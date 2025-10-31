Бланки строгой отчётности (БСО) в 2026 году: всё, что нужно знать

Бланк строгой отчётности (БСО) – это документ, который подтверждает оплату и заменяет кассовый чек. Его выдают покупателю при расчёте, чтобы подтвердить факт покупки.
Что такое бланк строгой отчётности
Согласно ст. 1.1 ФЗ №54-ФЗ, бланки строгой отчётности формируются в электронном виде или печатаются через специальные автоматизированные системы. Для этого используется касса, предназначенная для печати таких бланков.
БСО применяются при оказании услуг из перечней ОКВЭД2 и ОКПД2. Если предприниматель продаёт товары или работает с другими организациями, использовать БСО нельзя – нужен обычный кассовый чек.
Бланки приравниваются к фискальному чеку, поэтому к ним предъявляются аналогичные требования. Документ формируется и печатается в момент расчёта, а все данные передаются в налоговую службу.
Какие есть виды бланков строгой отчётности
Закон не устанавливает полный перечень видов бланков, но на практике к ним относятся:
- Квитанции — используются в сфере услуг (парикмахерские, ателье, салоны) для подтверждения приёма оплаты.
- Абонементы — предоставляют право на многократное посещение мероприятий или занятий (фитнес-центры, бассейны, культурные и спортивные события).
- Путёвки — оформляются при продаже туров для путешествий.
- Билеты — применяются для доступа на мероприятия (театры, концерты) или проезда в транспорте.
- Талоны — подтверждают оплату услуг краткосрочного характера (парковка, химчистка).
Бланки в зависимости от способа создания также делятся на фискальные и нефискальные.
Фискальные БСО
Фискальные БСО формируются через автоматизированные системы с помощью кассовой онлайн-техники или с помощью облачной кассы. Готовый документ можно выдать клиенту как в электронном виде, так и на бумаге.
Нефискальные БСО
Нефискальные бланки изготавливаются в типографии и применяются во внутреннем документообороте компании. Они подтверждают факт оказания услуги и получения оплаты, но не считаются фискальными документами и не передаются в ФНС. Использовать их вместо кассового чека могут только предприниматели, освобождённые от применения ККТ.
Для всех остальных категорий бизнеса нефискальный БСО оформляется вместе с кассовым чеком.
Обязательные реквизиты БСО
В некоторых видах деятельности применяются готовые официальные бланки строгой отчётности, например автобусные билеты или экскурсионные путёвки. Также бизнесу разрешено разрабатывать и собственные формы БСО.
Главное условие — бланки должны содержать все обязательные реквизиты, установленные Федеральным законом №54-ФЗ.
Кроме того, бизнес вправе принимать оплату по СБП – Qr-коду.
|Реквизит
|Что это
|Пример
|Наименование документа
|Указывает тип документа, который заменяет кассовый чек
|Бланк строгой отчётности, квитанция, абонемент
|Порядковый номер за смену
|Уникальный номер, присваиваемый БСО за одну рабочую смену
|0001, 0156
|Дата, время и место расчёта
|Точная дата, время и адрес, где была принята оплата. Формат адреса зависит от места расчёта
|В помещении: 25.08.2025, 14:30, г. Москва, ул. Тверская, д. 1, офис 001, 123456.
В транспорте: 25.08.2025, 14:30, автобус №155, адрес ИП: 123654, г. Москва, ул. Правды, д. 1
|Наименование организации или ФИО ИП, ИНН
|Полное название, ИНН юрлица или ФИО ИП, выдавшего бланк
|ООО «Единица», Иванов Иван Иванович, 7712345678
|Применяемая система налогообложения
|Указывает налоговый режим продавца
|УСН Доходы, Патент, ОСН
|Признак расчёта
|Тип операции: приход, возврат прихода и т.д.
|Приход — получение денег, возврат прихода — возврат денег клиенту
|Наименование работ, услуг
|Перечень того, за что заплатил клиент: название, количество, цена за единицу, общая стоимость с НДС
|Консультационные услуги, 2 ч, 1 500,00 ₽/ч, 3 000,00 ₽, НДС не облагается
|Сумма расчёта с указанием НДС
|Итоговая сумма оплаты с указанием ставки и суммы НДС (если есть)
|Сумма: 3 000,00 ₽; с НДС 20%: 600,00 ₽
|Форма расчёта
|Форма оплаты клиентом
|Безналичными, наличными, электронными средствами платежа
|Данные кассира или исполнителя
|Должность и фамилия сотрудника, оформившего расчёт. Не нужно для онлайн-платежей
|Старший менеджер Петрова
|Регистрационный номер ККТ
|Номер кассового аппарата, присвоенный при регистрации в ФНС
|0000123456789012
|Заводской номер фискального накопителя
|Уникальный номер модуля памяти (ФН) внутри кассы
|9999078900001234
|Фискальный признак документа (ФД)
|Уникальный номер, присваиваемый каждому чеку или БСО фискальным накопителем
|12345
|Адрес сайта ФНС для проверки
|Ссылка на официальный сайт ФНС для проверки легальности документа
|www.nalog.gov.ru
|Контакты покупателя и отправителя (для электронного БСО)
|Email или телефон покупателя и email отправителя, если бланк отправляется в электронном виде
|Адрес электронной почты покупателя: client@mail.ru; отправителя: office@yandex.ru
|Порядковый номер фискального документа
|Сквозной номер, присваиваемый фискальным накопителем каждому документу
|456
|Номер смены
|Номер рабочей смены, когда сформирован документ
|Смена 78
|Фискальный признак сообщения
|Реквизит с криптографическим кодом подтверждения передачи данных в ОФД
|3074457345618258792
|QR-код
|Графический код с основными реквизитами чека для быстрой проверки через приложение ФНС
|—
Кому можно применять бланки строгой отчётности
В 2025 году электронные БСО могут использовать все, кто обязан применять онлайн-кассу с эквайрингом по закону №54-ФЗ. Это касается компаний и предпринимателей, которые оказывают услуги населению. У бизнеса есть выбор: работать через онлайн-кассу или оформить расчёт с помощью ККТ для БСО.
Типографские бланки строгой отчётности не считаются заменой кассового чека. БСО можно использовать только вместе с кассой — как дополнительный документ.
Исключения. Бумажные БСО разрешено применять индивидуальным предпринимателям на патенте, если они работают без кассы. Также их могут использовать те, кому закон разрешает не применять ККТ — согласно п. 2 ст. 2 ФЗ №54-ФЗ.
Учёт БСО
Учёт бланков строгой отчётности зависит от оформления документа.
При работе с типографскими бланками компания сама устанавливает правила их приёма, учёта, хранения и уничтожения. Обычно такие бланки хранят в сейфах или специальных помещениях, чтобы исключить доступ посторонних.
Если организация принимает типографские БСО, можно вести книгу учёта. В неё вносят данные о поступивших и использованных бланках, вести книгу необязательно.
Испорченные БСО или заполненные с ошибками нужно списать и уничтожить.
Какие штрафы за невыдачу БСО
За невыдачу БСО, напечатанного по установленной форме, или за отсутствие кассового чека в дополнение к бумажному бланку предусмотрены штрафы (ст. 14.5 КоАП РФ):
- Для должностных лиц — от 25 до 50% от суммы, которую приняли без выдачи документа, но не менее 10 000 ₽.
- Для юридических лиц — от 75 до 100% от суммы, принятой без выдачи документа, но не менее 30 000 ₽.
При повторном нарушении наказание ужесточается. Должностным лицам могут запретить оказывать услуги на срок до двух лет, а работу индивидуального предпринимателя и юридического лица приостановят на срок до 90 суток.
Невыдача БСО или чека, несмотря на требования клиента, также является правонарушением. Согласно п. 6 ст. 14.5 КоАП РФ, штраф 2 000 ₽ — должностным лицам, 10 000 ₽ — юрлицам.