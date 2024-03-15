Каждый предприниматель, который использует онлайн-кассу, обязан выдавать покупателям кассовые чеки. В этой статье расскажем, что такое кассовый чек, какие реквизиты в нём обязательны, какие требования к кассовому чеку будут в 2025 году, и могут ли оштрафовать, если забудешь выдать чек.
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Что такое кассовый чек?
Кассовый чек — фискальный документ, который выдаёт онлайн-касса.
Кассовый чек необходим для двух целей: подтвердить сделку с покупателем и отправить отчёт о платёжной операции в налоговую. В разговорной речи кассовый чек иногда называют фискальным — это разные названия одного и того же документа.
Пример:
Покупатель зашёл в книжный магазин. Он выбрал две книги и ежедневник, прошёл на кассу и оплатил товар. Продавец выдал ему чек — именно этот чек и называют кассовым, либо фискальным.
Правила выдачи кассовых чеков и требования к ним регулируются № 54-ФЗ. Чтобы чек ККТ был оформлен правильно, в нём должны быть указаны обязательные реквизиты.
Обязательные реквизиты кассового чека
Кассовый чек должен содержать обязательные реквизиты. Это требование важно, чтобы и у покупателя, и у налоговой была полная информация о продавце и деталях расчёта.
Какие реквизиты должны быть в чеке ККТ?
- Название документа.
- Порядковый номер смены, в которую произошла продажа.
- Дата, время и адрес расчёта.
- ФИО индивидуального предпринимателя или название организации.
- ИНН.
- Система налогообложения.
- Признак расчёта (например, приход или возврат).
- Наименование товаров, работ или услуг.
- Объём товаров, работ или услуг (если его можно определить).
- Количество и цена товаров, работ или услуг.
- Сумма расчёта с указанием отдельных ставок и сумм НДС по этим ставкам.
- Форма расчёта (наличные или безналичная оплата) и сумма оплаты.
- Должность и ФИО кассира.
- Регистрационный номер ККТ.
- Фискальный признак чека.
- Электронный адрес сайта, на котором можно проверить подлинность чека — сайт ФНС.
- Электронная почта продавца и клиента, если чек электронный.
- Номер чека.
- Номер смены.
- Фискальный признак сообщения.
- QR-код.
Вся эта информация обязательно должна быть в чеке. Электронный чек имеет такую же юридическую силу как и бумажный.
Дополнительные реквизиты чека ККТ
В некоторых случаях необходимы дополнительные реквизиты кассового чека. Их указывают не всегда, а только при определённых нюансах сделки. Например:
- если продают подакцизный товар, указывают сумму акциза;
- если проданный товар ввозят из другой страны, указывают код этой страны и номер таможенного документа;
- если покупатель — ИП или юрлицо, указывают его данные;
- если продают маркированный товар, указывают код товара.
Есть и другие особенности, например, при выплате выигрыша или страховки указывают ИНН и ФИО физлица или название организации. Обязательные реквизиты должны быть в чеке в любом случае.
Что такое БСО?
У кассового чека есть альтернатива — бланк строгой отчётности. Это первичный учётный документ, который ИП и юрлица иногда выдают при оказании услуг физлицам и при оказании платных услуг.
Бланк строгой отчётности также можно напечатать с помощью онлайн-кассы и выдать клиенту для подтверждения расчётов. Документ должен содержать те же реквизиты, что и кассовый чек.
Разницы между фискальным БСО и фискальным чеком нет: и для первого, и для второго документа нужна онлайн-касса. На практике почти все печатают не БСО, а кассовые чеки.
Предприниматели, которые освобождены от использования онлайн-кассы, могут выдавать клиентам и покупателям бланки строгой отчётности, напечатанные в типографии.
Например, это касается предпринимателей, которые работают в некоторых сферах бизнеса, находясь при этом в труднодоступной местности без интернета. Из-за отсутствия связи они не могут пользоваться онлайн-кассами и выдавать бумажные/электронные чеки. Поэтому выдают заранее напечатанные БСО.
Можно ли проверить кассовый чек?
Каждый пользователь может проверить свой чек и убедиться, что он подлинный. Обычно для этого используют сервис на сайте ФНС или приложение для проверки чеков.
Покупатель может просто отсканировать QR-код или ввести данные из чека: номер фискального накопителя, номер фискального документа и фискальный признак чека. Если окажется, что информация в чеке расходится с информацией в базе ФНС, покупатель сможет отправить сообщение о нарушении в налоговую.
Также клиент может обратиться в ФНС, если ему вообще не выдали чек или выдали, но с некорректными реквизитами.
Могут ли оштрафовать, если не выдашь кассовый чек?
Да, если у ИП или юрлица есть обязанность использовать онлайн-кассу и выдавать чеки, а предприниматель этого не делает, его могут оштрафовать. Сумма штрафа зависит от статуса предпринимателя:
- от 25% до 50% от суммы продажи и не менее 10 000 ₽ для должностных лиц;
- от 75% до полной суммы продажи и не менее 30 000 ₽ для юридических лиц.
Бывает и по-другому: предприниматель пробил чек в онлайн-кассе, а покупателю его не отдал. Это тоже нарушение, за которое штрафуют. Однако, сумма штрафа в этом случае меньше:
- до 2000 ₽ для должностных лиц;
- 10 000 ₽ для юридических лиц.
Требование касается всех видов кассовых чеков: и бумажных, и электронных. Поэтому важно установить онлайн-кассу, если есть такая обязанность, и выдавать чеки всем без исключения.
В Точке можно получить кассу, полностью готовую к работе. Вы получите весь комплект для работы по 54-ФЗ: кассу и фискальный накопитель. А если вы хотите подключить торговый эквайринг, можно выбрать онлайн-кассу, в которую уже встроена возможность принимать безналичные платежи.
Мы бесплатно подготовим кассу к работе и подключим её к ОФД, а затем доставим в вашу торговую точку. Оставьте заявку, и наш сотрудник свяжется с вами, чтобы ответить на возникшие вопросы.