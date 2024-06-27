Большинство предпринимателей должны использовать в своей работе ККМ — онлайн-кассы. Это важно, чтобы отчитываться перед налоговой о каждой продаже. Так предписывает Федеральный закон № 54 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации

Онлайн-кассы отличаются от кассовых аппаратов старого образца доступом в интернет. Данные о покупках в них записываются на фискальный накопитель (ФН), а потом автоматически пересылаются оператору фискальных данных (ОФД). Он, в свою очередь, передает эти данные в налоговую.

Из-за поправок в 54-ФЗ главный вопрос касается ИП на патенте. К какой группе относятся предприниматели, работающие на патентной системе налогообложения — можно ли им работать без онлайн-кассы? Давайте разберёмся.

Нужна ли онлайн-касса для ИП на патенте в 2026 году?

Предпринимателям, которые работают в сферах бизнеса из перечня, подходит патентная налоговая система (ПСН). Например, это может быть производство ювелирных украшений или торговля изделиями из драгметаллов.

Важно, чтобы в штате ИП было не более 15 сотрудников, а годовой доход не превышал 20 миллионов рублей.

В 2026 году ККТ или ККМ являются обязательными для ИП на патенте, кроме тех, что занимаются видами деятельности из п. 2.1 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ

Если раньше вы не использовали ККТ, рассказываем, что нужно сделать.

Купить онлайн-кассу с доступом в интернет и фискальным накопителем.

Подключить кассовый аппарат к оператору фискальных данных.

Зарегистрировать онлайн-кассу в налоговой. Это можно сделать онлайн при помощи электронной подписи в личном кабинете или лично в инспекции.

Согласно ФЗ-54, все виды бизнеса, которые торгуют в розницу и не попадают в список исключений, обязаны применять кассовый аппарат нового образца при каждой продаже или возврате денег.

Кто обязан использовать ККТ?

Кассовый аппарат нового образца обязателен для тех, кто работает с физлицами. Для предпринимателей, которые торговали на рынке, были исключения до 1 июля 2021 года.

Сейчас их уже нет: если торговая точка расположена на рынке, в крытом павильоне, автолавке, палатке и подобных местах, обязательно использование ККТ и ККМ. То же правило действует для продавцов непродовольственных или маркированных товаров.

Более того, в этом случае наличие касс на торговой точке контролируют сразу два органа – налоговая инспекция и администрация рынка. О том, какие санкции грозят, если они найдут нарушения, расскажем в отдельном пункте ниже.

Для торговли на рынке есть исключение. При продаже продовольственных товаров на раскладном столе или на разнос, когда продавец сам ходит по рынку и реализует товар, новый кассовый аппарат не нужен.

Из хороших новостей: индивидуальный предприниматель, ведущий бизнес на рынке, может использовать более бюджетные и простые модели ККТ и ККМ, через которые можно пробивать немаркированные товары.

Кто освобождён от применения кассы на патенте?

Есть несколько случаев, когда при торговле можно не использовать онлайн-кассу:

Если вы продаёте товары/услуги организациям или ИП и не используете в расчётах наличные и банковские карты.

Если вы работаете в удалёной местности, где нет интернета или связь нестабильна. Вести учёт таких мест должна местная администрация – у них же на официальном сайте можно ознакомиться с полным списком. Правда, в ряде регионов и городов такого перечня нет: это Москва, МО, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Свердловская область, Тульская область, Калининградская область и так далее.

Если ваш бизнес подпадает под исключения.

Исключения перечислены в ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Так, без кассы независимо от режима налогообложения, можно торговать в киосках газетами, журналами, мороженым, продавать в розлив молоко и квас, заниматься ремонтом обуви и так далее. А в п. 2.1 ст. 2 того же закона перечислены виды деятельности, при которых ИП на патенте может работать без ККТ, например:

Ремонт и пошив кожгалантереи, обуви, швейных и меховых изделий.

Гравёрные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву и керамике.

Переплётные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы.

Ремонт сифонов и автосифонов.

Ремонт ковров, игрушек, спортивного/туристического оборудования, очков.

Ремонт ювелирных изделий, бижутерии.

Ремонт помещений.

Стирка, химчистка.

Народный промысел, рукоделие.

Уход за домашними питомцами.

Аренда или субаренда помещений, земельных участков.

Образовательные услуги.

Фотоуслуги, дизайн.

Услуги частного детектива.

Организация туристических экскурсий.

Услуги по переводу с иностранного языка.

Разработка компьютерного программного обеспечения.

Звукозапись.

Организация обрядов.

Продажа газет и журналов.

Печать визиток, пригласительных, брошюр.

Услуги носильщика на вокзалах, в аэропортах, портах.

Сбор, обработка, утилизация отходов.

Присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми, инвалидами.

Вспашка огородов и распиловка дров.

Переработка продуктов сельского хозяйства для изготовления продуктов питания для людей, а также кормов для животных.

Изготовление сельхозинвентаря.

Сбор и заготовка лекарственных растений.

Растениеводство, благоустройство ландшафта.

Продажа в сельской аптеке и фельдшерско-акушерском пункте.

Забой и перевозка скота.

Животноводство.

Розничная продажа бахил.

Кейтеринг.

Клининг.

Услуги платных туалетов.

Предприниматели на патенте, занимающимися этими видами деятельности, освобождены от применения онлайн-касс. Не имеет значения, есть ли в штате сотрудники, и какой тип оплаты принимает ИП – наличный или безналичный.

В этих случаях продавец должен выдавать покупателям бланк строгой отчётности (БСО, товарный чек), в котором будут указаны все обязательные реквизиты. В этом случае нужно строго вести кассовый журнал учёта: вписывать туда все бланки строгой отчётности, указав номер и дату продажи. А сами журналы хранить не менее пяти лет.

Вот список обязательных реквизитов, которые должны быть указаны в БСО:

порядковый номер документа;

реквизиты компании;

дата, время, адрес операции;

тип операции (продажа или возврат);

название товара или услуги;

цена каждой единицы, общая сумма сделки, способ оплаты;

ФИО и ИНН продавца;

форма ведения бизнеса;

контактные данные продавца.

Нужен ли кассовый аппарат, если нет работников?

ИП на патенте без работников в штате были последними, кто мог использовать в работе ККТ старого образца или не использовать её вовсе. Но 1 июля 2019 года в Федеральный закон №54 была внесена важная поправка (Федеральный закон от 03.07.2016 №290-ФЗ), после которой и их обязали перейти на кассовые аппараты нового образца. Правда, предоставили два года отсрочки и льготы.

Переходный период уже прошёл — так что в 2026 году все бизнесмены, торгующие в розницу (кроме исключений), должны использовать кассовый аппарат с выходом в интернет. Это касается и тех, кто работает на патенте и без сотрудников.

Положен ли кассовый вычет ИП на патенте в 2026?

В соответствии с законом от 27.11.2017 №349-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» возможность получить кассовый вычет – то есть сократить размер налога на сумму, потраченную на установку ККТ – была у предпринимателей на патенте только с 1 января 2018 до июля 2019 года. В этот период можно было вернуть до 18 000 ₽ за одну кассу.

В 2026 году кассовый вычет положен только предпринимателям на ПСН, зарегистрированным на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. До конца 2026 года они могут вычесть из стоимости патента расходы на покупку одной единицы ККТ на сумму до 28 тыс. ₽. (п. 1.3 ст. 346.51 НК РФ).

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Штрафные санкции за отсутствие ККМ

За неисполнение или некорректное использование ККТ в работе предусмотрены штрафы от налоговой. Конкретная сумма зависит от вида и частоты нарушений и закреплена в 14.5 КоАП РФ.