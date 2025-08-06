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МСС-код: что это такое и как его определить

MCC-код влияет на комиссию за эквайринг и кешбэк клиентов. Разбираемся, что такое MCC-код и почему каждому предпринимателю нужно о нём знать.

06.08.2025
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Когда продавец открывает торговую точку, перед ним встаёт задача: выбрать MCC-код. Для этого важно точно определить вид деятельности. В статье расскажем, что такое MCC-код, где он используется и почему от правильного выбора зависит прибыль компании.

Что такое МСС-код

MCC-код (merchant category code) — это четырёхзначный номер, который банк присваивает торговой точке в зависимости от вида деятельности. Код устанавливают по международной классификации категорий продавца.

ПРИМЕР
ИП Пирожков владеет кофейней. Его основной вид деятельности — «Деятельность ресторанов и услуги по доставке питания» (56.1). Самой близкой будет категория «Фастфуд» с номером 5814. К этой категории относятся точки, продающие еду и напитки, готовые к употреблению.

Если у компании несколько видов деятельности, обычно банк присваивает код по основному из них. Например, при магазине электроники действует также сервисный центр. Значит, банк установит для точки MCC-код 5732 (категория «Продажа электронного оборудования»), а не 7629 («Ремонт электрооборудования и малой бытовой техники»). 

Большие экосистемы часто устанавливают отдельный МСС-код для всех транзакций. Например, MCC-экосистемы Яндекса — 3990. При этом отдельные точки, входящие в систему, используют коды по категориям. Например, покупки через Яндекс.Маркет могут проходит по номеру 5399 («Различные товары общего назначения»).  

Зачем нужен МСС-кодКод определяет категорию продавца. От категории зависит:

1. Комиссия за эквайринг. За проведение каждой транзакции банк-эквайер берёт комиссию в размере 1–3%. Единого стандарта нет — процент определяет банк. Точные цифры прописывают при заключении договора, тарифы можно посмотреть на сайте конкретного банка. При этом размер комиссии для разных категорий товаров может различаться у разных эквайеров. Подробно о том, от чего он зависит, писали в статье «От чего зависит стоимость эквайринга». Банк-эквайер устанавливает терминал для оплаты и обеспечивает его обслуживание.

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2. Размер налога. Товары некоторых категорий облагают налогом по сниженной ставке 10%. Например, продукты (молочные и мясные продукты, яйца, овощи, фрукты, мясо), товары для детей, книги, лекарства. Важно правильно указать код. В случае ошибки налоговая может не отнести товар к льготной категории.

3.  Кешбэк и бонусы клиентов. По MCC-коду банк определяет, к какой категории относится покупка, и решает, начислять ли кешбэк. Например, кешбэк начислится за категории «Кафе и рестораны», если MCC-код продавца 5462, 5812, 5811, 5813. Если клиент покупает кофе в театральном буфете с кодом точки 7922 («Театральные продюсеры (кроме кинофильмов), билетные агентства»), банк не начислит кешбэк.  

МСС не отображается в бумажном или электронном чеке, но клиенты могут найти его в истории операций в банковском приложении. Там есть основная информация о транзакции.

Как определить МСС-код

Предпринимателю не надо определять код самостоятельно. Его присваивает банк-эквайер по основному виду деятельности продавца по коду из ОКВЭД — Общероссийского классификатора видов экономической деятельности и выписки из ЕГРЮЛ. 

Собственник бизнеса может предложить банку вариант, подходящий для его деятельности. Нужный номер можно найти в специальных справочниках. Популярные MCC-коды и их расшифровку собрали в статье.

Справочник популярных МСС-кодов

MCC-код КатегорияРасшифровка и примеры
5300ОптовикиМаркетплейсы, например Ozon, Lamoda, Wildberries
5814ФастфудРестораны быстрого питания, например «Вкусно — и точка», «Бургер Кинг»  
3990Экосистема ЯндексаЯндекс Афиша, Яндекс Такси, Яндекс Книги
7922Театральные продюсеры (кроме кинофильмов), билетные агентыТеатры, концертные залы, цирки
4900Жилищно-коммунальные услугиМосэнергосбыт, Госуслуги Дом
5655Спортивная одежда, одежда для верховой езды и езды на мотоциклеСпортмастер, Мир охоты.
5399Различные товары общего назначения
Небольшие магазины с широким ассортиментом. Хозяюшка, Офисмаг
5411Бакалейные магазины, супермаркетыБольшинство продуктовых магазинов. Пятёрочка, Магнит
9311Налоговые платежиКабинет налогоплательщика в приложении «Мой налог», оплата штрафа через Госуслуги 
5812Места общественного питания, рестораныСтоловые и кафе. Якитория, Хлеб Насущный
5722Бытовое оборудованиеТочки, продающие технику для дома. М.Видео, Ситилинк
5999Различные магазины или специальные розничные магазиныЭто точки, которые продают уникальные товары и не попадают в другие категории. Примеры: рассада для огорода, ветцентр
5941СпорттоварыРыболовный магазин, магазин велосипедов, магазин с товарами для похода
5311УнивермагиЗолотое яблоко, Улыбка радуги

Вопросы по теме

Как изменить МСС-код?

Предприниматель не может самостоятельно изменить код — решение остаётся за банком-эквайером. 

Если необходимо сменить МСС, нужно:

  • Подать заявление в банк. В заявлении важно указать основание. Например, изменился вид деятельности или расширился ассортимент товаров или услуг. 

  • Предоставить документы, подтверждающие изменения. Это может быть выписка из ЕГРЮЛ. Банк проверит информацию и примет решение. 

Как МСС-код влияет на комиссии?

Банк-эквайер может устанавливать пониженную комиссию на определённые категории товаров. Например, Точка Банк предлагает пониженную процентную ставку для сфер фастфуда, супермаркетов, туризма и некоторых других. Точные условия можно узнать в тарифах на сайте конкретного банка и в договоре с банком-эквайером. 

Могу ли я использовать несколько МСС-кодов?

Можете, если занимаетесь разными видами деятельности и банк присвоил для них разные MCC-коды. Например, у вас есть магазин продуктов и кофейня при нём. На продуктовой кассе вы используете номер 5411 («Бакалейные магазины, супермаркеты»), а для кассы в зоне кофейни — 5812 ( «Места общественного питания, рестораны»). 

Также банки устанавливают разные MCC-коды в зависимости от платёжной системы карты, которой клиент оплачивает покупку. Так часто делают маркетплейсы. Например, при оплате покупки на Ozon картой «Мир» будет присвоен код 5300 («Оптовики»), а при оплате картой Visa — 5262 («Маркетплейсы»).

Что будет за указание неправильного МСС-кода?

Зависит от договора, который вы заключили с банком-эквайером. Национальная система платёжных карт (НСПК) следит за тем, чтобы MCC-коды были указаны верно. 

Если код указан неверно, НСПК наказывает банк-эквайер торговой точки, где обнаружили нарушение. Поэтому в договоре банки прописывают ответственность продавца за неверные сведения о своей деятельности, из-за которых банк назначил неверный код. Возможные варианты: предприниматель компенсирует понесённые банком убытки или банк может расторгнуть договор на дальнейшее обслуживание точки.

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