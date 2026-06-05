Эксперт по ВЭД и закупкам из Китая в Точка Банке

Коротко При импорте китайской продукции сначала нужно изучить спрос на российском рынке, найти поставщика на выставке, оптовом рынке или онлайн‑площадке. Продавцом может быть производитель или посредник — торговый представитель. Первый работает с большими партиями и готов снизить цену, второй берёт комиссию за оперативность и торгует маленькими партиями.

Для оплаты услуг продавца нужно открыть валютный счёт, пройти валютный контроль. При сумме контракта более 3 000 000 ₽ его нужно поставить на учёт в банк.

В РФ доставляют груз морем, по воздуху или железной дороге. Можно сочетать несколько видов транспорта, выбрав мультимодальную доставку.

Для ввоза продукции в РФ нужно пройти таможенное оформление: заполнить и подать таможенную декларацию, приложить инвойс, контракт и другие документы, пройти таможенный контроль, уплатить сборы, пошлины и налоги, получить сертификат соответствия, который подтвердит безопасность товара.

Импорт товаров из Китая — ввоз китайской продукции с последующей продажей на территории России.

Как подготовиться к импорту из Китая

Проанализировать спрос и выбрать товар

Россияне всё чаще закупают товары из Китая — за январь – май 2026 года рост составил 60% год к году. ИП и компании активно торгуют в России товарами из Китая, ими заполнен рынок маркетплейсов.

Чтобы выдержать конкуренцию и не разориться, надо правильно выбрать нишу, отталкиваясь от спроса и конкуренции.

Популярные направления для перепродажи: одежда и обувь, электроника и гаджеты, товары для дома, игрушки, автозапчасти. Но ограничиваться только этими данными нельзя, нужен глубокий анализ ниши.

Найти и проверить надёжных поставщиков

Купить китайскую продукцию можно напрямую или через посредников.

Напрямую у производителя. Найдите завод или фабрику, посетите её лично или отправьте доверенное лицо для проверки производства. Оптовые цены от производителя обычно ниже рыночных.

Через посредника. Посредники могут упростить коммуникацию, готовы продать небольшую партию, договориться с производителем, предложить услуги доставки. Но за это они потребуют дополнительные деньги.

Где найти производителя и посредника из Китая

Производителя и посредника можно найти на онлайн-площадках, выставках и оптовых рынках.

Китайские маркетплейсы

— Alibaba. Для оптовых закупок, есть проверенные поставщики. Не доставляет товары в Россию, придётся заказывать услуги перевозки.

— 1688. Для заказа продукции оптом. Нет доставки в Россию, выкупать товар нужно только через посредника. Юридические лица могут заказывать товары на сумму от 50 000 ₽.

—- Taobao. Для розничной торговли. Заказы в РФ напрямую не оформить, придётся дополнительно оформлять услуги перевозчиков. Могут быть сложности перевода — китайские продавцы на Taobao не знают русский язык.

— Made-in-China. Для оптовых и розничных покупок. Доставки в РФ нет, надо обращаться к сторонним транспортным компаниям или курьерским службам.

— Global Sources. B2B платформа для крупных оптовых заказов. Посредников нет, только прямые поставщики — фабрики и заводы. Много производителей оборудования.

Выставки

Ежегодно в КНР проходят десятки международных выставок в разных отраслях. Самая крупная — Кантонская ярмарка в Гуанчжоу. Она проходит дважды в год — весной и осенью, собирает миллионы посетителей и десятки тысяч продавцов.

Выставки проходят в крупных городах Китая, там можно напрямую наладить контакт и поторговаться с производителем, ознакомиться с образцами на стендах. Обычно на таких ярмарках появляются новинки, которые только через несколько месяцев появятся на маркетплейсах. Для российского бизнеса это преимущество — можно привезти товар в Россию, опередив конкурентов.

Оптовые рынки

Поставщиков можно найти на оптовых рынках — это масштабные комплексы, занимающие несколько кварталов. Например, самый крупный оптовый рынок в мире — Футьен в городе Иу. Его площадь более 5,5 млн м². Каждый день Футьен посещают более 200 000 человек.

На рынках, как и на выставках, можно лично оценить продукцию продавца, договориться о скидке и попроситься на экскурсию по заводу или фабрике.

Заключить договор с поставщиком

Перед тем как заключить договор с поставщиком, нужно убедиться, что ему можно доверять. Для этого надо проверить:

ICP-лицензию. Если у поставщика работает сайт, то проверить его ICP-лицензию можно на платформе

Бизнес-лицензию. Импортёр должен запросить бизнес-лицензию продавца и проверить её на сайте QCC

Судебные дела продавца. Сайт Верховного суда Китая покажет, находится ли компания в стадии банкротства и есть ли у неё судебные дела, где она выступает ответчиком.

Местоположение производства. Узнайте у поставщика адрес завода или фабрики либо найдите его в контактах на сайте. Посмотрите на онлайн-карте, что находится по адресу. Если там жилой дом или офисное помещение, это должно насторожить.

Грамотный контракт поможет избежать административных проблем и сложностей с поставщиком.

Обязательные пункты: предмет, цена сделки, сроки поставки, условия платежа и доставки, упаковка, маркировка, приёмка товара, качество, рекламации и претензии, ответственность сторон, форс-мажор, санкционная оговорка, срок действия контракта, заключительные положения.

Пример контракта

Точка Банк помог клиенту запустить производство коробок, бирок и этикеток под ключ У клиента свой бренд детской обуви. Он ввозил товар карго, но решил перейти на белый импорт. Задача была комплексной — заказать коробки, бирки, этикетки и упаковочную бумагу внутри обувной коробки в дизайне бренда и доставить это всё клиенту. Мы взяли все операционные заботы на себя. 1. Договорились с двумя китайскими поставщиками и заключили с ними контракт. У первого поставщика качество товара оказалось хуже, поэтому мы оперативно нашли ему замену. 2. Выполнили все необходимые требования: подготовили полный комплект документов для подачи декларации, провели платежи и доставили товар. 3. Оформили сертификат и заказали код маркировки в системе «Честный ЗНАК». Этикетки и коды наклеили прямо на производстве в Китае и тем самым сэкономили клиенту деньги. Клиенту не нужно было ничего делать — только принять товар. Так мы сняли с него головную боль и освободили время на то, что важно именно для бизнеса клиента.



Переводы и валютный контроль

С китайскими продавцами импортёр расплачивается валютой, обычно юанями или долларами. Для этого в банке нужно открыть валютный счёт. Также он пригодится для оплаты услуг экспедиторов и перевозчиков.

В условиях санкций переводить зарубежному поставщику доллары или евро за товар можно из определённых банков. Расчёты по сделкам с китайскими контрагентами стали проблемнее. В большинстве российских банков нельзя открыть счёт в юанях и напрямую переводить деньги продавцу. Оплачивать товары можно только через платёжных агентов.

Валютный контроль

Пополнить счёт и перевести деньги сразу в Китай не получится. Нужно пройти валютный контроль — проверку от банка и государства на законность платежа. Для этого надо подать в банк заявление на перевод валюты и приложить документы, которые подтверждают сделку. Если всё правильно, то деньги в течение одного рабочего дня переведут в Китай.

Банки выступают агентами по валютному контролю и пресекают подозрительные операции. Руководствуются тремя нормативными актами:

173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;

инструкцией ЦБ РФ 181-И

164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».

Если сумма договора менее 1 000 000 ₽ в рублёвом эквиваленте, то документы предоставлять в банк не нужно. До 3 000 000 ₽ компании и ИП подают международный контракт, инвойс, спецификации, товарные накладные и т.п. Подробный список можно уточнить в банке.

Сложнее всего с импортными сделками на сумму свыше 3 000 000 ₽. В этом случае в банке нужно зарегистрировать договор вместе с приложениями и дополнениями.

Банк следит за валютными операциями и отражает их в ВБК — ведомости банковского контроля. За правонарушения в этой области, например если не поставить контракт на учёт, грозит административная ответственность по ст. 15.25 КоАП РФ. Максимальный штраф для ИП — 50 000 ₽, для компаний — 1 000 000 ₽.

ПРИМЕР Чтобы ИП мог рассчитаться с поставщиком, ему нужно открыть валютный счёт и поставить контракт на учёт , ведь его сумма больше 3 000 000 ₽. Предприниматель предоставляет договор с приложениями и документами, которые запрашивает банк, а затем вносит деньги на счёт. Банк в течение рабочего дня проверяет, подтверждает сделку и переводит деньги поставщику. ИП из России закупает в Китае партию холодильников на 350 000 юаней (CNY). По курсу на 19 января 2026 года 1 CNY = 11,16 ₽, а 350 000 CNY = 3 906 000 ₽.

На что обращать внимание при выборе банка для валютных переводов:

небольшие комиссии за переводы, обработку документов и другие услуги;

есть отдел валютного контроля или личный ассистент для помощи в сложных операциях;

есть цифровые сервисы ВЭД для отслеживания платежей.

Логистика и доставка

Условия доставки

Доставку до конечного пункта может полностью взять на себя продавец. Есть и другой вариант — продавец только загрузит на своём складе продукцию, а дальнейшая транспортировка, растаможка и другие обязанности лягут на покупателя. Чтобы понять, где заканчивается зона ответственности одной стороны и начинается другой, продавец и покупатель должны выбрать условия поставки.

Условия прописаны в международных торговых правилах «Инкотермс». Правила обновляются каждые десять лет, в 2026 году действует версия 2020 года. Согласно ей существуют 11 условий поставки со своими рисками, обязанностями, затратами каждой из сторон. Обозначают их тремя буквами. Например, EXW, DDP, CIP, FAS. Предприниматель может согласовать с продавцом любые условия.

ПРИМЕР У компании есть проверенные перевозчики и агенты. При заключении договора с китайским автоконцерном дилер выбирает самовывоз со склада продавца — EXW (Ex Works). Так российская компания берёт на себя погрузку товара со склада, страховку, доставку до порта, подачу экспортной декларации в Китае, перегруз на судно, доставку по морю, таможенное оформление , разгрузку в порту Владивостока, перегруз на автовоз, доставку до склада и разгрузку на нём. Забот много, но этот способ подходит для тех, кто не доверяет продавцу и решает взять все риски на себя. Автомобильный дилер из Владивостока покупает в Китае партию автомобилей. У другой фирмы из Владивостока нет наработанных связей с перевозчиками, поэтому она выбирает стоимость и фрахт — CFR (Cost and Freight). Продавец берёт на себя все затраты и обязанности от отгрузки на складе до разгрузки в порту Владивостока. Российский покупатель только разгружает товары с корабля, проходит таможню и отправляет товары своим заказчикам.



Виды транспорта

Виды транспорта для перевозки контейнеров из Китая:

Морской . Стоимость доставки 1 кг начинается от $0,8. До Владивостока груз доплывёт за полторы недели, до Санкт-Петербурга за шесть недель. По морю выгодно перевозить негабаритные грузы, автомобили, зерно. Подходит, если покупатель готов ждать товар, чтобы сэкономить на логистике.

Авиа . Самолётом доставить груз из КНР в Россию можно в течение трёх дней. Авиаперевозка подходит для скоропортящихся и дорогих товаров: продукты питания, лекарства, драгоценности. Скорость доставки влияет на её цену — от $5 за 1 кг.

Железнодорожный. Подходит для транспортировки промышленного оборудования, топлива, газов, древесины. Стоимость доставки 1 кг около $1. Время в пути до Москвы около трёх недель. У российских и китайских железных дорог разная ширина, поэтому контейнеры перегружают с одного состава на другой, из-за чего перевозка может задержаться.

Доставлять товар одним видом транспорта дорого. Поэтому на практике обычно используют сочетание нескольких видов транспорта. Например, товар отправляют со склада под Пекином до аэропорта, оттуда на самолёте до Москвы, после на автомобиле до Владимира. Или со склада до порта в Циндао, затем до Владивостока на корабле, оттуда на поезде до склада в Подмосковье.

Такие перевозки называются мультимодальными и интермодальными. В обоих случаях используются два и более вида транспорта. Но в мультимодальных перевозках за всю доставку, перевозчиков и экспедиторов отвечает один логистический оператор, с которым клиент заключает договор. В интермодальной клиент договаривается с каждым перевозчиком отдельно.

Способы доставки

Грузы перевозят в контейнерах. Они бывают разных размеров, чаще это 20, 40 и 45 футов.



Контейнеры отличаются по типу грузов:

сыпучие грузы — балкеры с люками сверху;

продукты или химические вещества — рефрижераторы, поддерживающие определённую температуру;

жидкости или газы — цистерны;

обычные товары — универсальные контенйнеры;

негабаритные грузы — контейнеры с открытым верхом или платформы.

Для больших партий подойдёт способ доставки, при котором арендуется полный контейнер — FCL (Full Container Load).

Для маленьких — аренда части контейнера, за счёт того что груз консолидируется с товарами других покупателей. Это способ называется LCL (Less than Container Load).

Таможенное оформление товаров из Китая

Чтобы товар попал в Россию, ему нужно пройти таможенное оформление — растаможку. Если коротко: импортёр должен подготовить документы, пройти таможенный контроль, уплатить сборы и налоги. Если таможенников всё устроит, то они пропустят товар в свободное обращение на территории России.

Подготовка документов

При импорте из Китая нужно подать таможенную декларацию в таможенный орган. С её помощью таможенники рассчитывают таможенные платежи и пресекают незаконный ввоз товаров. Вместе с декларацией в таможню нужно предоставить документы. Среди основных:

Внешнеэкономический контракт. Подтверждает факт сделки между сторонами.

Инвойс. В нём основная информация о товаре, его количестве и стоимости, условиях поставки и т.п.

Упаковочный лист . Содержит данные о товаре, количестве, грузовых местах.

Документ об оплате товара. Если российская сторона перевела деньги за груз, то нужно приложить банковские выписки, подтверждающие это.

Документ об оплате таможенных платежей. Чтобы таможенники пропустили груз, нужно заплатить НДС, сборы, пошлины, акцизы и предоставить выписки из банка.

Сертификат происхождения. Официально подтверждает, что продукцию изготовили в Китае. Необязательный документ.

Разрешительные документы. Сертификаты, лицензии, заключения, которые подтверждают безопасность определённых товаров.

Транспортные документы. Договоры поставки, агентских услуг и т.д.

Технические документы. Технический паспорт, схемы и т.п. для определённой продукции.

Таможенный контроль

Во время таможенного контроля инспекторы:

проверяют документы;

проводят экспертизы с помощью экспертов;

проверяют товары, пломбы, маркировку и транспортные средства. Делают это вручную и с помощью технических средств — от обычного фонарика и гвоздодёра до спектрометра и инспекционно-досмотрового комплекса. Это нужно, чтобы определить подделку, найти запрещённый груз и т.п.

Таможенные платежи

При импорте товаров из Китая в Россию нужно заплатить:

Ввозную таможенную пошлину.

Сбор за операции таможенников по оформлению, досмотру, хранению и т.п.

НДС — косвенный налог при ввозе груза в Россию. Есть стандартные ставки 22, 10, 0% и пониженные 5 и 7%.

Акциз — косвенный налог за товары массового потребления. Например, за ввоз табака, алкоголя и лекарств.

Чтобы рассчитать таможенную пошлину, нужно знать ставку и таможенную стоимость товара (ТС).

Таможенная стоимость — все затраты на товар до пересечения его границы (стоимость по договору, доставка, страховка, склад и т.п.). Ставку можно узнать из ТН ВЭД — справочника с кодами и описанием товарных позиций. Там же есть информация по НДС и акцизам. Актуальные ставки таможенных сборов указаны в постановлении Правительства РФ от 23.10.2025 №1638 и зависят от таможенной стоимости.

ПРИМЕР Компания закупает в Китае автомобильные шины. Их код по ТН ВЭД — 4011 10 000 9. Таможенная стоимость, включая сумму контракта, доставку, услуги склада и страховщиков, равна 2 000 000 ₽. Таможенная пошлина: ТС × ставку = 2 000 000 × 10% = 200 000 ₽. НДС = (Таможенная пошлина + ТС + акциз) × ставку = (200 000 + 2 000 000 + 0) × 22% = 484 000 ₽. Таможенный сбор равен 13 541 ₽ согласно постановлению Правительства РФ от 28.11.2024 №1637. Общая сумма таможенных платежей и налогов составит: 484 000 + 200 000 + 13 541 = 697 541 ₽ .



Если таможенники не согласятся с уплаченной суммой или обнаружат, что платежей нет, то сразу не пропустят груз через границу. Придётся пройти корректировку таможенной стоимости, обосновать её размер. Если аргументировать не получится, надо будет заплатить новую сумму.

Получить сертификаты и декларации

Ввозить иностранные товары и продавать их в России можно после подтверждения их безопасности. Для этого нужно получить сертификат или декларацию соответствия на продукцию из постановления Правительства РФ от 23.12.2021 №2425.

Сертификат оформляет орган по сертификации на основании испытаний, проводимых лабораториями.

— Сертификат нужен для сложной и опасной продукции: бытовая техника, автомобили и т.п.

— Декларация нужна для товаров широкого потребления: посуда, продукты. Декларацию оформляет импортёр для последующей продажи товара. Самостоятельно отправляет образцы в лабораторию. Оба документа действуют до пяти лет.

ПРИМЕР Чтобы официально продавать ввезённую из КНР фарфоровую посуду, компания должна получить на неё декларацию соответствия ГОСТ 28390‑89 «Изделия фарфоровые. Технические условия». Для продажи китайских игрушек организациям и ИП нужно получить сертификат соответствия ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».



Как снизить риски при ввозе из КНР

Способы минимизации рисков

Чтобы избежать проблем при ввозе товаров из Китая, нужно:

Выбрать надёжного поставщика . Важно проверить его репутацию, лицензию, изучить производство лично или при помощи специальных агентов — компаний, которые проводят аудит, сами ищут и договариваются с продавцами от имени клиента.

Подготовиться к таможенному оформлению . Изучить таможенное законодательство, подготовить документы или обратиться к таможенному брокеру, который сделает всю работу за него.

Наладить логистику. Распланировать все расходы и сроки, выбрать подходящий маршрут, исходя из бюджета и внешнеполитической ситуации, учесть возможные форс-мажоры (поломка транспорта, погодные условия и т.д.).

Советы по работе с китайскими поставщиками

Чтобы сотрудничество с другой стороной прошло успешно, можно доверить работу по поиску поставщиков и закупке их товаров профессиональным посредникам. Если захотите лично наладить связи, наймите переводчика с юридическим уклоном, который составит и проверит контракт, поможет избежать возможных рисков и подводных камней.

Китайцы любят вежливость и уважение к своей культуре. Не будет лишним выучить несколько выражений на китайском языке, чтобы приятно удивить принимающую сторону, и факты о Китае, чтобы поддержать неформальный разговор.