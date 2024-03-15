Каждый предприниматель, который использует онлайн-кассу, обязан выдавать покупателям кассовые чеки. В этой статье расскажем, что такое кассовый чек, какие реквизиты в нём обязательны, какие требования к кассовому чеку будут в 2025 году, и могут ли оштрафовать, если забудешь выдать чек.

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Что такое кассовый чек?

Кассовый чек — фискальный документ, который выдаёт онлайн-касса.

Кассовый чек необходим для двух целей: подтвердить сделку с покупателем и отправить отчёт о платёжной операции в налоговую. В разговорной речи кассовый чек иногда называют фискальным — это разные названия одного и того же документа.

Пример: Покупатель зашёл в книжный магазин. Он выбрал две книги и ежедневник, прошёл на кассу и оплатил товар. Продавец выдал ему чек — именно этот чек и называют кассовым, либо фискальным.

Правила выдачи кассовых чеков и требования к ним регулируются № 54-ФЗ. Чтобы чек ККТ был оформлен правильно, в нём должны быть указаны обязательные реквизиты.

Обязательные реквизиты кассового чека

Кассовый чек должен содержать обязательные реквизиты. Это требование важно, чтобы и у покупателя, и у налоговой была полная информация о продавце и деталях расчёта.

Какие реквизиты должны быть в чеке ККТ?

Название документа.

Порядковый номер смены, в которую произошла продажа.

которую произошла продажа. Дата, время и адрес расчёта.

адрес расчёта. ФИО индивидуального предпринимателя или название организации.

ИНН.

Система налогообложения.

Признак расчёта (например, приход или возврат).

Наименование товаров, работ или услуг.

Объём товаров, работ или услуг (если его можно определить).

Количество и цена товаров, работ или услуг.

цена товаров, работ или услуг. Сумма расчёта с указанием отдельных ставок и сумм НДС по этим ставкам.

указанием отдельных ставок и сумм НДС по этим ставкам. Форма расчёта (наличные или безналичная оплата) и сумма оплаты.

сумма оплаты. Должность и ФИО кассира.

ФИО кассира. Регистрационный номер ККТ.

Фискальный признак чека.

Электронный адрес сайта, на котором можно проверить подлинность чека — сайт ФНС.

котором можно проверить подлинность чека — сайт ФНС. Электронная почта продавца и клиента, если чек электронный.

клиента, если чек электронный. Номер чека.

Номер смены.

Фискальный признак сообщения.

QR-код.

Вся эта информация обязательно должна быть в чеке. Электронный чек имеет такую же юридическую силу как и бумажный.

Дополнительные реквизиты чека ККТ

В некоторых случаях необходимы дополнительные реквизиты кассового чека. Их указывают не всегда, а только при определённых нюансах сделки. Например:

если продают подакцизный товар, указывают сумму акциза;

если проданный товар ввозят из другой страны, указывают код этой страны и номер таможенного документа;

другой страны, указывают код этой страны и номер таможенного документа; если покупатель — ИП или юрлицо, указывают его данные;

если продают маркированный товар, указывают код товара.

Есть и другие особенности, например, при выплате выигрыша или страховки указывают ИНН и ФИО физлица или название организации. Обязательные реквизиты должны быть в чеке в любом случае.

Что такое БСО?

У кассового чека есть альтернатива — бланк строгой отчётности. Это первичный учётный документ, который ИП и юрлица иногда выдают при оказании услуг физлицам и при оказании платных услуг.

Бланк строгой отчётности также можно напечатать с помощью онлайн-кассы и выдать клиенту для подтверждения расчётов. Документ должен содержать те же реквизиты, что и кассовый чек.

Разницы между фискальным БСО и фискальным чеком нет: и для первого, и для второго документа нужна онлайн-касса. На практике почти все печатают не БСО, а кассовые чеки.

Предприниматели, которые освобождены от использования онлайн-кассы, могут выдавать клиентам и покупателям бланки строгой отчётности, напечатанные в типографии.

Например, это касается предпринимателей, которые работают в некоторых сферах бизнеса, находясь при этом в труднодоступной местности без интернета. Из-за отсутствия связи они не могут пользоваться онлайн-кассами и выдавать бумажные/электронные чеки. Поэтому выдают заранее напечатанные БСО.

Можно ли проверить кассовый чек?

Каждый пользователь может проверить свой чек и убедиться, что он подлинный. Обычно для этого используют сервис на сайте ФНС или приложение для проверки чеков.

Покупатель может просто отсканировать QR-код или ввести данные из чека: номер фискального накопителя, номер фискального документа и фискальный признак чека. Если окажется, что информация в чеке расходится с информацией в базе ФНС, покупатель сможет отправить сообщение о нарушении в налоговую.

Также клиент может обратиться в ФНС, если ему вообще не выдали чек или выдали, но с некорректными реквизитами.

Могут ли оштрафовать, если не выдашь кассовый чек?

Да, если у ИП или юрлица есть обязанность использовать онлайн-кассу и выдавать чеки, а предприниматель этого не делает, его могут оштрафовать. Сумма штрафа зависит от статуса предпринимателя:

от 25% до 50% от суммы продажи и не менее 10 000 ₽ для должностных лиц;

50% от суммы продажи и не менее 10 000 ₽ для должностных лиц; от 75% до полной суммы продажи и не менее 30 000 ₽ для юридических лиц.

Бывает и по-другому: предприниматель пробил чек в онлайн-кассе, а покупателю его не отдал. Это тоже нарушение, за которое штрафуют. Однако, сумма штрафа в этом случае меньше:

до 2000 ₽ для должностных лиц;

должностных лиц; 10 000 ₽ для юридических лиц.

Требование касается всех видов кассовых чеков: и бумажных, и электронных. Поэтому важно установить онлайн-кассу, если есть такая обязанность, и выдавать чеки всем без исключения.