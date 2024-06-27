Большинство предпринимателей должны использовать в своей работе ККМ — онлайн-кассы. Это важно, чтобы отчитываться перед налоговой о каждой продаже. Так предписывает Федеральный закон № 54 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации
Онлайн-кассы отличаются от кассовых аппаратов старого образца доступом в интернет. Данные о покупках в них записываются на фискальный накопитель (ФН), а потом автоматически пересылаются оператору фискальных данных (ОФД). Он, в свою очередь, передает эти данные в налоговую.
Из-за поправок в 54-ФЗ главный вопрос касается ИП на патенте. К какой группе относятся предприниматели, работающие на патентной системе налогообложения — можно ли им работать без онлайн-кассы? Давайте разберёмся.
Нужна ли онлайн-касса для ИП на патенте в 2026 году?
Предпринимателям, которые работают в сферах бизнеса из перечня, подходит патентная налоговая система (ПСН). Например, это может быть производство ювелирных украшений или торговля изделиями из драгметаллов.
Важно, чтобы в штате ИП было не более 15 сотрудников, а годовой доход не превышал 20 миллионов рублей.
В 2026 году ККТ или ККМ являются обязательными для ИП на патенте, кроме тех, что занимаются видами деятельности из п. 2.1 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ
Если раньше вы не использовали ККТ, рассказываем, что нужно сделать.
- Купить онлайн-кассу с доступом в интернет и фискальным накопителем.
- Подключить кассовый аппарат к оператору фискальных данных.
- Зарегистрировать онлайн-кассу в налоговой. Это можно сделать онлайн при помощи электронной подписи в личном кабинете или лично в инспекции.
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Что говорится в законодательстве?
Согласно ФЗ-54, все виды бизнеса, которые торгуют в розницу и не попадают в список исключений, обязаны применять кассовый аппарат нового образца при каждой продаже или возврате денег.
Кто обязан использовать ККТ?
Кассовый аппарат нового образца обязателен для тех, кто работает с физлицами. Для предпринимателей, которые торговали на рынке, были исключения до 1 июля 2021 года.
Сейчас их уже нет: если торговая точка расположена на рынке, в крытом павильоне, автолавке, палатке и подобных местах, обязательно использование ККТ и ККМ. То же правило действует для продавцов непродовольственных или маркированных товаров.
Более того, в этом случае наличие касс на торговой точке контролируют сразу два органа – налоговая инспекция и администрация рынка. О том, какие санкции грозят, если они найдут нарушения, расскажем в отдельном пункте ниже.
Для торговли на рынке есть исключение. При продаже продовольственных товаров на раскладном столе или на разнос, когда продавец сам ходит по рынку и реализует товар, новый кассовый аппарат не нужен.
Из хороших новостей: индивидуальный предприниматель, ведущий бизнес на рынке, может использовать более бюджетные и простые модели ККТ и ККМ, через которые можно пробивать немаркированные товары.
Кто освобождён от применения кассы на патенте?
Есть несколько случаев, когда при торговле можно не использовать онлайн-кассу:
- Если вы продаёте товары/услуги организациям или ИП и не используете в расчётах наличные и банковские карты.
- Если вы работаете в удалёной местности, где нет интернета или связь нестабильна. Вести учёт таких мест должна местная администрация – у них же на официальном сайте можно ознакомиться с полным списком. Правда, в ряде регионов и городов такого перечня нет: это Москва, МО, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Свердловская область, Тульская область, Калининградская область и так далее.
- Если ваш бизнес подпадает под исключения.
Исключения перечислены в ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Так, без кассы независимо от режима налогообложения, можно торговать в киосках газетами, журналами, мороженым, продавать в розлив молоко и квас, заниматься ремонтом обуви и так далее. А в п. 2.1 ст. 2 того же закона перечислены виды деятельности, при которых ИП на патенте может работать без ККТ, например:
- Ремонт и пошив кожгалантереи, обуви, швейных и меховых изделий.
- Гравёрные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву и керамике.
- Переплётные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы.
- Ремонт сифонов и автосифонов.
- Ремонт ковров, игрушек, спортивного/туристического оборудования, очков.
- Ремонт ювелирных изделий, бижутерии.
- Ремонт помещений.
- Стирка, химчистка.
- Народный промысел, рукоделие.
- Уход за домашними питомцами.
- Аренда или субаренда помещений, земельных участков.
- Образовательные услуги.
- Фотоуслуги, дизайн.
- Услуги частного детектива.
- Организация туристических экскурсий.
- Услуги по переводу с иностранного языка.
- Разработка компьютерного программного обеспечения.
- Звукозапись.
- Организация обрядов.
- Продажа газет и журналов.
- Печать визиток, пригласительных, брошюр.
- Услуги носильщика на вокзалах, в аэропортах, портах.
- Сбор, обработка, утилизация отходов.
- Присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми, инвалидами.
- Вспашка огородов и распиловка дров.
- Переработка продуктов сельского хозяйства для изготовления продуктов питания для людей, а также кормов для животных.
- Изготовление сельхозинвентаря.
- Сбор и заготовка лекарственных растений.
- Растениеводство, благоустройство ландшафта.
- Продажа в сельской аптеке и фельдшерско-акушерском пункте.
- Забой и перевозка скота.
- Животноводство.
- Розничная продажа бахил.
- Кейтеринг.
- Клининг.
- Услуги платных туалетов.
Предприниматели на патенте, занимающимися этими видами деятельности, освобождены от применения онлайн-касс. Не имеет значения, есть ли в штате сотрудники, и какой тип оплаты принимает ИП – наличный или безналичный.
В этих случаях продавец должен выдавать покупателям бланк строгой отчётности (БСО, товарный чек), в котором будут указаны все обязательные реквизиты. В этом случае нужно строго вести кассовый журнал учёта: вписывать туда все бланки строгой отчётности, указав номер и дату продажи. А сами журналы хранить не менее пяти лет.
Вот список обязательных реквизитов, которые должны быть указаны в БСО:
- порядковый номер документа;
- реквизиты компании;
- дата, время, адрес операции;
- тип операции (продажа или возврат);
- название товара или услуги;
- цена каждой единицы, общая сумма сделки, способ оплаты;
- ФИО и ИНН продавца;
- форма ведения бизнеса;
- контактные данные продавца.
Нужен ли кассовый аппарат, если нет работников?
ИП на патенте без работников в штате были последними, кто мог использовать в работе ККТ старого образца или не использовать её вовсе. Но 1 июля 2019 года в Федеральный закон №54 была внесена важная поправка (Федеральный закон от 03.07.2016 №290-ФЗ), после которой и их обязали перейти на кассовые аппараты нового образца. Правда, предоставили два года отсрочки и льготы.
Переходный период уже прошёл — так что в 2026 году все бизнесмены, торгующие в розницу (кроме исключений), должны использовать кассовый аппарат с выходом в интернет. Это касается и тех, кто работает на патенте и без сотрудников.
Положен ли кассовый вычет ИП на патенте в 2026?
В соответствии с законом от 27.11.2017 №349-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» возможность получить кассовый вычет – то есть сократить размер налога на сумму, потраченную на установку ККТ – была у предпринимателей на патенте только с 1 января 2018 до июля 2019 года. В этот период можно было вернуть до 18 000 ₽ за одну кассу.
В 2026 году кассовый вычет положен только предпринимателям на ПСН, зарегистрированным на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. До конца 2026 года они могут вычесть из стоимости патента расходы на покупку одной единицы ККТ на сумму до 28 тыс. ₽. (п. 1.3 ст. 346.51 НК РФ).
Штрафные санкции за отсутствие ККМ
За неисполнение или некорректное использование ККТ в работе предусмотрены штрафы от налоговой. Конкретная сумма зависит от вида и частоты нарушений и закреплена в 14.5 КоАП РФ.
- Если ККТ нового образца нет: штраф 30 000 ₽.
- Если ККТ нового образца есть, но её не используют при оформлении сделок: штраф — от ¼ до ½ от общей суммы продаж, которые были проведены нелегально, но не менее 10 000 ₽. Для юрлиц штраф варьируется от ¾ до полного размера суммы, проведённой мимо кассы.
- За повторное нарушение и сокрытие оборота от 1 млн ₽: приостановка деятельности. Для должностного лица на 1 — 2 года. Для юрлица – на 90 дней.
- Если не выдали чек: для ИП это либо предупреждение, либо штраф до 2 000 ₽. Для юридического лица – предупреждение либо штраф до 10 000 ₽.
- Если не пробили чек: штрафы точно такие же, как при неприменении онлайн-касс – 30 000 ₽для индивидуальных предпринимателей и ООО.
- Если указали в чеке не все товары или услуги: штраф для должностного лица до 3 000 ₽, для ООО – до 10 000 ₽.