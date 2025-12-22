Признак способа расчёта в кассовом чеке: что это такое и как указывать

Чтобы правильно отобразить операцию в чеке, используется признак способа расчёта. Точка Банк разбирает правила его использования в кассовых документах, а также покажет на примере, как заполнять поля в кассовом чеке.

Коротко — Отражает вид оплаты по операции: предоплату, аванс, полный расчёт или кредит. — Для каждого товара в чеке нужно указывать свой собственный способ расчёта — в зависимости от выбранного варианта покупки. — Все разновидности признака способа расчёта определены в приказе ФНС от 14.09.2020 №ЕД‑7‑29/662@. — Признак способа расчёта — это дополнительный параметр в кассовых документах.

Что такое признак способа расчёта в кассовом чеке и как его указывать

Признак способа расчёта — это код в чеке, который показывает, в какой момент произошла оплата за товар или услугу. Например: оплатили покупку заранее, при получении или взяли в кредит.

Признак способа расчёта — дополнительный параметр, зафиксированный в кассовых документах. Реквизит отражает, как покупатель оплатил товар: взял кредит, внёс предоплату, аванс или полную стоимость.

Предоплату и кредиты обязательно указывают в любом закрывающем документе. Указывать в бумажном чеке полную оплату необязательно.

Какой признак способа расчёта выбрать

Разберёмся, в каких ситуациях выбирать тот или иной признак способа расчёта.

1. Полная предоплата. Вся сумма за товар внесена или услуга оплачена целиком.

2. Частичная предоплата. Внесена лишь часть денег перед доставкой продукции.

3. Аванс. Деньги перечисляются вперёд, но точный список покупок ещё неизвестен. Это относится в основном к объёмным корпоративным заказам, когда некоторые артикулы заменяют в процессе.

4. Полный расчёт. Оплата непосредственно при доставке товара.

5. Расчёт с отсрочкой — кредит. Покупатель получает продукцию бесплатно, а платит за неё позже.

Один чек может включать несколько товаров, для которых устанавливаются разные признаки способа расчёта. Такое допустимо, если для товаров применялись различные варианты оплаты.

Чтобы определить разновидность признака способа расчёта, в кассовом чеке надо ввести тег 1214. Он может принимать следующие значения:

Предоплата 100% — покупатель заранее полностью рассчитался за все позиции в чеке.

Предоплата — покупатель внёс только часть средств.

Аванс — часть средств внесена не за конкретный товар, а за те товары и услуги, которые понадобятся в будущем. Например, покупка подарочного сертификата.

Полный расчёт — покупатель внёс остаток средств, кассир формирует фискальные документы.

Частичный расчёт и кредит — покупатель внёс часть денег и распределил остаток на несколько равных платежей в будущем.

Передача в кредит — товар передаётся сразу, но при этом оплата вносится позже.

Оплата кредита — покупатель полностью рассчитывается за товар, приобретённый с помощью кредита.