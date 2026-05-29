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Екатерина Круглова

Эксперт по ВЭД и закупкам из Китая в Точка Банке

  • Автор стратегий по привлечению и развитию базы поставщиков и оптимизации закупочных процессов сервиса закупок под ключ в Точка Банке

  • Практик в поиске и отборе поставщиков на крупнейших B2B-платформах Китая, прямой коммуникации и по заключению выгодных сделок

  • Свободное владение китайским языком на уровне HSK5 и знание китайского рынка

Статьи автора

Всего 5 статей
25 СЕНТЯБРЯ 2026
18 387
Как заказать товары из Китая: полное руководство
23 СЕНТЯБРЯ 2026
2742
Как начать бизнес с Китаем
24 АВГУСТА 2026
121
Корректировка таможенной стоимости (КТС): что это такое и как избежать
5 ИЮНЯ 2026
2394
Импорт товаров из Китая
29 МАЯ 2026
1639
Что такое карго-доставка

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Екатерина Круглова – автор статей о бизнесе в Точке