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Эквайринг

Требования к кассовому чеку

21.03.2025
2921
2921

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Каждый предприниматель, который использует онлайн-кассу, обязан выдавать покупателям кассовые чеки. В этой статье расскажем, что такое кассовый чек, какие реквизиты в нём обязательны, какие требования к кассовому чеку будут в 2025 году, и могут ли оштрафовать, если забудешь выдать чек. 

В Точке можно заказать кассу, готовую к работе. Вы получите весь комплект для работы по 54-ФЗ: кассу и фискальный накопитель. А если вы планируете подключить торговый эквайринг, можно выбрать онлайн-кассу, в которую встроена такая возможность. 

Мы бесплатно подготовим кассу к работе и подключим её к ОФД, а затем доставим в вашу торговую точку. Оставьте заявку, и наш сотрудник позвонит вам.

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Что такое кассовый чек?

Кассовый чек — фискальный документ, который выдаёт онлайн-касса. 

Кассовый чек необходим для двух целей: подтвердить сделку с покупателем и отправить отчёт о платёжной операции в налоговую. В разговорной речи кассовый чек иногда называют фискальным — это разные названия одного и того же документа.

Пример: 

Покупатель зашёл в книжный магазин. Он выбрал две книги и ежедневник, прошёл на кассу и оплатил товар. Продавец выдал ему чек — именно этот чек и называют кассовым, либо фискальным.

Правила выдачи кассовых чеков и требования к ним регулируются № 54-ФЗ. Чтобы чек ККТ был оформлен правильно, в нём должны быть указаны обязательные реквизиты. 

Обязательные реквизиты кассового чека

Кассовый чек должен содержать обязательные реквизиты. Это требование важно, чтобы и у покупателя, и у налоговой была полная информация о продавце и деталях расчёта. 

Какие реквизиты должны быть в чеке ККТ? 

  • Название документа.
  • Порядковый номер смены, в которую произошла продажа.
  • Дата, время и адрес расчёта.
  • ФИО индивидуального предпринимателя или название организации.
  • ИНН.
  • Система налогообложения.
  • Признак расчёта (например, приход или возврат).
  • Наименование товаров, работ или услуг. 
  • Объём товаров, работ или услуг (если его можно определить).
  • Количество и цена товаров, работ или услуг.
  • Сумма расчёта с указанием отдельных ставок и сумм НДС по этим ставкам.
  • Форма расчёта (наличные или безналичная оплата) и сумма оплаты.
  • Должность и ФИО кассира.
  • Регистрационный номер ККТ. 
  • Фискальный признак чека.
  • Электронный адрес сайта, на котором можно проверить подлинность чека — сайт ФНС.
  • Электронная почта продавца и клиента, если чек электронный.
  • Номер чека.
  • Номер смены.
  • Фискальный признак сообщения.
  • QR-код. 

Вся эта информация обязательно должна быть в чеке. Электронный чек имеет такую же юридическую силу как и бумажный. 

Образец кассового чека

Дополнительные реквизиты чека ККТ

В некоторых случаях необходимы дополнительные реквизиты кассового чека. Их указывают не всегда, а только при определённых нюансах сделки. Например:

  • если продают подакцизный товар, указывают сумму акциза;
  • если проданный товар ввозят из другой страны, указывают код этой страны и номер таможенного документа;
  • если покупатель — ИП или юрлицо, указывают его данные;
  • если продают маркированный товар, указывают код товара.

Есть и другие особенности, например, при выплате выигрыша или страховки указывают ИНН и ФИО физлица или название организации. Обязательные реквизиты должны быть в чеке в любом случае.

Что такое БСО?

У кассового чека есть альтернатива — бланк строгой отчётности. Это первичный учётный документ, который ИП и юрлица иногда выдают при оказании услуг физлицам и при оказании платных услуг.

Бланк строгой отчётности также можно напечатать с помощью онлайн-кассы и выдать клиенту для подтверждения расчётов. Документ должен содержать те же реквизиты, что и кассовый чек. 

Разницы между фискальным БСО и фискальным чеком нет: и для первого, и для второго документа нужна онлайн-касса. На практике почти все печатают не БСО, а кассовые чеки. 

Предприниматели, которые освобождены от использования онлайн-кассы, могут выдавать клиентам и покупателям бланки строгой отчётности, напечатанные в типографии. 

Например, это касается предпринимателей, которые работают в некоторых сферах бизнеса, находясь при этом в труднодоступной местности без интернета. Из-за отсутствия связи они не могут пользоваться онлайн-кассами и выдавать бумажные/электронные чеки. Поэтому выдают заранее напечатанные БСО. 

Можно ли проверить кассовый чек?

Каждый пользователь может проверить свой чек и убедиться, что он подлинный. Обычно для этого используют сервис на сайте ФНС или приложение для проверки чеков. 

Покупатель может просто отсканировать QR-код или ввести данные из чека: номер фискального накопителя, номер фискального документа и фискальный признак чека. Если окажется, что информация в чеке расходится с информацией в базе ФНС, покупатель сможет отправить сообщение о нарушении в налоговую.

Также клиент может обратиться в ФНС, если ему вообще не выдали чек или выдали, но с некорректными реквизитами.

Могут ли оштрафовать, если не выдашь кассовый чек? 

Да, если у ИП или юрлица есть обязанность использовать онлайн-кассу и выдавать чеки, а предприниматель этого не делает, его могут оштрафовать. Сумма штрафа зависит от статуса предпринимателя: 

  • от 25% до 50% от суммы продажи и не менее 10 000 ₽ для должностных лиц;
  • от 75% до полной суммы продажи и не менее 30 000 ₽ для юридических лиц.

Бывает и по-другому: предприниматель пробил чек в онлайн-кассе, а покупателю его не отдал. Это тоже нарушение, за которое штрафуют. Однако, сумма штрафа в этом случае меньше:

  • до 2000 ₽ для должностных лиц;
  • 10 000 ₽ для юридических лиц.

Требование касается всех видов кассовых чеков: и бумажных, и электронных. Поэтому важно установить онлайн-кассу, если есть такая обязанность, и выдавать чеки всем без исключения. 

В Точке можно получить кассу, полностью готовую к работе. Вы получите весь комплект для работы по 54-ФЗ: кассу и фискальный накопитель. А если вы хотите подключить торговый эквайринг, можно выбрать онлайн-кассу, в которую уже встроена возможность принимать безналичные платежи. 

Мы бесплатно подготовим кассу к работе и подключим её к ОФД, а затем доставим в вашу торговую точку. Оставьте заявку, и наш сотрудник свяжется с вами, чтобы ответить на возникшие вопросы.

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Требования к кассовому чеку в 2025 году – Обязательные реквизиты чека – Банк Точка