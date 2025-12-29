Как сделать QR-код для приёма оплаты

В первом квартале 2025 года в России совершили вдвое больше операций по QR-кодам, чем год назад. Это показывает, что покупатели всё чаще переходят к бесконтактным платежам. Задача бизнеса — обеспечить клиентам возможность такой оплаты.

Что такое QR-код для бизнеса

QR-код — цифровой код для быстрой передачи информации. Он напоминает штрихкод из чёрно-белых квадратов и линий, которые используют для хранения данных.

Для бизнеса QR-код — способ приёма платежей. При сканировании QR-кода клиент получает реквизиты для перевода денег, ему не нужно вводить данные или использовать терминал.

Покупать или арендовать POS-терминал не нужно. Продавец может распечатать QR-код или показать его изображение на смартфоне, терминале, стикере или любом другом носителе, с которого удобно считать изображение. Оплата пройдёт за несколько секунд. Деньги поступят на расчётный счёт через Систему быстрых платежей.

Зачем нужна оплата по QR-коду

У предпринимателя есть несколько причин использовать QR-код.

Ускорение процесса обслуживания. Оплата проходит мгновенно, а средства поступают на расчётный счёт за 15 секунд. Технология одинаково эффективна в офлайн-точках, на сайтах и в социальных сетях.

Экономия. Комиссия за операции обычно составляет 0,4–0,7% — это ниже стандартных тарифов эквайринга для банковских терминалов. Средства поступают на расчётный счёт за 15 секунд.

Безопасность. При сканировании QR-кода данные карты не передаются, что снижает риски мошенничества.

Как создать QR‑код для онлайн‑оплаты

Для приёма оплаты через СБП нужно подключить эту услугу через банк-эквайер. Например тот, где у компании открыт расчётный счёт.

Банковская организация:

даст доступ к сервисам, чтобы сгенерировать статический QR-код, который нужно распечатать и разместить на кассе;

настроит создание динамических кодов.

Сформировать QR‑код в банковских приложениях или через личный кабинет на сайте банка

Для работы с QR-кодами через систему быстрых платежей нужно открыть расчётный счёт и зарегистрировать торговую точку СБП в интернет-банке. Расскажем на примере Точка Банка.

Продавец может использовать три способа создания кода.

Способ 1. Приём оплаты через QR-код на платёжном терминале

Шаг 1. Введите сумму покупки на терминале Точка Банка.

Шаг 2. Когда терминал покажет экран с предложением «Приложите карту», нажмите на клавиатуре аппарата цифру «5».

Шаг 3. На экране терминала появится QR-код.

Способ 2. Отправка уникальной ссылки на оплату через СБП

Шаг 1. В личном кабинете Точка Банка перейдите в раздел «QR-платежи» → выберите торговую точку. В карточке точки будет кнопка «Поделиться».

Шаг 2. Нажмите «Поделиться», будут доступны варианты:

скопировать ссылку и вставить в чат, в описание профиля, на сайт;

отправить по почте или в мессенджер из интернет-банка.

Способ 3. Генерация QR-кодов через телеграм-бот

Шаг 1. В разделе «QR-платежи» перейдите в телеграм-бот для QR-кодов. Нажмите «Подключить бота».

Шаг 2. Добавьте номера телефонов сотрудников, которым будет доступен бот, через кнопку «Добавить сотрудника». Сохраните изменения и нажмите «Готово».

Шаг 3. Перейдите в бот, нажмите «Начать» или отправьте команду /start. Подтвердите номер телефона, он должен совпадать с добавленным в шаге 2.

Шаг 4. В настройках бота «Настройки» → «Торговые точки» выберите торговую точку.

Шаг 5. В диалоге с ботом нажмите «Создать QR-код». Бот сгенерирует код, который можно отправить покупателю как фото.

Безопасность при использовании QR‑кодов для финансовых операций

Для безопасности платежей по QR-коду Центробанк разработал подробные стандарты защиты. Все операции проходят несколько уровней проверки: данные шифруются, каждый код можно использовать только один раз, а системы контроля следят за целостностью информации.

Клиентам достаточно пользоваться официальными приложениями банков — все остальные механизмы защиты встроены в систему. Можно принимать платежи как разово, так и регулярно — для каждого случая есть свой тип защищённых кодов с продуманной системой безопасности.