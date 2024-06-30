Как перейти на электронные чеки и отправлять их покупателям?

Что такое электронные чеки?

Электронные чеки появились с приходом онлайн-касс, которые сейчас обязательны для всех интернет-магазинов. По сути, это обычный кассовый чек, отправленный клиенту онлайн: по СМС, на электронную почту или через мессенджер, привязанный к номеру телефона.

Электронный кассовый чек обязателен в двух случаях:

Предприниматель не может предоставить покупателю чек на бумажном носителе. Это касается любого бизнеса, где оплата происходит онлайн. Но есть исключение: если покупатель оплачивает заказ в пункте-выдачи или курьеру, возможно, он предпочтет, чтобы ему выдали привычный бумажный чек. В таком случае, продавец обязан его предоставить.

Это касается любого бизнеса, где оплата происходит онлайн. Но есть исключение: если покупатель оплачивает заказ в пункте-выдачи или курьеру, возможно, он предпочтет, чтобы ему выдали привычный бумажный чек. В таком случае, продавец обязан его предоставить. Покупатель просит именно электронную версию чека до совершения оплаты, пока не напечатан бумажный кассовый чек. Тут тоже есть исключение: если вы продаете товары или услуги в местности, где нет связи, для вас допустимо использовать только бумажные чеки.

Отличие электронного чека от бумажного

И бумажный, и электронный чеки равны по юридической силе. Оба варианта действительны при подаче налоговой декларации и возврате товара. Даже их использование регулирует один и тот же 54 Федеральный Закон о применении кассовой техники.

Тем не менее отличия между ними все-таки есть.

Если продажа происходит офлайн, продавец печатает кассовый чек на бумаге по умолчанию. Электронный в таком случае – дополнительная опция, которой покупатель может воспользоваться по своему желанию. Именно поэтому онлайн-касса предусматривает оба варианта формирования чеков.

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В электронном чеке указывается больше реквизитов. А именно:

номер телефона и электронная почта покупателя и продавца. Код маркировки, код GTIN и серийный номер при продаже маркированных товаров.

В бумажных кассовых чеках этих пунктов нет.

Сроки предоставления чека. Если бумажный кассовый чек выдается сразу после оплаты, то электронный можно отправить позже.

Если бумажный кассовый чек выдается сразу после оплаты, то электронный можно отправить позже. Для печати бумажного чека не нужно запрашивать у покупателя его личные контактные данные. Для отправки электронного – это нужно сделать до момента оплаты. Так приписывает п.2 ст. 1.2 ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Для отправки электронного – это нужно сделать до момента оплаты. Так приписывает п.2 ст. 1.2 ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Электронные чеки долговечнее: они не рвутся и не теряются. А если клиент его удалил, копию всегда можно найти в приложении ФНС «Мои чеки онлайн».

Что обязательно должен содержать электронный чек?

Какие именно реквизиты нужно указывать в чеке, зависит от того, каким способом вы его отправляете – по электронной почте или по СМС.

Для удобства публикуем оба списка, чтобы вы могли себя проверить. Если в чеке отсутствует хотя бы один из обязательных пунктов, предписанных ст. 4.7 54-ФЗ и приказом ФНС от 14.09.2020 №ЕД-7-20/662, он является недействительным. ОФД не примет такой чек и пометит его в личном кабинете как некорректный. А еще может прийти уведомление от ФНС о том, что чек сформирован с ошибкой.

Если отправляете чек по электронной почте, в нём должны быть следующие реквизиты:

название документа;

номер чека в смене, номер смены;

смене, номер смены; место расчетов, дата и время;

время; название ООО или ИП;

ИНН налогоплательщика;

система налогообложения;

признак расчета;

ставка НДС;

номенклатура товаров или услуг;

цена за один товар, общая цена по количеству, со скидкой;

один товар, общая цена по количеству, со скидкой; итоговая сумма чека;

вид расчетов;

должность и ФИО кассира;

ФИО кассира; регистрационный номер кассы;

номер фискального накопителя;

номер версии ФФД;

фискальный признак документа;

признак способа расчета (при полном расчете и только в ФФД 1.05);

только в ФФД 1.05); код формы фискального документ;

код товара для товаров с обязательной маркировкой;

товаров с обязательной маркировкой; сайт, на котором можно проверить подлинность чека онлайн;

котором можно проверить подлинность чека онлайн; номер фискального документа;

электронная почта клиента;

контакты магазина.

Если отправляете чек по смс:

регистрационный номер онлайн-кассы,

итоговая сумма,

дата и время покупки,

время покупки, фискальный признак,

ссылка, которая ведет на полную версию чека.

Важно! Если вы работаете с юрлицом, к списку необходимо добавить следующее:

название организации или ИП покупателя;

ИНН покупателя

сумма акциза (для подакцизных товаров);

регистрационный номер таможенной декларации (при продаже импортных товаров);

страна производства товара.

Если вы работаете через платежного агента, например, Почту России, в чеке нужно указать размер вознаграждения агента, а также контакты агента, поставщика или оператора, принимающего платеж.

Как отправить электронный чек вместо бумажного?

Вам нужно узнать у покупателя его номер телефона или электронный адрес. Важно это сделать еще до того, как он оплатил товар или услугу. При оформлении покупки в кассовом аппарате активируйте кнопку «Электронный чек» и укажите номер телефона или электронную почту, на которую его нужно отправить. После оплаты цифровой чек автоматически отправится по нужному адресу.

Если онлайн-чек не дошел до покупателя, потому что он предоставил неверные данные, ответственность полностью лежит на нем. Вы не обязаны проверять контактные данные клиента.

Когда и в каком виде надо передать электронный чек?

Электронный кассовый чек можно отправить в течение следующего рабочего дня после момента расчета, но до получения товара покупателем. При этом его вид может быть любым:

картинка;

pdf-файл;

QR-код или ссылка, ведущие на сайт с полной версией электронного чека;

сайт с полной версией электронного чека; текстовый документ с кодом HTML.

Какие наказания установлены за нарушение правил направления электронных чеков?

Если продавец отказался предоставить электронный кассовый чек или отправил его позже положенного времени, ему могут выписать штраф. Согласно ч. 6 ст. 14.5 КоАП, это административное правонарушение:

2 000 рублей – для ИП;

ИП; 10 000 рублей – для ООО.

Если в чеке нет контактов покупателя, за это тоже предусмотрены предупреждения или штраф:

1500 – 3000 рублей – для ИП;

ИП; 5000 – 10 000 рублей – для ООО.

Как перейти на электронные чеки?

Чтобы перейти на электронные чеки, надо выполнить несколько действий.

Купите онлайн-кассу с фискальным накопителем и доступом в Интернет. Подключитесь к ОФД и платежному агрегатору, если у вас интернет-магазин. Это необходимо, чтобы фиксировать факт расчета и автоматически отправлять данные в ФНС. Купите пакет СМС-сообщений у ОФД. Одно сообщение будет стоить согласно выбранному тарифу. Отправка чеков на электронную почту – бесплатна. Обновите учетную и кассовую программу.