бизнеса и бухгалтеров

Сентябрь — время, когда бухгалтерии и IT-отделам необходимо проверить, поддерживает ли ККТ новый формат фискальных данных.

Если клиент использует фискальный регистратор, должна быть обновлена его прошивка и кассовое ПО на ПК. Если смарт-терминал, его также нужно проверить на актуальность обновлений ПО под новые требования ФНС. Кроме этого, нужно удостовериться, что настроена передача тегов и реквизитов в ОФД.

У бухгалтеров должен быть образец нового чека, чтобы проверить, выглядит ли сформированный документ должным образом.

Собственнику бизнеса важно понимать: ответственность за несоответствие лежит на компании, а не на подрядчике по обслуживанию ККТ.

Как обновить онлайн-кассу

Чтобы не попасть под санкции, необходимо обновлять кассовое оборудование заранее. Для этого стоит:

Связаться с поставщиком ККТ и уточнить, поддерживает ли касса новый формат.

Получить и установить прошивку от производителя.

Провести тестовую печать образца чека.

Проверить, как выглядит документ в ОФД и у покупателя.

ПРИМЕР Производственная компания в августе провела внутреннее тестирование новой формы чека. Бухгалтер подготовил пробный экземпляр, распечатал его и сравнил с официальным шаблоном, утверждённым ФНС. После проверки убедился, что все обязательные реквизиты — ИНН, наименование, сумма, ставка НДС, новый акциз и другие — указаны корректно и расположены в нужных полях.

По итогам теста компания утвердила обновлённый порядок оформления чеков и проинструктировала кассиров, чтобы с 1 сентября все документы соответствовали новым требованиям.



Пошаговая инструкция перехода на работу с чеками нового формата выглядит так:

Проанализируйте текущее состояние ККТ.

Убедитесь, что касса поддерживает новый формат.

Обновите программное обеспечение.

Проведите обучение персонала. Кассиры должны понимать, какие поля обязательны и как оформлять чек правильно.

Сверьте образец. Проверьте визуальное оформление — всё должно соответствовать требованиям приказа №ЕД-7-20/236@

Загрузите новый формат в ОФД.

Проверьте результаты через личный кабинет ФНС.

Штрафы за нарушение требований

С 1 сентября проверка правильности чеков автоматизирована.

Если бизнес использует кассовую технику, которая не отвечает требованиям законодательства — например, не прошла регистрацию в ФНС, работает без фискального накопителя или печатает чеки с ошибками, — это считается нарушением порядка применения ККТ.

Также последствия возможны, если компания не соблюдает сроки регистрации кассы или использует устаревший формат фискальных данных, не предусмотренный действующими правилами.

За это налоговая может назначить штраф. Альтернатива –- предупреждение от ФНС при первом нарушении. Однако информации о том, что на первый раз предпринимателя должны просто предупредить, в законе нет.

Размер штрафа зависит от статуса компании и нарушителя.

Для ИП — от 1 500 до 3 000 ₽.

Для организаций — от 5 000 до 10 000 ₽.

ПРИМЕР В магазине установили кассу, но не обновили прошивку под новый ФФД. Из-за этого чеки не содержат всех нужных реквизитов, включая новые теги. При проверке ФНС может признать такую кассу не соответствующей требованиям и оштрафовать владельца.

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Чек-лист: что надо проверить

1. Оборудование. ККТ поддерживает новый формат, установлены последние версии драйверов и прошивки, фискальный накопитель не требует замены.

2. Программное обеспечение. Установлено обновление от поставщика кассы, в ПО добавлены все новые теги и обязательные реквизиты. Формируется корректный образец чека нового типа.

3. Документооборот. Проверена корректность передачи данных в ОФД и настроено автоматическое обновление. Есть шаблон оформления чека.

4. Персонал. Кассиры и бухгалтеры прошли краткий инструктаж и знают, как оформлять чек с новыми реквизитами и тегами. Знают, как выглядит новый документ.

5. Контроль и тест. Проведена пробная печать образца чека. Проверено, как чек отображается у покупателя и в личном кабинете ФНС.