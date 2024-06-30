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Эквайринг
Эквайринг

Как перейти на электронные чеки и отправлять их покупателям?

При продаже товаров или услуг через интернет, предприниматели обязаны предоставить покупателю электронный кассовый чек. В этой статье расскажем, как начать формировать чеки в электронном формате и как должен выглядеть электронный чек.

30.06.2024
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Что такое электронные чеки?

Электронные чеки появились с приходом онлайн-касс, которые сейчас обязательны для всех интернет-магазинов. По сути, это обычный кассовый чек, отправленный клиенту онлайн: по СМС, на электронную почту или через мессенджер, привязанный к номеру телефона. 

Электронный кассовый чек обязателен в двух случаях: 

  • Предприниматель не может предоставить покупателю чек на бумажном носителе. Это касается любого бизнеса, где оплата происходит онлайн. Но есть исключение: если покупатель оплачивает заказ в пункте-выдачи или курьеру, возможно, он предпочтет, чтобы ему выдали привычный бумажный чек. В таком случае, продавец обязан его предоставить. 
  • Покупатель просит именно электронную версию чека до совершения оплаты, пока не напечатан бумажный кассовый чек. Тут тоже есть исключение: если вы продаете товары или услуги в местности, где нет связи, для вас допустимо использовать только бумажные чеки.

Отличие электронного чека от бумажного

И бумажный, и электронный чеки равны по юридической силе. Оба варианта действительны при подаче налоговой декларации и возврате товара. Даже их использование регулирует один и тот же 54 Федеральный Закон о применении кассовой техники. 

Тем не менее отличия между ними все-таки есть.

  • Если продажа происходит офлайн, продавец печатает кассовый чек на бумаге по умолчанию. Электронный в таком случае – дополнительная опция, которой покупатель может воспользоваться по своему желанию. Именно поэтому онлайн-касса предусматривает оба варианта формирования чеков. 

Купить онлайн-кассу можно в Точке. Это уже готовый комплект для работы по 54-ФЗ: онлайн-касса, фискальный накопитель и подключение к ОФД. Можно выбрать онлайн-кассу с автоматическим эквайрингом или без него — в зависимости от потребностей вашего бизнеса. 

Если вы ещё не знаете, какой вариант нужен вам, оставьте заявку, и сотрудник Точки поможет подобрать подходящую модель. Мы бесплатно подготовим кассу, подключим её к ОФД и доставим вам.

Подробнее об онлайн-кассах

  • В электронном чеке указывается больше реквизитов. А именно: 
  1. номер телефона и электронная почта покупателя и продавца.
  2. Код маркировки, код GTIN и серийный номер при продаже маркированных товаров. 

  В бумажных кассовых чеках этих пунктов нет. 

  • Сроки предоставления чека. Если бумажный кассовый чек выдается сразу после оплаты, то электронный можно отправить позже. 
  • Для печати бумажного чека не нужно запрашивать у покупателя его личные контактные данные. Для отправки электронного – это нужно сделать до момента оплаты. Так приписывает п.2 ст. 1.2 ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ.
  • Электронные чеки долговечнее: они не рвутся и не теряются. А если клиент его удалил, копию всегда можно найти в приложении ФНС «Мои чеки онлайн». 

Что обязательно должен содержать электронный чек?

Какие именно реквизиты нужно указывать в чеке, зависит от того, каким способом вы его отправляете – по электронной почте или по СМС.

Для удобства публикуем оба списка, чтобы вы могли себя проверить. Если в чеке отсутствует хотя бы один из обязательных пунктов, предписанных ст. 4.7 54-ФЗ и приказом ФНС от 14.09.2020 №ЕД-7-20/662, он является недействительным. ОФД не примет такой чек и пометит его в личном кабинете как некорректный. А еще может прийти уведомление от ФНС о том, что чек сформирован с ошибкой.

Если отправляете чек по электронной почте, в нём должны быть следующие реквизиты:

  • название документа;
  • номер чека в смене, номер смены;
  • место расчетов, дата и время;
  • название ООО или ИП;
  • ИНН налогоплательщика;
  • система налогообложения;
  • признак расчета;
  • ставка НДС;
  • номенклатура товаров или услуг;
  • цена за один товар, общая цена по количеству, со скидкой;
  • итоговая сумма чека;
  • вид расчетов;
  • должность и ФИО кассира;
  • регистрационный номер кассы;
  • номер фискального накопителя;
  • номер версии ФФД;
  • фискальный признак документа;
  • признак способа расчета (при полном расчете и только в ФФД 1.05);
  • код формы фискального документ;
  • код товара для товаров с обязательной маркировкой;
  • сайт, на котором можно проверить подлинность чека онлайн;
  • номер фискального документа;
  • электронная почта клиента;
  • контакты магазина.

Если отправляете чек по смс: 

  • регистрационный номер онлайн-кассы,
  • итоговая сумма,
  • дата и время покупки,
  • фискальный признак,
  • ссылка, которая ведет на полную версию чека.

Важно! Если вы работаете с юрлицом, к списку необходимо добавить следующее: 

  • название организации или ИП покупателя;
  • ИНН покупателя
  • сумма акциза (для подакцизных товаров);
  • регистрационный номер таможенной декларации (при продаже импортных товаров);
  • страна производства товара.

Если вы работаете через платежного агента, например, Почту России, в чеке нужно указать размер вознаграждения агента, а также контакты агента, поставщика или оператора, принимающего платеж.

Как перейти на<span class='nbsp'> </span>электронные чеки

Как отправить электронный чек вместо бумажного?

  1. Вам нужно узнать у покупателя его номер телефона или электронный адрес. Важно это сделать еще до того, как он оплатил товар или услугу. 
  2. При оформлении покупки в кассовом аппарате активируйте кнопку «Электронный чек» и укажите номер телефона или электронную почту, на которую его нужно отправить. 
  3. После оплаты цифровой чек автоматически отправится по нужному адресу. 

Если онлайн-чек не дошел до покупателя, потому что он предоставил неверные данные, ответственность полностью лежит на нем. Вы не обязаны проверять контактные данные клиента.

Когда и в каком виде надо передать электронный чек?

Электронный кассовый чек можно отправить в течение следующего рабочего дня после момента расчета, но до получения товара покупателем. При этом его вид может быть любым:

  • картинка;
  • pdf-файл;
  • QR-код или ссылка, ведущие на сайт с полной версией электронного чека;
  • текстовый документ с кодом HTML. 

Какие наказания установлены за нарушение правил направления электронных чеков?

Если продавец отказался предоставить электронный кассовый чек или отправил его позже положенного времени, ему могут выписать штраф. Согласно ч. 6 ст. 14.5 КоАП, это административное правонарушение:

  • 2 000 рублей – для ИП;
  • 10 000 рублей – для ООО.

Если в чеке нет контактов покупателя, за это тоже предусмотрены предупреждения или штраф:

  • 1500 – 3000 рублей – для ИП;
  • 5000 – 10 000 рублей – для ООО.

Как перейти на электронные чеки?

Чтобы перейти на электронные чеки, надо выполнить несколько действий. 

  1. Купите онлайн-кассу с фискальным накопителем и доступом в Интернет.
  2. Подключитесь к ОФД и платежному агрегатору, если у вас интернет-магазин. Это необходимо, чтобы фиксировать факт расчета и автоматически отправлять данные в ФНС. 
  3. Купите пакет СМС-сообщений у ОФД. Одно сообщение будет стоить согласно выбранному тарифу. Отправка чеков на электронную почту – бесплатна. 
  4. Обновите учетную и кассовую программу.

Вы можете купить полностью готовую к работе кассу в Точке. К ней сразу идет фискальный накопитель и подключение к ОФД, как предписывает 54-ФЗ. А для тех предпринимателей, кто работает с безналичной оплатой, есть онлайн-кассы с возможностью эквайринга. 

Мы бесплатно подготовим кассу к работе, а затем доставим вам. Оставьте заявку, и наш сотрудник свяжется с вами, чтобы ответить на любые вопросы.

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Вопросы по теме

Электронный кассовый чек подходит для отчетности в бухгалтерию?

Да, подходит. Но важно, чтобы в нем были указаны все обязательные реквизиты.

Где еще хранятся электронные чеки, кроме приложения ФНС «Мои чеки онлайн»?

На портале Госуслуг. Чтобы найти электронный чек, нужно зайти в личный кабинет, перейти в раздел «Платежи» – там будет вся история покупок. 

Если покупатель потерял бумажный чек, должен ли продавец предоставить ему копию?

Нет, по закону это не обязательно. Но вы можете помочь ему получить электронный дубликат – это выручит человека и покажет вашу лояльность. 

Достаточно найти нужный чек в личном кабинете ОФД и переслать его клиенту. Если не можете отправить чек сами, подскажите покупателю данные, по которым он сам найдет чек в приложении ФНС «Мои чеки онлайн». 

Как передать чек при безналичной оплате без личного контакта с покупателем?

Существует два способа. Первый – отправить цифровой чек онлайн. Например, на электронную почту, в мессенджер или по смс. Второй – отправить бумажный чек вместе с товаром. 

Что важно учитывать при работе с электронными чеками, чтобы не было проблем и чтобы не нарушить 54-ФЗ?

Согласно закону, предприниматели обязаны предоставить клиенту кассовый чек – бумажный или электронный. Они взаимозаменяемы: если с согласия покупателя вы сформировали цифровой чек, в печати обычного уже нет необходимости. При желании покупатель сможет распечатать его сам – он будет иметь ту же юридическую силу.

Можно ли выдавать только цифровые чеки на кассе?

Да. Если все покупатели предоставляют свои контактные данные и согласны получить именно электронный кассовый чек, вы можете выдавать только их. 

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