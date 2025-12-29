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Эквайринг

Как сделать QR-код для приёма оплаты

Если покупатель хочет расплатиться QR-кодом, а у продавца его нет, клиент может уйти. Удержать его можно, подключив оплату по QR-коду. Как создать QR-код, чтобы не упускать продажи, — в статье Точка Банк.

29.12.2025
3974
3974

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В первом квартале 2025 года в России совершили вдвое больше операций по QR-кодам, чем год назад. Это показывает, что покупатели всё чаще переходят к бесконтактным платежам. Задача бизнеса — обеспечить клиентам возможность такой оплаты.

Получайте оплату от клиентов по QR‑платежам мгновенно. Деньги поступят на счёт уже через 15 секунд в любое время суток, даже в выходные и праздники. Без сложных настроек и скрытых условий.

Что такое QR-код для бизнеса

QR-код — цифровой код для быстрой передачи информации. Он напоминает штрихкод из чёрно-белых квадратов и линий, которые используют для хранения данных. 

Для бизнеса QR-код — способ приёма платежей. При сканировании QR-кода клиент получает реквизиты для перевода денег, ему не нужно вводить данные или использовать терминал. 

Покупать или арендовать POS-терминал не нужно. Продавец может распечатать QR-код или показать его изображение на смартфоне, терминале, стикере или любом другом носителе, с которого удобно считать изображение. Оплата пройдёт за несколько секунд. Деньги поступят на расчётный счёт через Систему быстрых платежей.

Зачем нужна оплата по QR-коду

У предпринимателя есть несколько причин использовать QR-код.

  • Ускорение процесса обслуживания. Оплата проходит мгновенно, а средства поступают на расчётный счёт за 15 секунд. Технология одинаково эффективна в офлайн-точках, на сайтах и в социальных сетях. 
  • Экономия. Комиссия за операции обычно составляет 0,4–0,7% — это ниже стандартных тарифов эквайринга для банковских терминалов. Средства поступают на расчётный счёт за 15 секунд.
  • Безопасность. При сканировании QR-кода данные карты не передаются, что снижает риски мошенничества. 

Как создать QR‑код для онлайн‑оплаты

Для приёма оплаты через СБП нужно подключить эту услугу через банк-эквайер. Например тот, где у компании открыт расчётный счёт. 

Банковская организация:

  • даст доступ к сервисам, чтобы сгенерировать статический QR-код, который нужно распечатать и разместить на кассе; 
  • настроит создание динамических кодов.

Сформировать QR‑код в банковских приложениях или через личный кабинет на сайте банка

Для работы с QR-кодами через систему быстрых платежей нужно открыть расчётный счёт и зарегистрировать торговую точку СБП в интернет-банке. Расскажем на примере Точка Банка. 

Продавец может использовать три способа создания кода.

Способ 1. Приём оплаты через QR-код на платёжном терминале

Шаг 1. Введите сумму покупки на терминале Точка Банка.

Шаг 2. Когда терминал покажет экран с предложением «Приложите карту», нажмите на клавиатуре аппарата цифру «5».

Шаг 3. На экране терминала появится QR-код. 

Способ 2. Отправка уникальной ссылки на оплату через СБП

Шаг 1. В личном кабинете Точка Банка перейдите в раздел «QR-платежи» → выберите торговую точку. В карточке точки будет кнопка «Поделиться».

Шаг 2. Нажмите «Поделиться», будут доступны варианты:

  • скопировать ссылку и вставить в чат, в описание профиля, на сайт;
  • отправить по почте или в мессенджер из интернет-банка.

Способ 3. Генерация QR-кодов через телеграм-бот

Шаг 1. В разделе «QR-платежи» перейдите в телеграм-бот для QR-кодов. Нажмите «Подключить бота». 

Шаг 2. Добавьте номера телефонов сотрудников, которым будет доступен бот, через кнопку «Добавить сотрудника». Сохраните изменения и нажмите «Готово».

Шаг 3. Перейдите в бот, нажмите «Начать» или отправьте команду /start. Подтвердите номер телефона, он должен совпадать с добавленным в шаге 2.

Шаг 4. В настройках бота «Настройки» → «Торговые точки» выберите торговую точку.

Шаг 5. В диалоге с ботом нажмите «Создать QR-код». Бот сгенерирует код, который можно отправить покупателю как фото.

Безопасность при использовании QR‑кодов для финансовых операций

Для безопасности платежей по QR-коду Центробанк разработал подробные стандарты защиты. Все операции проходят несколько уровней проверки: данные шифруются, каждый код можно использовать только один раз, а системы контроля следят за целостностью информации.

Клиентам достаточно пользоваться официальными приложениями банков — все остальные механизмы защиты встроены в систему. Можно принимать платежи как разово, так и регулярно — для каждого случая есть свой тип защищённых кодов с продуманной системой безопасности.

У QR-кода также есть встроенная защита от ошибок: даже при частичном повреждении или загрязнении система его распознает.

Вопросы по теме

Какие данные нужно указать для создания QR-кода?

Для формирования QR-кода предпринимателю нужно указать наименование получателя (ФИО или название ИП/ООО), ИНН, расчётный счёт, БИК банка. Также могут понадобиться другие реквизиты, нужно уточнять в банке.

Можно ли принимать оплату по QR без ИП?

Подключить СБП и принимать оплату по QR-коду могут ИП, ООО, самозанятые и физические лица. Это зависит от условий конкретного банка.

Можно ли редактировать QR-код после его создания?

QR-код не получится отредактировать. Даже динамический код, где можно менять данные, технически создаётся заново при любом изменении. Поэтому, если в коде ошибка, нужно создать правильный новый код и показать или отправить его клиенту.

Где можно использовать QR-коды для оплаты?

QR-коды для оплаты можно оформлять в офлайн-точках: магазинах, кафе, рынках, предприятиях или на мероприятиях — везде, где клиент может отсканировать код камерой телефона. Также их применяют на сайтах, в соцсетях, мессенджерах или в электронных чеках для мгновенной оплаты товаров и услуг. Технология удобная, универсальная и не требует специального оборудования — код можно напечатать в чеке или показать на экране терминала.


При оплате по QR-коду клиенту обязательно оформляют и выдают чек.

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Как создать QR-код для оплаты: оплата по QR-коду для ИП и бизнеса — Точка Банк