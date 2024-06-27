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Нужна ли онлайн-касса для ИП на патенте в 2026 году

Часть ИП работает на патентной системе налогообложения — ПСН. В этой статье разберёмся, нужно ли предпринимателям на ПСН использовать онлайн-кассы и кто освобождён от этой обязанности.

05.01.2026
33 926
33 926

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Касса для ИП на патенте — от 2 200 ₽/мес

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

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Большинство предпринимателей должны использовать в своей работе ККМ — онлайн-кассы. Это важно, чтобы отчитываться перед налоговой о каждой продаже. Так предписывает Федеральный закон № 54 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации

Онлайн-кассы отличаются от кассовых аппаратов старого образца доступом в интернет. Данные о покупках в них записываются на фискальный накопитель (ФН), а потом автоматически пересылаются оператору фискальных данных (ОФД). Он, в свою очередь, передает эти данные в налоговую.

Из-за поправок в 54-ФЗ главный вопрос касается ИП на патенте. К какой группе относятся предприниматели, работающие на патентной системе налогообложения — можно ли им работать без онлайн-кассы? Давайте разберёмся.

Нужна ли онлайн-касса для ИП на патенте в 2026 году?

Предпринимателям, которые работают в сферах бизнеса из перечня, подходит патентная налоговая система (ПСН). Например, это может быть производство ювелирных украшений или торговля изделиями из драгметаллов.

Важно, чтобы в штате ИП было не более 15 сотрудников, а годовой доход не превышал 20 миллионов рублей.

В 2026 году ККТ или ККМ являются обязательными для ИП на патенте, кроме тех, что занимаются видами деятельности из п. 2.1 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ

Если раньше вы не использовали ККТ, рассказываем, что нужно сделать.

  • Купить онлайн-кассу с доступом в интернет и фискальным накопителем.
  • Подключить кассовый аппарат к оператору фискальных данных.
  • Зарегистрировать онлайн-кассу в налоговой. Это можно сделать онлайн при помощи электронной подписи в личном кабинете или лично в инспекции. 
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Что говорится в законодательстве?

Согласно ФЗ-54, все виды бизнеса, которые торгуют в розницу и не попадают в список исключений, обязаны применять кассовый аппарат нового образца при каждой продаже или возврате денег. 

Кто обязан использовать ККТ?

Кассовый аппарат нового образца обязателен для тех, кто работает с физлицами. Для предпринимателей, которые торговали на рынке, были исключения до 1 июля 2021 года. 

Сейчас их уже нет: если торговая точка расположена на рынке, в крытом павильоне, автолавке, палатке и подобных местах, обязательно использование ККТ и ККМ. То же правило действует для продавцов непродовольственных или маркированных товаров. 

Более того, в этом случае наличие касс на торговой точке контролируют сразу два органа – налоговая инспекция и администрация рынка. О том, какие санкции грозят, если они найдут нарушения, расскажем в отдельном пункте ниже. 

Для торговли на рынке есть исключение. При продаже продовольственных товаров на раскладном столе или на разнос, когда продавец сам ходит по рынку и реализует товар, новый кассовый аппарат не нужен.

Из хороших новостей: индивидуальный предприниматель, ведущий бизнес на рынке, может использовать более бюджетные и простые модели ККТ и ККМ, через которые можно пробивать немаркированные товары.

Кто освобождён от применения кассы на патенте?

Есть несколько случаев, когда при торговле можно не использовать онлайн-кассу:

  • Если вы продаёте товары/услуги организациям или ИП и не используете в расчётах наличные и банковские карты.
  • Если вы работаете в удалёной местности, где нет интернета или связь нестабильна. Вести учёт таких мест должна местная администрация – у них же на официальном сайте можно ознакомиться с полным списком. Правда, в ряде регионов и городов такого перечня нет: это Москва, МО, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Свердловская область, Тульская область, Калининградская область и так далее.
  • Если ваш бизнес подпадает под исключения.

Исключения перечислены в ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Так, без кассы независимо от режима налогообложения, можно торговать в киосках газетами, журналами, мороженым, продавать в розлив молоко и квас, заниматься ремонтом обуви и так далее. А в п. 2.1 ст. 2 того же закона перечислены виды деятельности, при которых ИП на патенте может работать без ККТ, например:

  • Ремонт и пошив кожгалантереи, обуви, швейных и меховых изделий. 
  • Гравёрные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву и керамике. 
  • Переплётные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы.
  • Ремонт сифонов и автосифонов.
  • Ремонт ковров, игрушек, спортивного/туристического оборудования, очков. 
  • Ремонт ювелирных изделий, бижутерии.
  • Ремонт помещений.
  • Стирка, химчистка. 
  • Народный промысел, рукоделие. 
  • Уход за домашними питомцами.
  • Аренда или субаренда помещений, земельных участков.
  • Образовательные услуги.
  • Фотоуслуги, дизайн. 
  • Услуги частного детектива.
  • Организация туристических экскурсий.
  • Услуги по переводу с иностранного языка. 
  • Разработка компьютерного программного обеспечения.
  • Звукозапись.
  • Организация обрядов.
  • Продажа газет и журналов.
  • Печать визиток, пригласительных, брошюр.
  • Услуги носильщика на вокзалах, в аэропортах, портах.
  • Сбор, обработка, утилизация отходов.
  • Присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми, инвалидами.
  • Вспашка огородов и распиловка дров.
  • Переработка продуктов сельского хозяйства для изготовления продуктов питания для людей, а также кормов для животных.
  • Изготовление сельхозинвентаря.
  • Сбор и заготовка лекарственных растений.
  • Растениеводство, благоустройство ландшафта.
  • Продажа в сельской аптеке и фельдшерско-акушерском пункте.
  • Забой и перевозка скота.
  • Животноводство.
  • Розничная продажа бахил.
  • Кейтеринг.
  • Клининг.
  • Услуги платных туалетов.

Предприниматели на патенте, занимающимися этими видами деятельности, освобождены от применения онлайн-касс. Не имеет значения, есть ли в штате сотрудники, и какой тип оплаты принимает ИП – наличный или безналичный.

В этих случаях продавец должен выдавать покупателям бланк строгой отчётности (БСО, товарный чек), в котором будут указаны все обязательные реквизиты. В этом случае нужно строго вести кассовый журнал учёта: вписывать туда все бланки строгой отчётности, указав номер и дату продажи. А сами журналы хранить не менее пяти лет.

Вот список обязательных реквизитов, которые должны быть указаны в БСО:

  • порядковый номер документа;
  • реквизиты компании;
  • дата, время, адрес операции;
  • тип операции (продажа или возврат);
  • название товара или услуги;
  • цена каждой единицы, общая сумма сделки, способ оплаты;
  • ФИО и ИНН продавца;
  • форма ведения бизнеса;
  • контактные данные продавца.

Нужен ли кассовый аппарат, если нет работников?

ИП на патенте без работников в штате были последними, кто мог использовать в работе ККТ старого образца или не использовать её вовсе. Но 1 июля 2019 года в Федеральный закон №54 была внесена важная поправка (Федеральный закон от 03.07.2016 №290-ФЗ), после которой и их обязали перейти на кассовые аппараты нового образца. Правда, предоставили два года отсрочки и льготы.

Переходный период уже прошёл — так что в 2026 году все бизнесмены, торгующие в розницу (кроме исключений), должны использовать кассовый аппарат с выходом в интернет. Это касается и тех, кто работает на патенте и без сотрудников.

Положен ли кассовый вычет ИП на патенте в 2026?

В соответствии с законом от 27.11.2017 №349-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» возможность получить кассовый вычет – то есть сократить размер налога на сумму, потраченную на установку ККТ – была у предпринимателей на патенте только с 1 января 2018 до июля 2019 года. В этот период можно было вернуть до 18 000 ₽ за одну кассу. 

В 2026 году кассовый вычет положен только предпринимателям на ПСН, зарегистрированным на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. До конца 2026 года они могут вычесть из стоимости патента расходы на покупку одной единицы ККТ на сумму до 28 тыс. ₽. (п. 1.3 ст. 346.51 НК РФ).

Штрафные санкции за отсутствие ККМ

За неисполнение или некорректное использование ККТ в работе предусмотрены штрафы от налоговой. Конкретная сумма зависит от вида и частоты нарушений и закреплена в 14.5 КоАП РФ.

Касса с регистрацией в ФНС обойдётся от 23 000 ₽ — это меньше одного штрафа. Подключим с доставкой за один день.
  • Если ККТ нового образца нет: штраф 30 000 ₽.
  • Если ККТ нового образца есть, но её не используют при оформлении сделок: штраф — от ¼ до ½ от общей суммы продаж, которые были проведены нелегально, но не менее 10 000 ₽. Для юрлиц штраф варьируется от ¾ до полного размера суммы, проведённой мимо кассы. 
  • За повторное нарушение и сокрытие оборота от 1 млн ₽: приостановка деятельности. Для должностного лица на 1 — 2 года. Для юрлица – на 90 дней.
  • Если не выдали чек: для ИП это либо предупреждение, либо штраф до 2 000 ₽. Для юридического лица – предупреждение либо штраф до 10 000 ₽.
  • Если не пробили чек: штрафы точно такие же, как при неприменении онлайн-касс – 30 000 ₽для индивидуальных предпринимателей и ООО. 
  • Если указали в чеке не все товары или услуги: штраф для должностного лица до 3 000 ₽, для ООО – до 10 000 ₽.

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