Комиссии по торговому эквайрингу

Предприниматели, которые владеют стационарными точками продаж и хотят принимать оплату по безналу, должны подключить торговый эквайринг. Для его подключения нужно купить терминал, выбрать выгодный тариф и настроить всё для работы.

Расскажем, кому нужен торговый эквайринг, и как он работает. Также узнаем, какую сумму нужно заложить на его подключение и обслуживание: сколько стоят терминалы и какую комиссию нужно платить в 2025 году.

Подключите торговый эквайринг в Точке. Ставка — от 0,4% в зависимости от тарифа и вида бизнеса. Зачисление от 15 секунд, даже в праздники и выходные. На любом тарифе включены бесплатная доставка и настройка терминала, услуга регистрации в процессинговом центре, загрузка ключей и лицензий. Оставьте заявку, и наш специалист свяжется с вами, чтобы ответить на вопросы и помочь подобрать выгодный тариф. Подробнее о торговом эквайринге

Кому надо подключить торговый эквайринг

Эквайринг бывает нескольких видов. Самые распространённые в России - торговый эквайринг и интернет-эквайринг. Точка уже рассказывала про интернет-эквайринг, в этой статье подробнее остановимся на торговом.

Торговый эквайринг подходит для предпринимателей, которые продают товары или оказывают услуги в стационарной точке. Проще говоря, если есть конкретное место, в которое приходит клиент или покупатель. Например:

кафе;

магазин продуктов;

шоу-рум с одеждой;

одеждой; отель;

салон красоты;

аптека или оптика;

медицинская клиника.

Подключить торговый эквайринг нужно, если предприниматель хочет принимать оплату по безналу. Если ИП или руководитель ООО работает только с наличными, он может обойтись без подключения эквайринга.

Но на практике мало кто принимает только наличку: большая часть клиентов и покупателей расплачивается банковскими картами или QR-кодами, а наличку с собой не носят. Поэтому, несмотря на то, что вопрос подключения эквайринга остаётся на усмотрение руководителя бизнеса, большинство предпринимателей его подключают.

Есть предприниматели, которые должны подключить эквайринг в обязательном порядке. Это касается тех, кто выручил за предыдущий год более 20 миллионов рублей. В этом случае руководитель бизнеса должен предоставить покупателям возможность расплачиваться по безналу — картой «МИР». А значит — надо обратиться в банк и подключить эквайринг.

Как работает торговый эквайринг

При подключении торгового эквайринга продавец получает терминал, который используют для приёма платежей. Весь процесс оплаты занимает несколько секунд: покупатель прикладывает к терминалу банковскую карточку или вставляет её, платёж обрабатывается, продавец выдаёт чек.

Изнутри этот процесс выглядит так:

Покупатель прикладывает или вставляет банковскую карту. Банк-эквайер (банк продавца) запрашивает у банка-эмитента (банка покупателя), можно ли списать указанную сумму. Банк-эмитент проверяет, действует ли счёт и есть ли на нём нужная сумма. Если банк-эмитент одобрил операцию, оплата проходит успешно. Если возникли проблемы, на терминале высвечивается информация об отказе.

Деньги зачисляются на расчётный счёт продавца не сразу, а на следующий день после оплаты. Некоторые банки предоставляют возможность ускорить процесс получения средств. Например, в Точке можно подключить услугу «Онлайн-зачисление». Если услуга подключена, деньги придут через 2 часа — вне зависимости от выходных и праздников.

Из чего складывается комиссия за эквайринг

Стоимость эквайринга в разных банках зависит от разных критериев. Остановимся на самых распространённых:

Сфера бизнеса. Комиссия банка может быть напрямую связана с видом деятельности: для точек быстрого питания она ниже, чем для автосервиса. Сниженные ставки могут распространяться и на другие сферы. Например, в Точке сниженные ставки распространяются на туристические агентства, супермаркеты, бакалейные магазины и фаст-фуд. Обороты компании. Здесь действует простое правило: чем выше оборот, тем ниже комиссия. Иногда сотрудники банка могут предлагать низкую комиссию, но при изучении договора выясняется, что она сохраняется только при определённых оборотах. Если же обороты снижаются, ставка вырастает. Поэтому важно читать договор, предложенный банком, и заключать его только при уверенности в стабильном сохранении или росте оборотов компании. Количество терминалов. Иногда банк предлагает сниженные ставки для предпринимателей, которые сразу подключают несколько терминалов. Чем их больше, тем ниже ставка. А ещё банки могут предлагать бесплатные терминалы при условии сохранения оборотов в определённых лимитах. Но и тут важно учитывать, что при снижении оборотов за терминал придётся платить. Регион. Иногда комиссия банка зависит от региона, в котором работает предпринимателя. В Москве может быть одна ставка, а в Самаре или Казани — другая.

Сколько денег нужно для подключения эквайринга в 2024 году

Стоимость торгового эквайринга складывается из двух этапов: покупка терминала и оплата комиссии банка.

Покупка терминала

Для приёма безналичных платежей нужен терминал эквайринга. Терминалы бывают разными: одни работают только для приёма платежей, другие также выполняют роль онлайн-кассы.

В Точке можно купить терминалы обоих видов.

Терминал PAX D230 — модель, которую можно использовать в стационарной торговой точке и переносить при необходимости. Подключается к интернету через сим-карту, интернет-кабель или WiFi. Стоимость при оплате сразу — около 16 000 рублей. При оплате частями — 1 600 рублей/месяц.

— модель, которую можно использовать в стационарной торговой точке и переносить при необходимости. Подключается к интернету через сим-карту, интернет-кабель или WiFi. Стоимость при оплате сразу — около 16 000 рублей. При оплате частями — 1 600 рублей/месяц. Онлайн-касса PAX A930 со встроенным эквайрингом — устройство, которое совмещает и онлайн-кассу и терминал эквайринга. Подключается к сети через сим-карту и по WiFi, подходит для передвижного бизнеса. Стоимость при оплате сразу — около 27 500 рублей. При оплате частями — 2 750/месяц.

Оба терминала работают со всеми популярными платёжными системами: МИР, Mastercard, Visa и СБП. Это важно, потому что так терминалы могут принимать платежи от владельцев карт разных банков.

Анатолий Семененко, эксперт по интернет-эквайрингу в Точке: У терминалов Точки есть ещё одна крутая особенность — через них можно расплатиться не только банковскими карточками, но и через QR-коды по СБП. Это помогает предпринимателям экономить: многие клиенты совмещают оплату по картам и по СБП, чтобы снизить итоговые затраты на комиссию. В среднем, удаётся снизить её на 0,3-0,4%.

Для того, чтобы принять платёж по СБП продавцу нужно выполнить несколько действий.

Ввести на терминале сумму оплаты. Нажать кнопку для генерации QR-кода. Показать QR-код покупателю и предложить его отсканировать. Убедиться, что оплата прошла. Уже через 15 секунд деньги зачислятся на счёт продавца.

Если у вас уже есть свой терминал, покупать новый не обязательно. Убедитесь, что терминал подходит под требования и оставьте заявку на подключение — оно будет стоить 2 500 рублей.

Оплата комиссии за эквайринг

Стоимость комиссии, которую надо будет платить в банк за использование эквайринга, можно предварительно просчитать, ответив на 2 основных вопроса:

В какой сфере развивается ваш бизнес? Распространяются ли сниженные ставки на ваш вид деятельности? Какие обороты у вашей организации? Будут ли эти обороты стабильно удерживаться на этом уровне? Что выгоднее в вашем случае: ставка, «плавающая» в зависимости от оборотов, или стабильные условия по тарифам?

С учётом ответов на эти вопросы можно выбрать банк с подходящими условиями и выгодный тариф, а также приблизительно спрогнозировать затраты на комиссию банка. Рассмотрим на примере.

Как подключить торговый эквайринг в 2026 году

Для подключения торгового эквайринга надо выполнить несколько шагов.

1. Выберите банк, которому вы доверяете. Важно не только сравнить условия по тарифам и просчитать приблизительные затраты, но и изучить отзывы по эквайрингу.

Анатолий Семененко, эксперт по интернет-эквайрингу Точки: Я рекомендую ещё до подключения эквайринга проверить, как работает служба поддержки банка, который вы выбрали. Увы, бывают технические сбои, от них никто не застрахован. И здесь важно, чтобы служба поддержки быстро и чётко помогла вам всё настроить. Если при проверке по телефону отвечает робот, значит в срочной ситуации вы будете несколько минут пробиваться к специалисту. В это время покупатель будет стоять и ждать — это вряд ли положительно повлияет на его отношение к компании. В Точке по телефону отвечают живые люди, которые обучены работе с терминалами и быстро помогают настроить всё в случае сбоя.

2. Оставьте заявку на подключение. Например, в Точке оставить заявку можно на сайте. Сотрудник позвонит вам и ответит на все вопросы об эквайринге. Даже если вы ещё не определились, какой эквайринг вам нужен и какой тариф лучше выбрать, вам помогут.

3. Выберите терминал в интернет-банке, подберите выгодный тариф и расскажите сотруднику Точки, на чём вы остановились. Внесите на счёт оплату за терминал.

После этого заявку передадут в работу. В течение 1 рабочего дня её проверят, ещё 1-2 дня понадобятся на подготовку терминала. Устройство передадут курьеру и в течение нескольких дней курьер доставит его на вашу точку продаж.

На доставку по крупным городам — Москве, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу — обычно нужно 1-2 дня. Если город небольшой или находится в отдалении, понадобится больше времени — 5-7 дней.

Когда терминал привезут, вы сможете его включить и начать принимать оплату. А если возникнут вопросы, в любой момент сможете позвонить в службу поддержки, и специалисты помогут разобраться. После подключения вы сразу сможете принимать оплату по безналичному расчёту.