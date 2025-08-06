МСС-код: что это такое и как его определить

Когда продавец открывает торговую точку, перед ним встаёт задача: выбрать MCC-код. Для этого важно точно определить вид деятельности. В статье расскажем, что такое MCC-код, где он используется и почему от правильного выбора зависит прибыль компании.

Что такое МСС-код

MCC-код (merchant category code) — это четырёхзначный номер, который банк присваивает торговой точке в зависимости от вида деятельности. Код устанавливают по международной классификации категорий продавца.

ПРИМЕР ИП Пирожков владеет кофейней. Его основной вид деятельности — «Деятельность ресторанов и услуги по доставке питания» (56.1). Самой близкой будет категория «Фастфуд» с номером 5814. К этой категории относятся точки, продающие еду и напитки, готовые к употреблению.

Если у компании несколько видов деятельности, обычно банк присваивает код по основному из них. Например, при магазине электроники действует также сервисный центр. Значит, банк установит для точки MCC-код 5732 (категория «Продажа электронного оборудования»), а не 7629 («Ремонт электрооборудования и малой бытовой техники»).

Большие экосистемы часто устанавливают отдельный МСС-код для всех транзакций. Например, MCC-экосистемы Яндекса — 3990. При этом отдельные точки, входящие в систему, используют коды по категориям. Например, покупки через Яндекс.Маркет могут проходит по номеру 5399 («Различные товары общего назначения»).

Зачем нужен МСС-кодКод определяет категорию продавца. От категории зависит:

1. Комиссия за эквайринг. За проведение каждой транзакции банк-эквайер берёт комиссию в размере 1–3%. Единого стандарта нет — процент определяет банк. Точные цифры прописывают при заключении договора, тарифы можно посмотреть на сайте конкретного банка. При этом размер комиссии для разных категорий товаров может различаться у разных эквайеров. Подробно о том, от чего он зависит, писали в статье «От чего зависит стоимость эквайринга». Банк-эквайер устанавливает терминал для оплаты и обеспечивает его обслуживание.

2. Размер налога. Товары некоторых категорий облагают налогом по сниженной ставке 10%. Например, продукты (молочные и мясные продукты, яйца, овощи, фрукты, мясо), товары для детей, книги, лекарства. Важно правильно указать код. В случае ошибки налоговая может не отнести товар к льготной категории.

3. Кешбэк и бонусы клиентов. По MCC-коду банк определяет, к какой категории относится покупка, и решает, начислять ли кешбэк. Например, кешбэк начислится за категории «Кафе и рестораны», если MCC-код продавца 5462, 5812, 5811, 5813. Если клиент покупает кофе в театральном буфете с кодом точки 7922 («Театральные продюсеры (кроме кинофильмов), билетные агентства»), банк не начислит кешбэк.

МСС не отображается в бумажном или электронном чеке, но клиенты могут найти его в истории операций в банковском приложении. Там есть основная информация о транзакции.

Как определить МСС-код

Предпринимателю не надо определять код самостоятельно. Его присваивает банк-эквайер по основному виду деятельности продавца по коду из ОКВЭД — Общероссийского классификатора видов экономической деятельности и выписки из ЕГРЮЛ.

Собственник бизнеса может предложить банку вариант, подходящий для его деятельности. Нужный номер можно найти в специальных справочниках. Популярные MCC-коды и их расшифровку собрали в статье.

Справочник популярных МСС-кодов