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ЭДО
ЭДО

Что такое ЭДО, как он работает и как его подключить

Электронный документооборот помогает предпринимателям мгновенно подписывать документы, всегда хранить их под рукой, экономить время и деньги. Точка Банк вместе с экспертом по ЭДО Елизаветой Долгополовой разбирает, какие ещё преимущества даёт бизнесу электронный документооборот, как правильно выбрать оператора ЭДО и с чего начать работу.

24.07.2026
5154
5154

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На подписание документов уходит две минуты. Создавайте и подписывайте счета, договоры и акты электронной подписью.
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Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Авторы

Коротко
Электронный документооборот позволяет компаниям обмениваться юридически значимыми документами через интернет. ЭДО подходит для работы с внешними контрагентами.
Документы подписывают электронной подписью — это подтверждает их подлинность и обеспечивает юридическую силу. Электронные подписи — ПЭП, НЭП, КЭП — отличаются по уровню защиты и надёжности.
Переход на ЭДО помогает подписывать документы, снижать расходы и работать из любой точки мира с доступом в интернет. Для работы надо подключиться к оператору ЭДО и использовать подходящую электронную подпись. Сервис ЭДО от Точка Банка позволяет создавать, подписывать, отправлять и хранить электронные документы в одном месте.

Что такое электронный документооборот

Электронный документооборот (ЭДО) — это обмен электронными документами через интернет. Его полная противоположность — бумажный документооборот, когда стороны распечатывают документы, подписывают их от руки, а потом по почте пересылают друг другу. В ЭДО все документы отправляют и принимают онлайн через специальные сервисы операторов ЭДО. 

Электронный документ — это файл, подписанный электронной подписью (ЭП). Такая подпись даёт ему юридическую силу и защищает от подделки.

Обмен подписанными файлами происходит в отдельном сервисе — системе электронного документооборота, которую подключают у оператора ЭДО.

Виды электронного документооборота

Электронный документооборот бывает внутренним и внешним. 

—  Внутренний ЭДО используют для обмена документами внутри одной компании. Например, сотрудник создал электронное заявление на выдачу аванса под отчёт, подписал его электронной подписью и отправил на согласование бухгалтеру и руководителю. 

— Внешний ЭДО используют для обмена документами с контрагентами, государственными органами и другими организациями. Например, поставщик отправил покупателю электронную накладную и счёт на оплату через сервис ЭДО. Покупатель получил документы, проверил их и подписал электронной подписью. 

Схема электронного документооборота

Схема ЭДО зависит от вида документооборота. 

— Внутренний электронный документооборот происходит внутри одной компании. Сотрудник создаёт документ в электронной системе и отправляет его на согласование ответственным лицам. После проверки документ подписывают электронной подписью и сохраняют в системе для дальнейшей работы.

— Внешний электронный документооборот сложнее. В нём участвуют три стороны:

  1. Пользователи — это организации и ИП, которые работают с электронными документами. Пользователи создают договоры, формируют счета и заявления. 
  2. Операторы ЭДО — это компании, которые создают системы ЭДО. В таких программах происходит безопасный обмен электронными документами между пользователями.
  3. Удостоверяющие центры (УЦ) — организации, которые выпускают электронные подписи.

Отправитель получает ЭП от удостоверяющего центра → создаёт и подписывает файл → отправляет его получателю в системе ЭДО.

Рынок ЭДО в России контролирует государство. Например, Минцифры РФ выдаёт лицензии удостоверяющим центрам, а ФНС проверяет участников электронного документооборота.

С какими документами можно работать в системе ЭДО

В системе электронного документооборота можно работать с любыми документами. Отличаться будет только способ их подписания.

Способ подписанияСтепень защитыТипы документов
Простая ЭПНизкаяДокументы, указанные в соглашении между партнёрами
Усиленная неквалифицированная ЭПСредняяСоглашение о признании подписи:

— договоры, кроме трудовых с сотрудниками;

— дополнительные соглашения;

— акты оказанных услуг;

— акты приёма‑передачи;

— товарные накладные;

— счета;

— спецификации;

— технические задания;

— приказы;

— распоряжения;

— служебные записки;

— письма
Усиленная квалифицированная ЭПВысокаяСчета‑фактуры.

Универсальные передаточные документы

Виды электронной подписи для ЭДО

В системе электронного документооборота документы можно подписывать простой, неквалифицированной и квалифицированной электронной подписью. Они отличаются уровнем защиты и возможностями применения.

Простая электронная подпись (ПЭП)

Простая электронная подпись подтверждает личность пользователя с помощью кода или пароля. Например, сотрудник может подписать документ, введя код из СМС.

ПЭП имеет самый низкий уровень защиты по сравнению с другими видами электронной подписи.

ПЭП подходит для внутренних документов компании и обмена документами с контрагентами, если стороны заранее договорились использовать такую подпись. Для этого необходимо заключить дополнительное соглашение и приравнять ПЭП к собственноручной подписи.

Неквалифицированная электронная подпись (НЭП)

Неквалифицированная электронная подпись создаётся с помощью алгоритмов шифрования. Она позволяет определить, кто подписал документ, и проверить, что файл не изменяли после подписания.

НЭП используют для документов, форма которых не установлена законом. Например, для договоров, приказов, служебных записок и других неформализованных документов.

Подписывайте документы онлайн
Сервис «Документооборот» от Точка Банк поможет работать с ЭП без ошибок: подписывайте счета, акты и договоры онлайн — всё юридически значимо

Квалифицированная электронная подпись (КЭП)

Квалифицированная электронная подпись — самый защищённый вид электронной подписи. Её создают с помощью средств криптографической защиты, сертифицированных государством. КЭП подтверждает личность владельца и гарантирует, что документ не изменяли после подписания.

КЭП имеет юридическую силу собственноручной подписи и не требует дополнительных соглашений между сторонами.

КЭП используют для сдачи отчётности в государственные органы и фонды, а также для подписания формализованных электронных документов. Например, счетов-фактур и УПД.

Экспертное мнение

Переход на ЭДО значительно упрощает документооборот в компаниях. Это особенно важно, когда нужно быстро обмениваться актами, счетами и договорами с контрагентами.


В сервисе ЭДО от Точка Банк⁠ можно создавать документы по шаблонам, подписывать их с использованием разных видов электронной подписи и сразу отправлять партнёрам. Все документы удобно хранить в одном месте вместе с историей согласований. Сервис также поддерживает обмен с другими операторами ЭДО — это упрощает работу с разными контрагентами.

Дарья ЖуковскаяЭксперт ЭДО от Точка Банка

У каждого оператора ЭДО свои тарифы, возможности и особенности работы. В статье «Какой ЭДО выбрать» рассказываем, на что обратить внимание при выборе сервиса и какой вариант подойдёт для разных задач бизнеса.

Как работать в системе электронного документооборота

Процесс ЭДО в разных программах похож. Рассмотрим его на примере сервиса «Документооборот» от Точка Банка. У пользователей есть все возможности ЭДО. Вот что они могут делать:

1. Работать с документами. В сервисе Точка Банка можно создавать новые документы и загружать готовые формы. В системе есть конструктор с шаблонами популярных счетов, актов и договоров — вам останется только заполнить их.

2. Подписывать файлы всеми типами ЭП. НЭП для клиентов и их партнёров Точка Банк выпустит при первом подписании документа. Такой подписью можно подписать документ даже с телефона. А чтобы он имел юридическую силу, надо присоединиться к соглашению о признании УНЭП — сервис предложит это автоматически.

Подписывать файлы можно и КЭП. Для этого нужно заказать подпись в аккредитованном УЦ и установить программу «КриптоПро».

3. Отправлять документы контрагентам. Через Документооборот можно передавать документы, подписанные КЭП, даже тем партнёрам, которые работают в других системах. Например, роуминг с сервисами ЭДО от Точка Банка позволяет отправлять документы в Диадок, СБИС, Астрал, Такском, СберКорус и Эдивеб. 

Если ваш получатель не использует ЭДО, он самозанятый или физическое лицо, вы можете отправить файл, подписанный НЭП. Он получит ссылку на него по email и подпишет через аккаунт на Госуслугах. 

4. Хранить документы. В Документообороте сохраняются не только финальные документы, но и вся цепочка согласований. Это поможет вспомнить историю работы с партнёром или вернуться к предыдущему варианту документа.

Плюсы внедрения ЭДО

Компании и ИП, которые внедряют ЭДО, решают сразу несколько задач. 

Быстро подписывают документы. Предприниматель выставляет счёт и подписывает закрывающие документы за несколько минут. Это помогает быстрее получить деньги за сделку.

Экономят деньги на хранении, печати и доставке документов. Электронные документы не нужно распечатывать и пересылать по почте. А значит, бизнес тратит меньше на расходные материалы для принтера и доставку. Экономия — от 15 000 ₽ в год.

Чтобы посчитать экономию для конкретной компании, воспользуйтесь калькулятором ФНС.

Работают с комфортом, не привязываясь к офису. Создавать и подписывать договоры или счета можно где и когда удобно. Главное, чтобы под рукой были ноутбук или смартфон с доступом в интернет.

Подключите ЭДО от Точка Банк и забудьте о бумажной рутине. Документы можно подписать онлайн, и они всегда под рукой.

Минусы внедрения ЭДО

При работе с электронными файлами компании иногда сталкиваются с некоторыми трудностями. Не все контрагенты готовы работать с электронными документами: кто-то ещё не разобрался в процессе, а кто-то продолжает вести двойной документооборот — и в электронном виде, и на бумаге. Это увеличивает нагрузку на сотрудников и требует больше времени и ресурсов. Но по мере того как всё больше компаний и ИП переходят на ЭДО, таких ситуаций становится меньше.

Как подключиться к ЭДО

Для подключения к ЭДО от Точка Банк надо выполнить несколько шагов. 

1. Если у вас ещё нет расчётного счёта, оставьте заявку на его открытие. Сотрудник позвонит вам и поможет подобрать подходящий тариф с учётом того, как часто и с какими целями вы планируете им пользоваться. 

2. Когда у вас появится расчётный счёт, зайдите в раздел «Документооборот» в интернет-банке. Выставляйте счета на оплату: как только деньги поступят, сами отметим, что всё оплачено. Создавайте документы по готовым шаблонам: акты, накладные, счета-фактуры и УПД. Получайте документы из других систем ЭДО и подписывайте их КЭП или НЭП.

Вопросы по теме

Чем ЭДО отличается от КЭДО?

ЭДО (электронный документооборот) — это система обмена электронными документами между организациями. С его помощью компании передают друг другу счета, акты, накладные и другие деловые документы в цифровом формате.


КЭДО (кадровый электронный документооборот) — отдельное направление ЭДО, которое используют для взаимодействия работодателя и сотрудников. Через него оформляют трудовые договоры, заявления, приказы и другие кадровые документы.


Главное отличие ЭДО от КЭДО в сфере применения. Обычный ЭДО предназначен для обмена документами между компаниями и контрагентами, а КЭДО для автоматизации кадровых процессов внутри организации. Эти системы также отличаются участниками документооборота, требованиями законодательства и видами используемых документов. 

Чем ЭДО отличается от СЭД?

Основное отличие ЭДО от СЭД — в задачах и области применения систем.


СЭД (система электронного документооборота) предназначена для организации внутренней работы с документами. В СЭД документы создают, согласовывают, обрабатывают и хранят внутри компании.


ЭДО (электронный документооборот) используют для обмена юридически значимыми электронными документами с внешними участниками. Например, с контрагентами и организациями. Обмен происходит через специализированные сервисы, которые передают документы в цифровом виде с соблюдением требований законодательства.

Как выбрать оператора электронного документооборота?

Сравните доступные функции работы с данными у разных операторов, их совместимость с другими системами ЭДО, цены на услуги. Воспользуйтесь тестовым периодом, чтобы оценить удобство сервиса и качество поддержки.


Попробуйте ЭДО от Точка Банк бесплатно, тариф «Базовый». Выставляйте счета на оплату, создавайте акты, накладные, счета-фактуры и УПД по готовым шаблонам. Получайте документы от других операторов ЭДО и подписывайте их квалифицированной электронной подписью — всё в одном сервисе.

Подойдёт ли моя электронная подпись для ЭДО?

Да, действующая электронная подпись (ЭП) подойдёт для ЭДО. В зависимости от вида подписи есть разные возможности по работе с документами.


Например, с КЭП сможете подписывать формализованные документы и пересылать файлы между программами разных операторов. А с НЭП — подписывать документы свободного формата и работать в одной системе ЭДО при наличии соглашения между партнёрами. 

Какой формат больше подойдёт для первичных документов?

Для первичных документов больше подходит электронный формат. В электронных документах легче исправить неточность, они всегда под рукой и вечно хранятся в архивах ЭДО.

Можно ли совмещать электронный документооборот с традиционным бумажным?

Да. Программами для электронного документооборота пользуются ещё не все компании и ИП. Поэтому сейчас ЭДО можно совмещать с бумажным документооборотом.

Какие требования к рабочему месту для организации ЭДО?

Для работы с сервисами ЭДО потребуются компьютер, стабильное подключение к интернету и установленная программа криптопровайдера для работы с электронной подписью. Некоторые системы ЭДО также доступны через мобильные приложения, поэтому обмениваться документами можно прямо со смартфона.

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