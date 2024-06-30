Как перейти на электронные чеки и отправлять их покупателям?

Что такое электронные чеки?
Электронные чеки появились с приходом онлайн-касс, которые сейчас обязательны для всех интернет-магазинов. По сути, это обычный кассовый чек, отправленный клиенту онлайн: по СМС, на электронную почту или через мессенджер, привязанный к номеру телефона.
Электронный кассовый чек обязателен в двух случаях:
- Предприниматель не может предоставить покупателю чек на бумажном носителе. Это касается любого бизнеса, где оплата происходит онлайн. Но есть исключение: если покупатель оплачивает заказ в пункте-выдачи или курьеру, возможно, он предпочтет, чтобы ему выдали привычный бумажный чек. В таком случае, продавец обязан его предоставить.
- Покупатель просит именно электронную версию чека до совершения оплаты, пока не напечатан бумажный кассовый чек. Тут тоже есть исключение: если вы продаете товары или услуги в местности, где нет связи, для вас допустимо использовать только бумажные чеки.
Отличие электронного чека от бумажного
И бумажный, и электронный чеки равны по юридической силе. Оба варианта действительны при подаче налоговой декларации и возврате товара. Даже их использование регулирует один и тот же 54 Федеральный Закон о применении кассовой техники.
Тем не менее отличия между ними все-таки есть.
- Если продажа происходит офлайн, продавец печатает кассовый чек на бумаге по умолчанию. Электронный в таком случае – дополнительная опция, которой покупатель может воспользоваться по своему желанию. Именно поэтому онлайн-касса предусматривает оба варианта формирования чеков.
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- В электронном чеке указывается больше реквизитов. А именно:
- номер телефона и электронная почта покупателя и продавца.
- Код маркировки, код GTIN и серийный номер при продаже маркированных товаров.
В бумажных кассовых чеках этих пунктов нет.
- Сроки предоставления чека. Если бумажный кассовый чек выдается сразу после оплаты, то электронный можно отправить позже.
- Для печати бумажного чека не нужно запрашивать у покупателя его личные контактные данные. Для отправки электронного – это нужно сделать до момента оплаты. Так приписывает п.2 ст. 1.2 ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ.
- Электронные чеки долговечнее: они не рвутся и не теряются. А если клиент его удалил, копию всегда можно найти в приложении ФНС «Мои чеки онлайн».
Что обязательно должен содержать электронный чек?
Какие именно реквизиты нужно указывать в чеке, зависит от того, каким способом вы его отправляете – по электронной почте или по СМС.
Для удобства публикуем оба списка, чтобы вы могли себя проверить. Если в чеке отсутствует хотя бы один из обязательных пунктов, предписанных ст. 4.7 54-ФЗ и приказом ФНС от 14.09.2020 №ЕД-7-20/662, он является недействительным. ОФД не примет такой чек и пометит его в личном кабинете как некорректный. А еще может прийти уведомление от ФНС о том, что чек сформирован с ошибкой.
Если отправляете чек по электронной почте, в нём должны быть следующие реквизиты:
- название документа;
- номер чека в смене, номер смены;
- место расчетов, дата и время;
- название ООО или ИП;
- ИНН налогоплательщика;
- система налогообложения;
- признак расчета;
- ставка НДС;
- номенклатура товаров или услуг;
- цена за один товар, общая цена по количеству, со скидкой;
- итоговая сумма чека;
- вид расчетов;
- должность и ФИО кассира;
- регистрационный номер кассы;
- номер фискального накопителя;
- номер версии ФФД;
- фискальный признак документа;
- признак способа расчета (при полном расчете и только в ФФД 1.05);
- код формы фискального документ;
- код товара для товаров с обязательной маркировкой;
- сайт, на котором можно проверить подлинность чека онлайн;
- номер фискального документа;
- электронная почта клиента;
- контакты магазина.
Если отправляете чек по смс:
- регистрационный номер онлайн-кассы,
- итоговая сумма,
- дата и время покупки,
- фискальный признак,
- ссылка, которая ведет на полную версию чека.
Важно! Если вы работаете с юрлицом, к списку необходимо добавить следующее:
- название организации или ИП покупателя;
- ИНН покупателя
- сумма акциза (для подакцизных товаров);
- регистрационный номер таможенной декларации (при продаже импортных товаров);
- страна производства товара.
Если вы работаете через платежного агента, например, Почту России, в чеке нужно указать размер вознаграждения агента, а также контакты агента, поставщика или оператора, принимающего платеж.
Как отправить электронный чек вместо бумажного?
- Вам нужно узнать у покупателя его номер телефона или электронный адрес. Важно это сделать еще до того, как он оплатил товар или услугу.
- При оформлении покупки в кассовом аппарате активируйте кнопку «Электронный чек» и укажите номер телефона или электронную почту, на которую его нужно отправить.
- После оплаты цифровой чек автоматически отправится по нужному адресу.
Если онлайн-чек не дошел до покупателя, потому что он предоставил неверные данные, ответственность полностью лежит на нем. Вы не обязаны проверять контактные данные клиента.
Когда и в каком виде надо передать электронный чек?
Электронный кассовый чек можно отправить в течение следующего рабочего дня после момента расчета, но до получения товара покупателем. При этом его вид может быть любым:
- картинка;
- pdf-файл;
- QR-код или ссылка, ведущие на сайт с полной версией электронного чека;
- текстовый документ с кодом HTML.
Какие наказания установлены за нарушение правил направления электронных чеков?
Если продавец отказался предоставить электронный кассовый чек или отправил его позже положенного времени, ему могут выписать штраф. Согласно ч. 6 ст. 14.5 КоАП, это административное правонарушение:
- 2 000 рублей – для ИП;
- 10 000 рублей – для ООО.
Если в чеке нет контактов покупателя, за это тоже предусмотрены предупреждения или штраф:
- 1500 – 3000 рублей – для ИП;
- 5000 – 10 000 рублей – для ООО.
Как перейти на электронные чеки?
Чтобы перейти на электронные чеки, надо выполнить несколько действий.
- Купите онлайн-кассу с фискальным накопителем и доступом в Интернет.
- Подключитесь к ОФД и платежному агрегатору, если у вас интернет-магазин. Это необходимо, чтобы фиксировать факт расчета и автоматически отправлять данные в ФНС.
- Купите пакет СМС-сообщений у ОФД. Одно сообщение будет стоить согласно выбранному тарифу. Отправка чеков на электронную почту – бесплатна.
- Обновите учетную и кассовую программу.
Вы можете купить полностью готовую к работе кассу в Точке. К ней сразу идет фискальный накопитель и подключение к ОФД, как предписывает 54-ФЗ. А для тех предпринимателей, кто работает с безналичной оплатой, есть онлайн-кассы с возможностью эквайринга.
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