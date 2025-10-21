Как посмотреть чеки в онлайн-кассе

Как проверить и получить чек через ОФД
Быстрая проверка фискальных документов через ОФД — простой способ лично убедиться в исправной работе кассы и избежать проблем с налоговой.
При получении электронного чека могут возникать ошибки, но их можно исправить.
Что такое ОФД и его функции
Оператор фискальных данных (ОФД) — это посредник между кассой и налоговой инспекцией. Его задача — защищать, хранить и передавать чеки в режиме реального времени в Федеральную налоговую службу.
Основные функции ОФД:
- Принять и защитить данные. ОФД получает фискальные данные с кассы, шифрует их, защищает от подделки, утраты и несанкционированного доступа.
- Хранить. Данные хранятся не менее пяти лет, что важно для налоговой проверки или уточнения операций.
- Передавать в налоговую. Все сведения автоматически и оперативно передаются в ФНС для контроля и учёта.
- Подтверждать корректность. ОФД отправляет кассе подтверждение, что документ принят и оформлен правильно. Вся система работает автоматически за секунды.
Также оператор даёт доступ к личному кабинету предпринимателя для просмотра операций, аналитики и управления кассами.
Зачем бизнесу проверять чеки
Проверка через ОФД — это способ убедиться, что касса работает правильно. Предприниматель сразу видит:
- все ли продажи учтены;
- вовремя ли данные ушли в налоговую;
- нет ли ошибок в чеках.
Это помогает быстро находить проблемы и избегать штрафов.
Показатели и статистика по чекам
В личном кабинете ОФД может быть доступ к аналитике по кассовым операциям. Здесь отображаются разные показатели: суммарное количество фискальных документов, общая выручка, средний чек и распределение операций по кассам и магазинам.
Статистика помогает контролировать работу, выявлять сбои, анализировать динамику продаж.
Как получить электронный чек
Если нужно получить электронный вариант чека, предприниматель может запросить документ через личный кабинет ОФД. У операторов есть такие возможности.
Как найти чек в личном кабинете ОФД
У разных операторов последовательность действий может отличаться. Примерный план действий такой:
Шаг 1. Войдите в ЛК оператора фискальных данных.
Шаг 2. Найдите в меню раздел о чеках, кассовых документах или фискальных данных.
Шаг 3. В разделе поиска укажите параметры для уточнения запроса — дату или период времени, номер кассы, сумму или другие доступные фильтры.
Шаг 4. Нажмите кнопку «Поиск» или «Найти» для отображения списка по заданным параметрам.
Шаг 5. В списке результатов найдите нужный чек и кликните по нему для просмотра полной информации.
Шаг 6. При необходимости скачайте электронную копию в формате PDF или отправьте её на электронную почту покупателя.
Как сделать запрос электронного чека у ФНС
Можно найти фискальный документ через официальный сервис ФНС «Проверка чеков». Для этого нужно ввести реквизиты, которые известны.
Также сведения о фискальных данных можно посмотреть в личном кабинете налогоплательщика.
Как получить электронный чек, если есть бумажный вариант
При наличии бумажного чека можно отсканировать QR-код с него и мгновенно получить цифровую версию. Это доступно через сайт или приложение ФНС или ОФД, который обслуживает кассовую технику.
Что делать, если чек не пришёл
Если электронный чек не пришёл:
- Проверьте корректность введённых контактов покупателя в настройках кассового аппарата и в базе клиентов.
- Свяжитесь с техподдержкой ОФД, чтобы проверить состояние отправки чеков и решить технические проблемы.
- Проверьте связь. При проблемах с интернетом кассовый аппарат хранит данные временно и только после восстановления соединения передаёт их ОФД.
- Предложите покупателю распечатать бумажный вариант.
Какие ошибки и проблемы возникают при работе с ОФД
При работе с ОФД можно столкнуться с проблемами в передаче чеков. Они происходят по нескольким причинам:
- Сбой интернета — касса не отправляет данные, когда нет сети.
- Просрочен ФН — чеки не принимаются, если закончился срок действия фискального накопителя.
- Нет оплаты за ОФД — передача данных прекращается при неуплате за услуги оператора.
Например, курьер пробил чек, но из-за плохой связи данные не ушли в налоговую. Если не заметить это в ЛК ОФД, можно получить штраф.
Не удаётся проверить чек на сайте
Если чек не находится при проверке через сайт ОФД или ФНС, вот что нужно сделать:
Проверьте регистрацию кассы в ФНС — возможно, оборудование не зарегистрировано или требуется перерегистрация.
Убедитесь в корректности реквизитов — отсутствие QR-кода, фискального признака или других обязательных данных приводит к ошибкам.
Если самостоятельно решить не получается, обратитесь в техническую поддержку ОФД.
Двойные чеки в личном кабинете
Дубли — это техническая ошибка. Например, касса могла дважды отправить один чек из-за сбоя связи. Чтобы исправить ситуацию, нужно через кассу оформить чек коррекции с возвратом прихода.
Что такое чеки коррекции и возврата
Чек коррекции нужен, чтобы исправить ошибки в отчётах для налоговой. Например, если касса не передала данные из-за сбоя связи или продавец ввёл неправильную сумму. Чек служит для исправления учётных расхождений и не связан с реальным возвратом товара покупателем. Такой документ нужен только для ФНС.
Чек возврата используют при отказе от товара или отмене услуги. Например, когда покупатель вернул изделие с браком. Этот чек подтверждает возврат денег, и его обязательно передают клиенту.
То есть коррекция исправляет ошибки в учёте, возврат оформляет передачу денег покупателю.
Как исправить ошибки в чеках
Шаг 1. Определите тип ошибки.
Если нужно исправить техническую ошибку (неверная сумма, сбой передачи данных) — оформите коррекцию. Если покупатель возвращает товар — возврат.
Шаг 2. Подготовьте документы.
Составьте служебную записку с объяснением причины ошибки, укажите сумму исправления и реквизиты исходного фискального документа.
Шаг 3. Сформируйте корректирующий чек.
Чек коррекции отправляется только в налоговую, а чек возврата — покупателю, ОФД и в ФНС.
Шаг 4. Проверьте передачу данных.
Убедитесь, что корректирующий чек ушел в ОФД.