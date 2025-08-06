МСС-код: что это такое и как его определить

Когда продавец открывает торговую точку, перед ним встаёт задача: выбрать MCC-код. Для этого важно точно определить вид деятельности. В статье расскажем, что такое MCC-код, где он используется и почему от правильного выбора зависит прибыль компании.
Что такое МСС-код
MCC-код (merchant category code) — это четырёхзначный номер, который банк присваивает торговой точке в зависимости от вида деятельности. Код устанавливают по международной классификации категорий продавца.
Если у компании несколько видов деятельности, обычно банк присваивает код по основному из них. Например, при магазине электроники действует также сервисный центр. Значит, банк установит для точки MCC-код 5732 (категория «Продажа электронного оборудования»), а не 7629 («Ремонт электрооборудования и малой бытовой техники»).
Большие экосистемы часто устанавливают отдельный МСС-код для всех транзакций. Например, MCC-экосистемы Яндекса — 3990. При этом отдельные точки, входящие в систему, используют коды по категориям. Например, покупки через Яндекс.Маркет могут проходит по номеру 5399 («Различные товары общего назначения»).
Зачем нужен МСС-кодКод определяет категорию продавца. От категории зависит:
1. Комиссия за эквайринг. За проведение каждой транзакции банк-эквайер берёт комиссию в размере 1–3%. Единого стандарта нет — процент определяет банк. Точные цифры прописывают при заключении договора, тарифы можно посмотреть на сайте конкретного банка. При этом размер комиссии для разных категорий товаров может различаться у разных эквайеров. Подробно о том, от чего он зависит, писали в статье «От чего зависит стоимость эквайринга». Банк-эквайер устанавливает терминал для оплаты и обеспечивает его обслуживание.
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2. Размер налога. Товары некоторых категорий облагают налогом по сниженной ставке 10%. Например, продукты (молочные и мясные продукты, яйца, овощи, фрукты, мясо), товары для детей, книги, лекарства. Важно правильно указать код. В случае ошибки налоговая может не отнести товар к льготной категории.
3. Кешбэк и бонусы клиентов. По MCC-коду банк определяет, к какой категории относится покупка, и решает, начислять ли кешбэк. Например, кешбэк начислится за категории «Кафе и рестораны», если MCC-код продавца 5462, 5812, 5811, 5813. Если клиент покупает кофе в театральном буфете с кодом точки 7922 («Театральные продюсеры (кроме кинофильмов), билетные агентства»), банк не начислит кешбэк.
МСС не отображается в бумажном или электронном чеке, но клиенты могут найти его в истории операций в банковском приложении. Там есть основная информация о транзакции.
Как определить МСС-код
Предпринимателю не надо определять код самостоятельно. Его присваивает банк-эквайер по основному виду деятельности продавца по коду из ОКВЭД — Общероссийского классификатора видов экономической деятельности и выписки из ЕГРЮЛ.
Собственник бизнеса может предложить банку вариант, подходящий для его деятельности. Нужный номер можно найти в специальных справочниках. Популярные MCC-коды и их расшифровку собрали в статье.
Справочник популярных МСС-кодов
|MCC-код
|Категория
|Расшифровка и примеры
|5300
|Оптовики
|Маркетплейсы, например Ozon, Lamoda, Wildberries
|5814
|Фастфуд
|Рестораны быстрого питания, например «Вкусно — и точка», «Бургер Кинг»
|3990
|Экосистема Яндекса
|Яндекс Афиша, Яндекс Такси, Яндекс Книги
|7922
|Театральные продюсеры (кроме кинофильмов), билетные агенты
|Театры, концертные залы, цирки
|4900
|Жилищно-коммунальные услуги
|Мосэнергосбыт, Госуслуги Дом
|5655
|Спортивная одежда, одежда для верховой езды и езды на мотоцикле
|Спортмастер, Мир охоты.
|5399
|Различные товары общего назначения
|Небольшие магазины с широким ассортиментом. Хозяюшка, Офисмаг
|5411
|Бакалейные магазины, супермаркеты
|Большинство продуктовых магазинов. Пятёрочка, Магнит
|9311
|Налоговые платежи
|Кабинет налогоплательщика в приложении «Мой налог», оплата штрафа через Госуслуги
|5812
|Места общественного питания, рестораны
|Столовые и кафе. Якитория, Хлеб Насущный
|5722
|Бытовое оборудование
|Точки, продающие технику для дома. М.Видео, Ситилинк
|5999
|Различные магазины или специальные розничные магазины
|Это точки, которые продают уникальные товары и не попадают в другие категории. Примеры: рассада для огорода, ветцентр
|5941
|Спорттовары
|Рыболовный магазин, магазин велосипедов, магазин с товарами для похода
|5311
|Универмаги
|Золотое яблоко, Улыбка радуги