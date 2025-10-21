Как посмотреть чеки в онлайн-кассе

Коротко

Получить электронный чек можно в личном кабинете ОФД или через запрос в ФНС. Если есть бумажный чек, можно отсканировать QR-код с него и получить электронный документ.



При получении электронного чека могут возникать ошибки, но их можно исправить.



Предприниматели обязаны формировать электронные чеки и передавать их в налоговую. Данные передаются онлайн через ОФД — оператора фискальных данных.