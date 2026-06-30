Условия освобождения от НДС в общепите в 2026 году

Льгота по НДС подходит заведениям общественного питания. Они бывают разными:

Ресторан, кафе, бар, столовая, буфет . Гость сделал заказ, вы приготовили и продали.

Кулинария при кафе или столовой . Например, ИП держит кафе и поставил витрину «с собой»: салаты, выпечка, горячее в контейнерах. Покупатель берёт еду в кулинарии при объекте общепита, а не в отдельном магазине.

Выездное обслуживание : кейтеринг и доставка блюд. Способ заказа и оплаты не меняет суть услуги: заказали через сайт или приложение, оплатили наличными или картой. Важно, что вы оказываете услугу общепита. Например, у ООО есть кухня и доставка. Заказ пришёл через агрегатор, курьер привёз — это общепит с доставкой.

Общепит при гостинице. Например, при отеле есть кафе для завтраков, куда заходят и постояльцы, и гости с улицы. Минфин разъяснял, что такие услуги тоже могут подпадать под освобождение . Например, при отеле есть кафе для завтраков, куда заходят и постояльцы, и гости с улицы. Минфин разъяснял, что такие услуги тоже могут подпадать под освобождение письмо Минфина РФ от 21.06.2022 №03-07-11/58763

Если формат вашего бизнеса подходит под общепит, есть шанс получить льготу на НДС. Для этого должно быть выполнено три условия.

1. Доходы за прошлый год — не более 3 млрд ₽.

ПРИМЕР В 2025 году ресторан получил 2,18 млрд ₽ от зала, 260 млн ₽ от доставки и 75 млн ₽ от фирменной продукции. Итого 2,515 млрд ₽. Лимит не превышен, условие выполнено.

2. Доля доходов от услуг общепита — не менее 70%.

Как считать: Доходы от общепита + Все доходы × 100%.

ПРИМЕР Общепит — 96 млн ₽, мерч — 38 млн ₽, аренда островка — 6 млн ₽. Доля: 96 + (96 + 38 + 6) × 100% = 68,6%. Это меньше 70%, значит, льгота не подходит.

3. Среднемесячные выплаты сотрудникам — не ниже региональной зарплаты по классу 56 ОКВЭД.

ПРИМЕР

Для сравнения возьмём реальный региональный показатель: по данным Бурятстата за январь – сентябрь 2025, года среднемесячная зарплата по виду деятельности «Предоставление продуктов питания и напитков» в Республике Бурятия — 50 722,10 ₽. 65 000 ₽ выше этого уровня, значит, условие по выплатам выполнено. За 2025 год ресторан начислил сотрудникам 31 200 000 ₽, среднесписочная численность — 40 человек. В среднем на человека: 31 200 000 + 40 = 780 000 ₽ в год, или 65 000 ₽ в месяц.

Все официальные данные по среднемесячной зарплате по регионам размещены в системе ЕМИСС — Единой межведомственной информационно-статистической системе.

Если не выполняются три обязательных условия, общепиту придётся начислить и заплатить НДС:

22% — по стандартной ставке НДС;

10% — по льготной ставке для социально значимых товаров;

5 и 7% — по специальной ставке для ИП и ООО на УСН.

ВАЖНО Новым ИП и компаниям из общепита дали послабление. В первый год они могут применять льготу по НДС без проверки дохода, доли общепита и уровня зарплат. Проверять условия им придётся уже со следующего календарного года — по данным отчётности за прошедший год.

Кто не подпадает под льготу НДС для общепита

НДС на общих основаниях заплатят:

Заготовочные предприятия. Это бизнес, который делает полуфабрикаты или кулинарные изделия и продаёт их в магазины или другие точки общепита. Например, цех лепит пельмени и котлеты и отгружает их в супермаркеты и кафе. Это не услуги общепита, и льгота по НДС не работает. Владельцы вендинговых автоматов. Например, кофейня поставила автоматы в бизнес-центре, чтобы продавать кофе и сэндвичи. Такая деятельность считается розничной торговлей, а не общепитом. Компании, которые работают в общепите как комиссионеры. Они сами льготу по НДС не применяют, согласно . Они сами льготу по НДС не применяют, согласно письму Минфина РФ от 23.11.2021 №03-07-11/94606 Освобождение есть только у комитента. Магазины, которые продают готовые блюда и выпечку через кулинарию в розничной точке. Например, супермаркет делает салаты и горячее и продаёт их через витрину, без расчёта в зоне кафе. Это розница, и у неё нет права на льготу по НДС для общепита, согласно . Например, супермаркет делает салаты и горячее и продаёт их через витрину, без расчёта в зоне кафе. Это розница, и у неё нет права на льготу по НДС для общепита, согласно ст. 149 НК РФ.

Как пользоваться льготой НДС в общепите

Льгота по НДС для общепита работает автоматически. Чтобы применять освобождение в общепите, не нужно подавать в налоговую отдельное уведомление. Главное — выполнять условия льготы. Для себя оформите подтверждение в свободной форме, например справку-расчёт. В ней укажите региональный показатель зарплаты, с которым сравнивали выплаты сотрудникам, и источник, откуда взяли статистику.

Если применяете льготу, в кассовых чеках НДС не выделяйте — ставьте «НДС не облагается». По операциям, которые освобождены от НДС, счета-фактуры и УПД обычно не оформляют.

Если вы хотите платить НДС при наличии права на льготу, можно подать заявление-отказ в ИФНС. Штрафа за отсутствие заявления не будет — инспекция и так увидит по декларации, что вы начисляете НДС. Но заявление помогает избежать лишних вопросов. Вернуться к освобождению можно будет не ранее чем через год после отказа от него (п. 5 ст. 149 НК РФ).

Что ещё важно для льготы НДС

Следите за показателями в течение года. Чтобы не платить НДС, анализируйте показатели текущего года. Главных два: доля доходов от общепита не менее 70% и уровень выплат сотрудникам не ниже средней региональной. Если открываете новые направления, не связанные с общепитом, ведите раздельный учёт.

Платите НДС по облагаемой деятельности. Освобождение действует только на услуги общепита. Остальная выручка под льготу не попадает.

ПРИМЕР Компания получает 80% доходов от кафе и 20% — от платных услуг доставки как отдельного направления. По кафе она применяет льготу, а по доставке начисляет НДС.

Если у вас есть облагаемые и льготные операции по НДС, придётся вести раздельный учёт доходов. К вычету можно принять НДС только по покупкам, которые используются в облагаемой деятельности. По общим расходам входной налог распределяется пропорционально.

Раздельный учёт можно не вести и брать входной НДС к вычету полностью, если расходы на операции без НДС не более 5% всех расходов. Это регулирует п. 4 ст. 170 НК РФ . Но в общепите с льготой так бывает редко, поэтому раздельный учёт обычно нужен.

Если есть продажи со ставкой НДС 22 или 10%, раздельный учёт обязателен. Он помогает правильно посчитать входной НДС к вычету.

Если вы на УСН со ставкой НДС 5 или 7%, вычета входного НДС нет в принципе. Поэтому раздельный учёт входного НДС для вычетов не нужен.

Как отразить льготу в декларации по НДС

Использование льготы по НДС для общепита нужно показать в разделе 7 декларации по НДС.

Заполняйте так:

Графа 1 — код операции 1011214 «Оказание услуг общественного питания через объекты общественного питания».

Графа 2 — стоимость реализованных услуг общепита без НДС.

Графа 3 — стоимость приобретённых товаров, работ, услуг, которые использовали для услуг общепита и по которым нет вычета. Например, покупки без входного НДС или покупки для освобождённых операций.

Графа 4 — сумма входного НДС по покупкам, которую не приняли к вычету, потому что эти покупки относятся к услугам общепита, освобождённым от НДС.

Пример: организация за квартал оказала услуги общепита на 4 780 000 ₽. Для этих услуг купила товары и услуги на 16 400 000 ₽, входной НДС по ним — 3 280 000 ₽. Вот как надо указать применение льготы в разделе 7:

Как подтвердить льготу

Налоговики могут запросить подтверждение, что вы законно применяете освобождение от НДС для общепита. Чаще всего такие запросы приходят при камеральной проверке декларации по НДС. Единого списка подтверждающих документов в НК РФ нет, поэтому лучше заранее собрать комплект бумаг.

Обычно инспекторы запрашивают документы:

выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, где указан вид деятельности по ОКВЭД 2;

справку-расчёт в свободной форме по доходам за прошлый год и доле доходов от услуг общепита;

налоговые регистры, по которым вы считаете доходы по правилам своей системы налогообложения (гл. 23, 25 или 26.2 НК РФ);

расчёты по страховым взносам за прошлый год, чтобы подтвердить уровень выплат сотрудникам;

отдельную справку-расчёт по среднемесячным выплатам сотрудникам за прошлый год по классу 56 ОКВЭД 2;

скриншот или выгрузку из ЕМИСС с региональным показателем среднемесячной начисленной зарплаты по классу 56 за нужный период.

Дополнительно можно приложить документы, которые подтверждают расчёты. Например, декларацию по УСН за 2025 год, если льготой пользуется ИП или организация на упрощёнке.

Отказ от освобождения от НДС в общепите

Освобождение от НДС для общепита не всегда выгодно. От льготы можно отказаться. Для этого подайте в ИФНС заявление в свободной форме не позднее 1-го числа квартала, с которого вы хотите начать платить НДС по этим операциям. Срок отказа вы выбираете сами, но минимум — один год (п. 5 ст. 149 НК РФ).

Освобождения от НДС в общепите при УСН

ИП и ООО на УСН тоже могут применять льготу по НДС для общепита. Специального порядка нет. Нужно учитывать условия подп. 38 п. 3 ст. 149 НК РФ: лимит доходов, долю доходов от общепита и уровень выплат сотрудникам.

Если доходы бизнеса за 2025--2026 годы не превысили 20 млн ₽, то общепит на упрощёнке переходит на освобождение от НДС автоматически, без заявлений. Это правило работает для всех на УСН, не только для общепита.

Если доходы за 2025 и текущий год более 20 млн ₽, автоматического освобождения не будет. Тогда общепит может применить льготу по ст. 149 НК РФ, но придётся тщательно следить за критериями, включая лимит доходов — 3 млрд ₽.