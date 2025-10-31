Бланки строгой отчётности (БСО) в 2026 году: всё, что нужно знать

Коротко

В бланке указывают реквизиты: название, дата, сумма, ИНН, система налогообложения, форма оплаты и т.д. За невыдачу БСО предусмотрены штрафы: от 10 000 ₽ для должностных лиц и от 30 000 ₽ для организаций.

Использование БСО походит для сферы услуг и выездной работы, но требует соблюдения правил учёта и хранения.



Бланк строгой отчётности (БСО) — это документ, который подтверждает оплату и может заменять кассовый чек при оказании услуг физическим лицам. БСО надо оформлять через онлайн-кассу и передавать в ФНС в электронном виде.