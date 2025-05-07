Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Авторы
  4. Елизавета Долгополова
Автор

Елизавета Долгополова

Эксперт по ЭДО
  • Закончила МИСиС по специальности прикладная математика.
  • С 2022 года работаю над развитием сервиса «Документооборот»  в Точка Банке.
  • Верю в то, что предпринимателей нужно разгружать от рутины и монотонных задач. Развиваю ЭДО, чтобы освободить им сотни часов на любимое дело.

Статьи автора

Всего 8 статей
24 ИЮЛЯ 2026
5154
Что такое ЭДО, как он работает и как его подключить
20 МАЯ 2026
20 265
Как подписать документ электронной подписью (ЭП)
30 МАРТА 2026
8227
Первичные документы в бухгалтерском учёте
31 ИЮЛЯ 2025
14 971
Закрывающие документы: что это, когда нужны и как правильно составить
28 ИЮЛЯ 2025
33 075
Что такое УПД и зачем нужен
28 ИЮЛЯ 2025
49 949
Новый формат УПД и счёта-фактуры
22 ИЮЛЯ 2025
759
Что такое КЭДО и как на него перейти
7 МАЯ 2025
4565
Машиночитаемая доверенность (МЧД): что это и как с ней работать в 2025 году

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка