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Автор

Наталия Тухватуллина

Юрист Точка Банка, предприниматель в сфере медицинского образования
  • С отличием окончила юридический факультет Казанского (Приволжского) Федерального университета. За плечами 13 лет профильного опыта, большую часть которого составляет работа в сфере банкинга и финансовых технологий.
  • Мне не чужды боли предпринимателей, потому что я сама им являюсь, совмещая работу в Точка Банке с руководством образовательным центром для медицинских работников.
  • Помимо работы в финтехе имею опыт работы в консалтинге и ведения проектов с международным участием. Помогала иностранным инвесторам из Италии, США, Китая и Германии начинать бизнес в России с нуля на территории ОЭЗ и ТОСЭР.

Статьи автора

Всего 2 статьи
19 МАЯ 2026
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Как получить лицензию на образовательную деятельность для ИП и ООО

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