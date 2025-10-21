Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Эквайринг
  4. Как посмотреть чеки в онлайн-кассе
Эквайринг
Эквайринг

Как посмотреть чеки в онлайн-кассе

В личном кабинете ОФД за несколько минут можно найти электронный чек за пять последних лет. Система покажет детали операции и статус передачи в налоговую. Точка Банк расскажет, как быстро и удобно найти чеки в личном кабинете ОФД.

21.10.2025
6921
6921

Онлайн-касса для работы по 54-ФЗ

Готовый комплект: касса, фискальный накопитель и подписка на ОФД. Настроим и зарегистрируем в ФНС.
Выбрать онлайн-кассу

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Онлайн-касса для работы по 54-ФЗ

Готовый комплект: касса, фискальный накопитель и подписка на ОФД. Настроим и зарегистрируем в ФНС.
Выбрать онлайн-кассу

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Автор

Как проверить и получить чек через ОФД

Быстрая проверка фискальных документов через ОФД — простой способ лично убедиться в исправной работе кассы и избежать проблем с налоговой.

Коротко
Предприниматели обязаны формировать электронные чеки и передавать их в налоговую. Данные передаются онлайн через ОФД — оператора фискальных данных.
Получить электронный чек можно в личном кабинете ОФД или через запрос в ФНС. Если есть бумажный чек, можно отсканировать QR-код с него и получить электронный документ.

При получении электронного чека могут возникать ошибки, но их можно исправить.

Что такое ОФД и его функции

Оператор фискальных данных (ОФД) — это посредник между кассой и налоговой инспекцией. Его задача — защищать, хранить и передавать чеки в режиме реального времени в Федеральную налоговую службу.

Основные функции ОФД:

  • Принять и защитить данные. ОФД получает фискальные данные с кассы, шифрует их, защищает от подделки, утраты и несанкционированного доступа.
  • Хранить. Данные хранятся не менее пяти лет, что важно для налоговой проверки или уточнения операций.
  • Передавать в налоговую. Все сведения автоматически и оперативно передаются в ФНС для контроля и учёта.
  • Подтверждать корректность. ОФД отправляет кассе подтверждение, что документ принят и оформлен правильно. Вся система работает автоматически за секунды.

Также оператор даёт доступ к личному кабинету предпринимателя для просмотра операций, аналитики и управления кассами.

Всё для работы по 54-ФЗ
Онлайн-касса, полностью готовая к работе: касса, фискальный накопитель и подписка на ОФД. Настроим и зарегистрируем в налоговой.

Зачем бизнесу проверять чеки

Проверка через ОФД — это способ убедиться, что касса работает правильно. Предприниматель сразу видит:

  • все ли продажи учтены;
  • вовремя ли данные ушли в налоговую;
  • нет ли ошибок в чеках.

Это помогает быстро находить проблемы и избегать штрафов.

Показатели и статистика по чекам

В личном кабинете ОФД может быть доступ к аналитике по кассовым операциям. Здесь отображаются разные показатели: суммарное количество фискальных документов, общая выручка, средний чек и распределение операций по кассам и магазинам. 

Статистика помогает контролировать работу, выявлять сбои, анализировать динамику продаж. 

Как получить электронный чек 

Если нужно получить электронный вариант чека, предприниматель может запросить документ через личный кабинет ОФД. У операторов есть такие возможности.

Как найти чек в личном кабинете ОФД 

У разных операторов последовательность действий может отличаться. Примерный план действий такой:

Шаг 1. Войдите в ЛК оператора фискальных данных.

Шаг 2. Найдите в меню раздел о чеках, кассовых документах или фискальных данных.

Шаг 3. В разделе поиска укажите параметры для уточнения запроса — дату или период времени, номер кассы, сумму или другие доступные фильтры.

Шаг 4. Нажмите кнопку «Поиск» или «Найти» для отображения списка по заданным параметрам.

Шаг 5. В списке результатов найдите нужный чек и кликните по нему для просмотра полной информации.

Шаг 6. При необходимости скачайте электронную копию в формате PDF или отправьте её на электронную почту покупателя.

Начните принимать безналичные платежи по терминалу за 1 ₽ при обороте по эквайрингу от 500 000 ₽ в месяц. Мы доставим оборудование бесплатно и поможем подключить его к кассе и CRM-системе.

Как сделать запрос электронного чека у ФНС

Можно найти фискальный документ через официальный сервис ФНС «Проверка чеков». Для этого нужно ввести реквизиты, которые известны.

Также сведения о фискальных данных можно посмотреть в личном кабинете налогоплательщика.

Как получить электронный чек, если есть бумажный вариант

При наличии бумажного чека можно отсканировать QR-код с него и мгновенно получить цифровую версию. Это доступно через сайт или приложение ФНС или ОФД, который обслуживает кассовую технику.

Что делать, если чек не пришёл

Если электронный чек не пришёл:

  • Проверьте корректность введённых контактов покупателя в настройках кассового аппарата и в базе клиентов.
  • Свяжитесь с техподдержкой ОФД, чтобы проверить состояние отправки чеков и решить технические проблемы.
  • Проверьте связь. При проблемах с интернетом кассовый аппарат хранит данные временно и только после восстановления соединения передаёт их ОФД.
  • Предложите покупателю распечатать бумажный вариант.

Какие ошибки и проблемы возникают при работе с ОФД

При работе с ОФД можно столкнуться с проблемами в передаче чеков. Они происходят по нескольким причинам:

  • Сбой интернета — касса не отправляет данные, когда нет сети. 
  • Просрочен ФН — чеки не принимаются, если закончился срок действия фискального накопителя. 
  • Нет оплаты за ОФД — передача данных прекращается при неуплате за услуги оператора. 

Например, курьер пробил чек, но из-за плохой связи данные не ушли в налоговую. Если не заметить это в ЛК ОФД, можно получить штраф.

Не удаётся проверить чек на сайте

Если чек не находится при проверке через сайт ОФД или ФНС, вот что нужно сделать:

Проверьте регистрацию кассы в ФНС — возможно, оборудование не зарегистрировано или требуется перерегистрация.

Убедитесь в корректности реквизитов — отсутствие QR-кода, фискального признака или других обязательных данных приводит к ошибкам.

Если самостоятельно решить не получается, обратитесь в техническую поддержку ОФД.

Двойные чеки в личном кабинете

Дубли — это техническая ошибка. Например, касса могла дважды отправить один чек из-за сбоя связи. Чтобы исправить ситуацию, нужно через кассу оформить чек коррекции с возвратом прихода.  

Что такое чеки коррекции и возврата

Чек коррекции нужен, чтобы исправить ошибки в отчётах для налоговой. Например, если касса не передала данные из-за сбоя связи или продавец ввёл неправильную сумму. Чек служит для исправления учётных расхождений и не связан с реальным возвратом товара покупателем. Такой документ нужен только для ФНС.

Чек возврата используют при отказе от товара или отмене услуги. Например, когда покупатель вернул изделие с браком. Этот чек подтверждает возврат денег, и его обязательно передают клиенту.

То есть коррекция исправляет ошибки в учёте, возврат оформляет передачу денег покупателю.

Как исправить ошибки в чеках

Шаг 1. Определите тип ошибки.

Если нужно исправить техническую ошибку (неверная сумма, сбой передачи данных) — оформите коррекцию. Если покупатель возвращает товар — возврат.

Шаг 2. Подготовьте документы.

Составьте служебную записку с объяснением причины ошибки, укажите сумму исправления и реквизиты исходного фискального документа.

Шаг 3. Сформируйте корректирующий чек.

Чек коррекции отправляется только в налоговую, а чек возврата — покупателю, ОФД и в ФНС.

Шаг 4. Проверьте передачу данных.

Убедитесь, что корректирующий чек ушел в ОФД.

Вопросы по теме

Как распечатать чек из базы ОФД?

Для печати войдите в личный кабинет ОФД, перейдите в раздел с чеками, найдите нужный документ с помощью фильтров и выберите функцию «Печать».

Где проверить чек кроме сайта ОФД?

Можно проверить через официальный сайт ФНС, а также через сервис «Проверка чеков ФНС России».

Как посмотреть проведённые чеки в онлайн-кассе?

Историю можно посмотреть в интерфейсе онлайн-кассы или кассовой программы, где хранятся все проведённые операции с датами и суммами.

Зачем владельцу бизнеса доступ к чекам?

Доступ помогает контролировать корректность продаж, своевременно выявлять ошибки, отчитываться перед налоговой службой.

Другие статьи по теме

15 ИЮЛЯ 2026
1741
Ульяна Гром
Как поменять фискальный накопитель в кассе
15 АПРЕЛЯ 2023
10 671
Лена Тарасова
Как сделать отчет по эквайрингу

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка