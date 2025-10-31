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Бланки строгой отчётности (БСО) в 2026 году: всё, что нужно знать

Бланки строгой отчётности – законный инструмент для подтверждения платежей от физлиц. Важно верно определить, когда можно оформить БСО и как не попасть на штрафы.

31.10.2025
23 359
23 359

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Бланк строгой отчётности (БСО) – это документ, который подтверждает оплату и заменяет кассовый чек. Его выдают покупателю при расчёте, чтобы подтвердить факт покупки. 

Коротко
Бланк строгой отчётности (БСО) — это документ, который подтверждает оплату и может заменять кассовый чек при оказании услуг физическим лицам. БСО надо оформлять через онлайн-кассу  и передавать в ФНС в электронном виде.
В бланке указывают реквизиты: название, дата, сумма, ИНН, система налогообложения, форма оплаты и т.д. За невыдачу БСО предусмотрены штрафы: от 10 000 ₽ для должностных лиц и от 30 000 ₽ для организаций. 
Использование БСО походит для сферы услуг и выездной работы, но требует соблюдения правил учёта и хранения.

Что такое бланк строгой отчётности 

Согласно ст. 1.1 ФЗ №54-ФЗ, бланки строгой отчётности формируются в электронном виде или печатаются через специальные автоматизированные системы. Для этого используется касса, предназначенная для печати таких бланков.

Онлайн-касса для ИП и ООО
Всё для работы по 54-ФЗ. Касса, фискальный накопитель и подписка на ОФД.

БСО применяются при оказании услуг из перечней ОКВЭД2 и ОКПД2. Если предприниматель продаёт товары или работает с другими организациями, использовать БСО нельзя – нужен обычный кассовый чек.

Бланки приравниваются к фискальному чеку, поэтому к ним предъявляются аналогичные требования. Документ формируется и печатается в момент расчёта, а все данные передаются в налоговую службу.

ПРИМЕР
Заказчик приносит в мастерскую золотые серёжки для ремонта. Мастер принимает изделия, получает оплату и выдаёт клиенту или направляет на его электронную почту два документа:
— квитанцию (БСО) — как подтверждение приёма заказа и обязательства выполнить работу;
— кассовый чек — за получение денежных средств.

Какие есть виды бланков строгой отчётности

Закон не устанавливает полный перечень видов бланков, но на практике к ним относятся:

  • Квитанции — используются в сфере услуг (парикмахерские, ателье, салоны) для подтверждения приёма оплаты.
  • Абонементы — предоставляют право на многократное посещение мероприятий или занятий (фитнес-центры, бассейны, культурные и спортивные события).
  • Путёвки — оформляются при продаже туров для путешествий.
  • Билеты — применяются для доступа на мероприятия (театры, концерты) или проезда в транспорте.
  • Талоны — подтверждают оплату услуг краткосрочного характера (парковка, химчистка).

Бланки в зависимости от способа создания также делятся на фискальные и нефискальные. 

Фискальные БСО

Фискальные БСО формируются через автоматизированные системы с помощью кассовой онлайн-техники или с помощью облачной кассы. Готовый документ можно выдать клиенту как в электронном виде, так и на бумаге.

Нефискальные БСО

Нефискальные бланки изготавливаются в типографии и применяются во внутреннем документообороте компании. Они подтверждают факт оказания услуги и получения оплаты, но не считаются фискальными документами и не передаются в ФНС. Использовать их вместо кассового чека могут только предприниматели, освобождённые от применения ККТ. 

Для всех остальных категорий бизнеса нефискальный БСО оформляется вместе с кассовым чеком.

Обязательные реквизиты БСО

В некоторых видах деятельности применяются готовые официальные бланки строгой отчётности, например автобусные билеты или экскурсионные путёвки. Также бизнесу разрешено разрабатывать и собственные формы БСО. 

Главное условие — бланки должны содержать все обязательные реквизиты, установленные Федеральным законом №54-ФЗ.

Кроме того, бизнес вправе принимать оплату по СБП – Qr-коду.

РеквизитЧто этоПример
Наименование документаУказывает тип документа, который заменяет кассовый чекБланк строгой отчётности, квитанция, абонемент
Порядковый номер за сменуУникальный номер, присваиваемый БСО за одну рабочую смену0001, 0156
Дата, время и место расчётаТочная дата, время и адрес, где была принята оплата. Формат адреса зависит от места расчётаВ помещении: 25.08.2025, 14:30, г. Москва, ул. Тверская, д. 1, офис 001, 123456.
В транспорте: 25.08.2025, 14:30, автобус №155, адрес ИП: 123654, г. Москва, ул. Правды, д. 1
Наименование организации или ФИО ИП, ИННПолное название, ИНН юрлица или ФИО ИП, выдавшего бланкООО «Единица», Иванов Иван Иванович, 7712345678
Применяемая система налогообложенияУказывает налоговый режим продавцаУСН Доходы, Патент, ОСН
Признак расчётаТип операции: приход, возврат прихода и т.д.Приход — получение денег, возврат прихода — возврат денег клиенту
Наименование работ, услугПеречень того, за что заплатил клиент: название, количество, цена за единицу, общая стоимость с НДСКонсультационные услуги, 2 ч, 1 500,00 ₽/ч, 3 000,00 ₽, НДС не облагается
Сумма расчёта с указанием НДСИтоговая сумма оплаты с указанием ставки и суммы НДС (если есть)Сумма: 3 000,00 ₽; с НДС 20%: 600,00 ₽
Форма расчётаФорма оплаты клиентомБезналичными, наличными, электронными средствами платежа
Данные кассира или исполнителяДолжность и фамилия сотрудника, оформившего расчёт. Не нужно для онлайн-платежейСтарший менеджер Петрова
Регистрационный номер ККТНомер кассового аппарата, присвоенный при регистрации в ФНС0000123456789012
Заводской номер фискального накопителяУникальный номер модуля памяти (ФН) внутри кассы9999078900001234
Фискальный признак документа (ФД)Уникальный номер, присваиваемый каждому чеку или БСО фискальным накопителем12345
Адрес сайта ФНС для проверкиСсылка на официальный сайт ФНС для проверки легальности документаwww.nalog.gov.ru
Контакты покупателя и отправителя (для электронного БСО)Email или телефон покупателя и email отправителя, если бланк отправляется в электронном видеАдрес электронной почты покупателя: client@mail.ru; отправителя: office@yandex.ru
Порядковый номер фискального документаСквозной номер, присваиваемый фискальным накопителем каждому документу456
Номер сменыНомер рабочей смены, когда сформирован документСмена 78
Фискальный признак сообщенияРеквизит с криптографическим кодом подтверждения передачи данных в ОФД3074457345618258792
QR-кодГрафический код с основными реквизитами чека для быстрой проверки через приложение ФНС

Кому можно применять бланки строгой отчётности

В 2025 году электронные БСО могут использовать все, кто обязан применять онлайн-кассу с эквайрингом по закону №54-ФЗ. Это касается компаний и предпринимателей, которые оказывают услуги населению. У бизнеса есть выбор: работать через онлайн-кассу или оформить расчёт с помощью ККТ для БСО.

ПРИМЕР
ККТ для БСО — это специальная онлайн-касса, предназначенная для формирования и печати бланков строгой отчётности, которые приравниваются к кассовому чеку.

Типографские бланки строгой отчётности не считаются заменой кассового чека. БСО можно использовать только вместе с кассой — как дополнительный документ.

Исключения. Бумажные БСО разрешено применять индивидуальным предпринимателям на патенте, если они работают без кассы. Также их могут использовать те, кому закон разрешает не применять ККТ — согласно п. 2 ст. 2 ФЗ №54-ФЗ.

Учёт БСО

Учёт бланков строгой отчётности зависит от оформления документа. 

При работе с типографскими бланками компания сама устанавливает правила их приёма, учёта, хранения и уничтожения. Обычно такие бланки хранят в сейфах или специальных помещениях, чтобы исключить доступ посторонних.

Если организация принимает типографские БСО, можно вести книгу учёта. В неё вносят данные о поступивших и использованных бланках, вести книгу необязательно.

Испорченные БСО или заполненные с ошибками нужно списать и уничтожить. 

Какие штрафы за невыдачу БСО

За невыдачу БСО, напечатанного по установленной форме, или за отсутствие кассового чека в дополнение к бумажному бланку предусмотрены штрафы (ст. 14.5 КоАП РФ):

  • Для должностных лиц — от 25 до 50% от суммы, которую приняли без выдачи документа, но не менее 10 000 ₽. 
  • Для юридических лиц — от 75 до 100% от суммы, принятой без выдачи документа, но не менее 30 000 ₽. 

При повторном нарушении наказание ужесточается. Должностным лицам могут запретить оказывать услуги на срок до двух лет, а работу индивидуального предпринимателя и юридического лица приостановят на срок до 90 суток.

Невыдача БСО или чека, несмотря на требования клиента, также является правонарушением. Согласно п. 6 ст. 14.5 КоАП РФ, штраф 2 000 ₽ — должностным лицам, 10 000 ₽ — юрлицам.

Вопросы по теме

Когда можно заменять кассовый чек на БСО?

Использовать БСО вместо кассового чека могут предприниматели и организации, которые оказывают услуги физическим лицам. Это право распространяется только на виды деятельности из ст. 2 ФЗ 54-ФЗ. При этом формировать такие бланки можно только с помощью зарегистрированной онлайн-кассы.

Чем отличаются новые бланки от старых?

Старые БСО печатались в типографии, а новые формируются строго через онлайн-кассу. Новые автоматически передаются в налоговую и содержат обязательный набор реквизитов.

Кто обязан использовать БСО?

БСО применяются организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги населению. Их могут использовать те, кто освобождён от применения онлайн-касс, например ИП на патенте, работающие в отдалённых районах. Также БСО оформляются при использовании кассы для печати фискальных бланков.

Где можно заказать бланки строгой отчётности?

Бланки строгой отчётности можно оформить через автоматизированные системы или заказать печать в типографии.

Какие преимущества у БСО?

Главное преимущество БСО — возможность работать без кассового аппарата. Это снижает расходы на покупку и обслуживание оборудования. Современные электронные БСО упрощают учёт и хранение. Все данные автоматически передаются в налоговую, поэтому не нужно вести книгу учёта и хранить бумажные документы.

Какие недостатки у БСО?

К основным недостаткам БСО относятся необходимость строгого учёта, организация специального места для хранения и проведения инвентаризации. А также ограничения в применении.

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Бланки строгой отчётности (БСО) в 2026 году: расшифровка, правила, замена чека — Точка Банк