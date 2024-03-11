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Эквайринг
Эквайринг

Нужна ли онлайн-касса для ИП?

11.03.2024
36 948
36 948

Онлайн-касса, полностью готовая к работе

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Большинство индивидуальных предпринимателей обязаны использовать в работе онлайн-кассу. Это важно, чтобы налоговая могла мгновенно получать данные обо всех финансовых операциях. 

В этой статье разберёмся, нужна ли онлайн-касса для ИП, кому и когда надо её приобретать, а также что будет, если её не установить. 

Что такое онлайн-касса?

Онлайн-касса — кассовый аппарат с фискальным накопителем. Он подключается к интернету и передаёт оператору фискальных данных (ОФД) информацию о платежах. 

Дарья Щеникова, эксперт по онлайн-кассам в Точке: 

Предприниматель обязательно должен заключить договор с оператором фискальных данных из реестра ФНС. Бывают исключения. Например, ИП работает в труднодоступном месте и может не передавать данные в ОФД. Но если предприниматель всё же обязан передавать информацию об операциях, заключать договор важно именно с ОФД из реестра.

Данные уходят в режиме реального времени, то есть, в тот же момент, когда проходит платёж. 

Сразу после поступления к ОФД информация попадает в налоговую. 

Как работает онлайн-касса

Процесс может незначительно отличаться у разных моделей кассовых аппаратов. Обычно онлайн-касса работает так.

  1. Кассир сканирует штрихкод товара. Если штрихкод не читается, кассир может ввести информацию вручную. 
  2. Клиент покупает на кассе товар. Способ оплаты покупки может быть любым. Например, наличкой, банковской картой, по QR-коду.
  3. Касса формирует чек. Продавец отдаёт его покупателю. 
  4. Данные с онлайн-кассы фиксируются в фискальном накопителе. Это устройство, которое записывает и хранит данные обо всех платёжных операциях.
  5. Данные передаются в ОФД, а оттуда — в ФНС. Благодаря этому ФНС может видеть, что у предпринимателя покупают товары и контролировать уплату налогов.

Нужна ли ИП онлайн-касса

Виды онлайн-касс

Есть больше 150 моделей онлайн-касс. Их можно разделить на 3 вида.

  1. Смарт-терминал. Оснащён принтером чеков, фискальным накопителем и кассовым программным обеспечением. Подходит для стационарной точки с проходимостью до 100 человек в день. 
  2. Мобильная касса. В ней установлена программа товарного учёта и скидок. Касса подходит для передвижной торговли, курьерских служб, продаж в интернете. 
  3. Фискальный регистратор. Оснащён принтером чеков. Подходит бизнесу, у которого уже есть своя система товароучёта. Например, супермаркетам с большой проходимостью. 

Точка подробно рассказывала о том, как выбрать онлайн-кассу для бизнеса в статье «Виды онлайн-касс».

Когда нужно применять кассу?

Онлайн-кассы обязательны для всех ИП и юридических лиц, кроме предпринимателей из списка исключений. 

Кассовые аппараты используют:

  • при приёме платежей от физлиц;
  • при приёме платежей наличными или банковской картой до 100 000 рублей от ИП и юрлиц.

Если сумма платежа больше 100 000 рублей, деньги перечисляют на расчётный счёт. В этом случае онлайн-касса не нужна.

Онлайн-кассы используют при продаже товаров и при оказании услуг. Например: 

  • продажа продуктов в магазине; 
  • реализация посуды, мебели, техники и других товаров;
  • оказание услуг.

Пример: 

ИП владеет салоном красоты. Когда клиент сделал стрижку или маникюр, продавец выбирает нужные процедуры на экране онлайн-кассы и указывает их стоимость. Покупатель даёт наличные или прикладывают карту к терминалу эквайринга. В момент расчёта данные об операции уходят в ОФД, а затем — в налоговую.

Кто не должен использовать кассы в 2025 году?

В законе есть список тех, кто может не применять онлайн-кассу. В нём прописано, кто освобождён от этой обязанности. 

В первую очередь, это предприниматели, которые:

  • платят НПД;
  • работают на ПСН (для некоторых видов деятельности);
  • работают в труднодоступных населённых районах без интернета;
  • работают в сфере религиозных обрядов и церемоний. 

Обязанность использовать онлайн-кассу зависит и от сферы деятельности. Например, от использования онлайн-касс освобождены те, кто:

  • продаёт воду, мороженое, молоко в киосках;
  • продаёт билеты и абонементы в театры с лотка;
  • реализует газеты и журналы;
  • ухаживает за детьми, пожилыми и людьми с инвалидностью;
  • помогает вспахивать огороды, пилить дрова;
  • оказывает услуги носильщика;
  • продаёт бахилы в розницу.

Когда ИП нужна онлайн-касса

Полный перечень тех, кто освобождён от использования онлайн-кассы, есть в №54-ФЗ. Проверьте, есть ли в нём ваша сфера бизнеса. 

Если ИП освобождён от обязательного использования онлайн-кассы по сфере деятельности, он может не выдавать чек. Например, если ремонтирует обувь. 

Если ИП самозанятые, то есть, платит НПД, то он должен сформировать чек в приложении «Мой налог». 

Предприниматели, которые не освобождены от обязательного использования онлайн-кассы, должны её использовать. 

Как применять онлайн-кассу в отдалённой местности?

Для того, чтобы информация о платёжных операциях с онлайн-карты могла в моменте поступать в ОФД и ФНС, нужен интернет. Но он есть не везде, поэтому работать в отдалённой деревне или местности без интернета можно, не выдавая чеки. В каждом регионе есть свои списки удалённых и труднодоступных пунктов. 

Дарья Щеникова, эксперт по онлайн-кассам: 

По требованию покупателя надо выдать документ, в котором подтверждается факт расчёта. В документе должны быть все обязательные реквизиты: дата, время, место, сумма и форма расчёта, ФИО и ИНН предпринимателя. Перечень всего, что нужно указать, прописан в требованиях к кассовому чеку.

Штрафы за отсутствие онлайн-кассы

Представьте: ИП открыл копицентр, но ещё не успел установить ККМ. Несмотря на то, что для него использование онлайн-кассы обязательно, он решил не терять заказы и сразу начать работать. Один из клиентов возмутился, когда ему не дали чек, и сообщил о нарушении в налоговую. Теперь ФНС может оштрафовать начинающего предпринимателя. 

В чём нарушение: ИП не установил онлайн-кассу и не пробивал чеки. Из-за этого обязательные фискальные данные не поступали в налоговую.

Ответственность для ИП: штраф от 25 до 50% от суммы расчёта. Минимум 10 000 рублей. 

Как ИП избежать штрафа: проверить, необходимо ли использовать онлайн-кассу. Если да, начинать работу только после установки и подключения ККТ. 

Точка подробно рассказывала, какие штрафы могут быть и за другие нарушения по онлайн-кассам. Например, за непробитие чека или незарегистрированную ККТ. В этой же статье есть рекомендации, как избежать нарушений по онлайн-кассам. 

В Точке можно купить кассу, полностью готовую к работе. Вы получите весь комплект для работы по 54-ФЗ: кассу и фискальный накопитель. А если хотите подключить торговый эквайринг, можно выбрать онлайн-кассу, в которую уже встроена возможность принимать безналичные платежи. 

Мы бесплатно подготовим кассу к работе и подключим её к ОФД, а затем доставим в вашу торговую точку. Оставьте заявку, и наш сотрудник свяжется с вами, чтобы ответить на возникшие вопросы.

Подробнее об онлайн-кассах

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