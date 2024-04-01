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Эквайринг
Эквайринг

Какие агенты бывают и кому из них нужна касса

01.04.2024
6313
6313

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В бизнесе и юриспруденции роль агентов является ключевой. Они действуют от имени других лиц, чтобы заключать сделки, представлять интересы клиентов и обеспечивать выполнение договоренностей. Поэтому многие агенты имеют дело с кассовыми операциями. Давайте рассмотрим, кто они, какую роль играют и почему им может понадобиться касса.

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Агент договаривается о<span class='nbsp'> </span>сделке за<span class='nbsp'> </span>клиента

Кто такие агенты

Агенты играют важную роль в различных сферах, начиная от коммерции и заканчивая юридическими услугами. Простыми словами: они — посредники между принципалами (клиентами) и исполнителями, обеспечивают эффективное выполнение задач и достижение целей.

Какие агенты бывают:

  • В коммерции агенты могут выступать в качестве посредников в сделках купли-продажи товаров или услуг. Они представляют интересы производителей, распространяют их продукцию среди розничных продавцов. Или же действуют от имени покупателей — ищут лучшие предложения на рынке.
  • В недвижимости агенты играют ключевую роль, представляя интересы продавцов или покупателей при совершении сделок купли-продажи квартир, домов, участков и коммерческих помещений. Они обеспечивают проведение переговоров, подготовку документации и сопровождение принципалов на всех этапах сделки.
  • В юридической сфере агенты могут выступать в качестве представителей клиентов в суде, заключать договоры от их имени или предоставлять консультации по правовым вопросам. Они обеспечивают защиту интересов и помогают соблюдать нормы и требования.
  • В финансовой сфере агенты также играют важную роль. Они осуществляют платёжные операции, управляют инвестициями, заключают страховые договоры и выполняют другие финансовые функции от имени клиентов.

Когда кассу применяет агент, а когда принципал

В соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно Гражданским кодексом и Федеральным законом № 54, если агент осуществляет действия от своего имени, он самостоятельно применяет ККТ (контрольно-кассовой технике). 

Но если агент действует от имени принципала, то обязанность по формированию чеков лежит на самом принципале. Но как же принципалу выполнить это требование, если чек необходимо выдать непосредственно во время расчета?

Есть два варианта печати чеков:

  1. Принципал регистрирует кассовый аппарат на себя и передает его агенту. Важно отметить, что при этом владелец кассового аппарата все еще несет ответственность за его использование. Агент должен представить в налоговой соответствующие документы, подтверждающие полномочия от принципала.
  2. Агент пользуется своей кассой, но в чек нужно добавить признак агента (тег 1057), имя (или название, если это юридическое лицо) и ИНН принципала. Тогда клиенту агента не придётся дублировать чеки на своей ККТ.

Оба варианта позволяют принципалу соблюсти требования налогового законодательства и обеспечить корректное оформление чеков в процессе расчетов.

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Кто такой платёжный агент и субагент

Платёжный агент — это лицо, имеющее лицензию на осуществление платёжных операций от имени других лиц (клиентов). Платёжный субагент же действует от имени платёжного агента, обычно выполняя часть его функций или предоставляя услуги на его основе. Разница в иерархии.

Что такое платёжный агрегатор

Платёжный агрегатор или оператор по приёму платежей представляет собой компанию или сервис, объединяющий различные платёжные системы и методы оплаты для удобства клиентов и торговцев. Он может выступать как промежуточное звено между покупателем и продавцом, облегчая процесс совершения платежей. 

Комиссионеры

Комиссионеры — это агенты, которые получают комиссионное вознаграждение за сделки, заключённые от имени принципала. Они могут действовать в различных сферах, включая торговлю, недвижимость, страхование и другие.

Поверенные

Поверенные — это лица, наделенные полномочиями действовать от имени другого лица в юридических вопросах или в пределах сделок. Они могут выступать в качестве представителей принципала в различных сферах, таких как юридические вопросы, недвижимость и торговля.

Банковские платёжные агенты и субагенты

Банковские платёжные агенты и субагенты представляют банковские институты или их аффилированные компании. Они проводят операции с денежными средствами от имени банков или других финансовых учреждений.

Прочие агенты

Помимо вышеупомянутых, существует множество других видов агентов, включая агентов по недвижимости, страховым агентам, агентам по сбыту и так далее. Каждый из них имеет свои уникальные функции и обязанности, а также может использовать кассовые операции в соответствии с требованиями своей деятельности.

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