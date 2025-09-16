Как ИП и юрлицам принимать платежи

Организации и ИП могут принимать платежи от физических лиц несколькими способами. Точка Банк подробно расскажет о каждом из них.

Коротко Индивидуальный предприниматель обязан использовать онлайн-кассу при приёме платежей от физлиц. За работу без онлайн-кассы или с кассой, не соответствующей требованиям №54-ФЗ, предусмотрены штрафы. ИП и юрлица могут принимать платежи наличкой, по безналичному расчёту, банковским переводом, электронными деньгами и почтовым переводом.

Безналичный расчёт

Чаще клиенты расплачиваются банковскими картами или по интернету. Предприниматели могут принимать платежи несколькими способами.

Торговый эквайринг

Чтобы принимать безналичные платежи по карте, предпринимателю понадобится:

Оплата по Системе быстрых платежей

Для получения QR-платежей предпринимателю надо подключить Систему быстрых платежей (СБП).

При оплате по СБП покупатель переводит деньги по номеру телефона или сканирует QR-код для оплаты. Продавец проводит платёж через контрольно-кассовый аппарат (ККТ). После проведения платежа продавец обязан выдать клиенту бумажный или электронный чек. Деньги приходят на счёт сразу.

Интернет-эквайринг

Бизнес может получать деньги через сайт, мобильное приложение или платёжную ссылку, которую отправит клиенту по смс, в мессенджере или соцсети. В этом случае нужно подключить интернет-эквайринг. С помощью этого сервиса физические лица могут расплачиваться в интернете с помощью карт, электронных кошельков, QR-кодов и т.п. При оплате через интернет покупатель получает только электронный чек.

ПРИМЕР ООО «Суши от Ксюши» готовит и доставляет блюда японской кухни. У компании есть только кухня, и все суши с роллами она доставляет на дом. ООО «Суши от Ксюши» получит деньги за заказ благодаря системе интернет-эквайринга. Банк-эквайер обработает платёж, переведёт деньги клиента на счёт компании, а она пришлёт на его еmail электронный чек.

Если бы не было интернет-эквайринга, курьеру пришлось бы ездить с терминалом для безналичной оплаты. Но с эквайрингом все контакты покупателя и курьера сводятся к минимуму, как и риск обмана. Бизнес сначала получает деньги, а потом отправляет товар.

Наличные деньги

Физлица могут расплачиваться с ИП или ООО наличными деньгами. Самый простой пример — покупка хлеба. Покупатель может расплатиться в магазине банкнотами или монетами, а продавец пробьёт по онлайн-кассе покупку и выдаст бумажный чек.

Банковский перевод

Есть два вида переводов.

На расчётный счёт ИП или ООО. Покупатель может перевести деньги банковским переводом через приложение банка или в его отделении. Продавец должен выдать счёт или квитанцию для оплаты, а после перевода — электронный или бумажный чек. На личную карту индивидуального предпринимателя-физлица. Если предприниматель уплатил налог с такого перевода и выдал чек, то это законно. При этом некоторые положения ЦБ запрещают вести предпринимательскую деятельность по счёту физлица. Банк может наложить ограничения на счёт получателя. Поэтому лучше принимать оплату на расчётный счёт.

Электронные деньги

Платить за товары и услуги электронными деньгами могут только физические лица. Чтобы принимать их, предпринимателю нужен корпоративный электронный кошелёк и онлайн-касса, которая принимает платежи.

Продавец так же, как и при оплате обычными деньгами, обязан пробить кассовый чек после получения денег.

Почтовый перевод

В отделении Почты России клиент может отправить почтовый перевод на расчётный счёт компании или ИП. Покупателю понадобятся его паспорт и номер счёта для перевода.

Почта несколько дней переводит деньги, берёт за это комиссию и сама выдаёт чек.

Способы приёма платежей от юридических лиц и ИП

Юридические лица и ИП могут рассчитываться между собой только наличкой и безналичной оплатой.

Наличные деньги

Получить деньги от ИП или юридического лица можно только после того, как компании заключат договор купли-продажи товара, оказания услуги и т.п.

Согласно Указанию Банка России №5348-У, оплатить наличными можно товар или услугу в рамках одного договора на сумму до 100 000 ₽. Если в договоре прописана большая сумма, то придётся переводить деньги на банковский счёт. За превышение лимита начислят штраф — до 50 000 ₽.

Безналичный расчёт

ООО или ИП должны открыть расчётный счёт, чтобы принимать на него оплату. В договоре с другими компаниями нужно будет прописать способ оплаты и номер расчётного счёта.

Если бизнес сотрудничает только с ИП и ООО, то ему не обязательно открывать онлайн-кассу — получать деньги по безналичному расчёту можно и без неё.

Когда индивидуальный предприниматель обязан использовать онлайн-кассу при приёме платежей

Индивидуальные предприниматели обязаны использовать онлайн-кассу при приёме платежей от физлиц. Это указано в Федеральном законе №54-ФЗ. Но есть исключения, и их тоже регламентирует этот закон.

ИП относится к сфере-исключению (торговля на ярмарке, продажа ценных бумаг и т.п.)

Работает на ПСН

Платит НПД

Работает в труднодоступном регионе, где нет стабильной связи с банком

Работает по агентскому договору

Штрафы для ИП за работу без онлайн-кассы

Нарушение Наказание Продажа товара или услуги без онлайн-кассы Штраф в размере 25–50% от суммы, которая прошла мимо кассы. Придётся заплатить минимум 10 000 ₽ Повторная продажа без онлайн-кассы на сумму более 1 млн ₽ Деятельность ИП приостановят на срок до 90 дней Онлайн-касса не соответствует требованиям №54-ФЗ Предупреждение либо штраф в размере от 1500 до 3000 ₽

Когда можно переводить индивидуальному предпринимателю деньги на его счёт физлица

Клиент может переводить ИП оплату за товары или услуги только в том случае, если у индивидуального предпринимателя оформлена самозанятость. Если такого статуса нет, то переводить деньги можно только на расчётный счёт.