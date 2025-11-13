КБК для УСН в 2026 году

Коды бюджетной классификации (КБК) — обязательный реквизит при уплате налогов. Без них платёж не сможет быть правильно распределён между ведомствами. Для бизнеса важно знать актуальные КБК, чтобы избежать ошибок при перечислении налога, пеней или штрафов. В 2026 году структура кодов остаётся прежней, но стоит понимать, как они устроены и где найти нужный актуальный код.

Коротко Для режима «Доходы» применяется КБК 182 1 05 01011 01 1000 110, для «Доходы минус расходы» — 182 1 05 01021 01 1000 110. При уплате через единый налоговый платёж используется общий КБК 182 01 06 12 01 01 0000 510. Конкретные коды указываются в уведомлениях, чтобы ФНС правильно распределила средства. Ошибки в КБК могут привести к незачтённым платежам и начислению пеней.

Коды бюджетной классификации используются для уплаты налога, пеней и штрафов.

Что такое КБК и для чего он нужен

КБК — это код бюджетной классификации, состоящий из 20 цифр. По нему определяется, какой налог или взнос уплачен. Также по этому коду государство понимает, в какой бюджет нужно направить деньги. Структура КБК:

ХХХ_Х_ХХ_ХХХХХ_ХХ_ХХХХ_ХХХ

Пробелы ставят только для удобства чтения — на значение кода они не влияют. Каждая цифра КБК несёт смысловую нагрузку — от типа налога и бюджета до назначения платежа. Рассмотрим структуру подробнее.

Первые три цифры обозначают администратора доходов — ведомство, которое получает платёж. Например, 182 — код ФНС, 322 — код Федеральной службы судебных приставов, 103 — код Министерства транспорта.

Четвёртая цифра показывает группу доходов: 1 — налоговые и неналоговые поступления, 2 — безвозмездные.

Пятая и шестая цифры указывают подгруппу доходов. Например: 01 — НДФЛ и налог на прибыль, 02 — страховые взносы, 06 — имущественные налоги (включая транспортный и земельный), 08 — госпошлины, 10 — внешнеэкономическая деятельность, 16 — штрафы.

С седьмой по одиннадцатую цифру отражаются статья и подстатья доходов — они уточняют вид платежа.

Двенадцатая и тринадцатая цифры показывают, в какой бюджет направляются средства: 01 — федеральный, 02 — региональный, 03 — муниципальные бюджеты Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя.

С четырнадцатой по семнадцатую цифру указывается группа подвида доходов: 1000 — налоги, 2000 — пени, 3000 — штрафы.

С восемнадцатой по двадцатую цифру — аналитическая группа подвида доходов, которая определяет вид поступления. Например, 120 — доход от собственности, 140 — штрафы и пени, 160 — страховые взносы.

Рассмотрим на примере КБК для уплаты УСН на режиме «Доходы» по ставке 6%:

182 1 05 01011 01 1000 110

Участок кода Значение Расшифровка 182 Администратор дохода Федеральная налоговая служба (ФНС России) 1 Тип поступления Налоговые доходы (а, например, не безвозмездные поступления) 05 Подгруппа Налоги на совокупный доход (сюда входит УСН) 01011 Статья и подстатья УСН с объектом «Доходы» 01 Уровень бюджета Федеральный бюджет (часть средств поступает туда) 1000 Программа поступления Основной налог (не пени, не штраф) 110 Вид поступления Налоговые доходы (налог, а не взнос или штраф)

КБК используется:

при оплате налога — например, УСН, НДФЛ, налог на прибыль, транспортный или земельный;

перечислении страховых взносов;

оплате пени, штрафов или долгов;

оплате госпошлины;

и при других обязательных платежах.

До введения единого налогового платежа (ЕНП) предприниматели указывали КБК в каждом платёжном поручении. Достаточно внести деньги на единый счёт. ФНС сама распределит их по налогам на основании уведомления или отчёта — декларации (например, по УСН) или расчёта (например, РСВ).

Коды указывают в нескольких документах:

В уведомлениях по ЕНП — чтобы налоговая знала, какую сумму списать с единого счёта на конкретный налог. Код вписывают в пункт 3 на второй странице уведомления.

В декларациях и расчётах — по каждому виду налога.

В платёжных поручениях — если платёж не относится к ЕНП.

Коды бюджетной классификации едины для всей России.

Основные КБК в 2026 году

Все КБК собраны в приказе Минфина от 10.06.2025 №70н, но найти нужный там непросто — кодов слишком много. Чтобы упростить задачу, ФНС разместила на своём сайте удобную таблицу с актуальными КБК. Точка Банк тоже подготовил список кодов на 2026 год — те, что пригодятся предпринимателям.

Таблица КБК для популярных платежей в 2026 году

Вид платежа Условия (ставка, период, описание) КБК НДФЛ с зарплаты и вознаграждений 13% — доход до 5 млн ₽ (до 2025), до 2,4 млн ₽ (с 2025) 182 1 01 02010 01 1000 110 НДФЛ с зарплаты и вознаграждений 15% — доход свыше 5 млн ₽ (до 2025), от 2,4 до 5 млн ₽ (с 2025) 182 1 01 02080 01 1000 110 НДФЛ с зарплаты и вознаграждений 18% — доход 5 — 20 млн ₽ (с 2025) 182 1 01 02150 01 1000 110 НДФЛ с зарплаты и вознаграждений 20% — доход 20 — 50 млн ₽ (с 2025) 182 1 01 02160 01 1000 110 НДФЛ с зарплаты и вознаграждений 22% — доход свыше 50 млн ₽ (с 2025) 182 1 01 02170 01 1000 110 НДФЛ с дивидендов Резиденты: 13% — до 5 млн ₽ (2024), до 2,4 млн ₽ (с 2025) 182 1 01 02130 01 1000 110 НДФЛ с дивидендов Резиденты: 15% — свыше 5 млн ₽ (с 2024), свыше 2,4 млн ₽ (с 2025) 182 1 01 02140 01 1000 110 НДФЛ с дивидендов Нерезиденты: 15% 182 1 01 02010 01 1000 110 НДФЛ ИП, адвокатов, нотариусов и др. 13% — доход до 5 млн ₽ (до 2025), до 2,4 млн ₽ (с 2025) 182 1 01 02020 01 1000 110 НДФЛ ИП, адвокатов, нотариусов и др. 15% — доход свыше 5 млн ₽ (до 2025) 182 1 01 02080 01 1000 110 НДФЛ ИП, адвокатов, нотариусов и др. 15% — доход 2,4 — 5 млн ₽ (с 2025) 182 1 01 02021 01 1000 110 НДФЛ ИП, адвокатов, нотариусов и др. 18% — доход 5 — 20 млн ₽ (с 2025) 182 1 01 02022 01 1000 110 НДФЛ ИП, адвокатов, нотариусов и др. 20% — доход 20 — 50 млн ₽ (с 2025) 182 1 01 02023 01 1000 110 НДФЛ ИП, адвокатов, нотариусов и др. 22% — доход свыше 50 млн ₽ (с 2025) 182 1 01 02024 01 1000 110 Страховые взносы За работников (единый тариф, ФНС) 182 1 02 01000 01 1000 160 Страховые взносы За работников (страхование от несчастных случаев, СФР) 797 1 02 12000 06 1000 160 Страховые взносы ИП за себя (фиксированные взносы) 182 1 02 02000 01 1000 160 Страховые взносы ИП за себя с дохода свыше 300 000 ₽ 182 1 02 03000 01 1000 160 УСН и другие режимы УСН «Доходы» 182 1 05 01011 01 1000 110 УСН и другие режимы УСН «Доходы минус расходы» 182 1 05 01021 01 1000 110 УСН и другие режимы АУСН «Доходы» 182 1 05 07000 01 1000 110 УСН и другие режимы АУСН «Доходы минус расходы» 182 1 05 07000 01 1000 110 Патент (ПСН) Городские округа 182 1 05 04010 02 1000 110 Патент (ПСН) Муниципальные районы 182 1 05 04020 02 1000 110 Патент (ПСН) Города федерального значения 182 1 05 04030 02 1000 110 Патент (ПСН) Городские округа с внутригородским делением 182 1 05 04040 02 1000 110 Патент (ПСН) Внутригородские районы 182 1 05 04050 02 1000 110 Патент (ПСН) Муниципальные округа 182 1 05 04060 02 1000 110 ЕСХН Единый сельхозналог 182 1 05 03010 01 1000 110 Прочие налоги Налог на прибыль (федеральный бюджет) 182 1 01 01011 01 1000 110 Прочие налоги Налог на прибыль (региональный бюджет) 182 1 01 01012 02 1000 110 Прочие налоги НДС (внутренний рынок) 182 1 03 01000 01 1000 110 Прочие налоги НДС при импорте из ЕАЭС (через ЕНС) 182 1 04 01000 01 1000 110 Прочие налоги НДС при импорте из других стран (через таможню) 153 1 04 01000 01 1000 110 Транспортный налог — 182 1 06 04011 02 1000 110 Земельный налог В зависимости от типа территории (город, район, округ, поселение) 182 01 06 12 01 01 0000 510 Туристический сбор — 182 1 03 03000 01 0000 110 Торговый сбор — 182 1 05 05010 02 0000 110 Акцизы На напитки с сахаром 182 1 03 02480 01 1000 110 Акцизы На спиртосодержащую продукцию 182 1 03 02020 01 1000 110 Акцизы На табачные изделия 182 1 03 02030 01 1000 110 Госпошлины Регистрация ИП и юрлиц 182 1 08 07010 01 1000 110 Госпошлины Обращение в арбитраж 182 1 08 01000 01 1050 110

На какой КБК платить налог по УСН в 2026 году

В 2026 году предприниматели на УСН используют разные КБК — в зависимости от объекта налогообложения. При этом все платежи по УСН — авансы, годовой налог, пени и штрафы — перечисляются через ЕНП. Для таких перечислений применяется один общий КБК: 182 01 06 12 01 01 0000 510.

Но конкретные коды всё равно нужны. Их указывают в уведомлении об исчисленных суммах. Это нужно, чтобы налоговая правильно распределила деньги с вашего единого счёта по нужным налогам и взносам.

КБК по УСН на 6 и 15% для уведомления об исчисленных налогах и взносах

Предприниматели на УСН подают уведомление об исчисленных налогах раз в квартал. Это нужно, чтобы ФНС знала, какую сумму списать с единого налогового счёта (ЕНС) в счёт авансового платежа. В уведомлении указывают сумму налога и верный КБК.

Сроки подачи уведомлений в 2026 году:

за I квартал — до 27 апреля,

за полугодие — до 27 июля,

за 9 месяцев — до 26 октября,

за год — до 25 января 2027 года.

Сроки предоставления отчётности, которые выпадают на выходные, переносятся на первый рабочий день. А порядок переноса платежей с 2026 года планируют изменить — уплатить налог придётся в последний рабочий день до выходного, на который выпадает срок уплаты.

Форма уведомления утверждена приказом ФНС России от 02.11.2022 №ЕД-7-8/1047@. Подать уведомления обязаны все ИП и организации на УСН, кроме тех, у кого налог к уплате равен нулю.

Какие КБК указать в уведомлении

Объект налогообложения Что указывается в строке 3 уведомления КБК УСН «Доходы» (ставка 6% или региональная) Налог и авансовые платежи 182 1 05 01011 01 1000 110 УСН «Доходы минус расходы» (ставка 15% или региональная) Налог и авансовые платежи 182 1 05 01021 01 1000 110

Например, при заполнении уведомления для режима УСН «Доходы» в строке 5 укажите код налогового периода — 34/03 (для 9 месяцев). В строке 4 — сумму налога к доплате за 9 месяцев, а не общую сумму с начала года.

Чтобы узнать сумму аванса к доплате, нужно:

Посчитать налог нарастающим итогом за 9 месяцев. Вычесть из него все ранее уплаченные авансы. Разницу и нужно указать в уведомлении.

ПРИМЕР Как ИП заполнить уведомление по УСН 6% за 9 месяцев. ИП применяет УСН «Доходы». — Начисленный налог за 9 месяцев — 230 000 ₽. — Взносы и пособия — 100 000 ₽. — Аванс за полугодие (I и II кварталы) — 80 000 ₽. Сумма к уплате: 230 000 − 100 000 − 80 000 = 50 000 ₽. В уведомлении за 9 месяцев укажите 50 000 ₽ по КБК 182 1 05 01011 01 1000 110.



Как проверить, правильный ли КБК

Актуальные КБК можно посмотреть на сайте ФНС, в разделе «Налогообложение в РФ» — «Коды классификации доходов бюджета». Достаточно выбрать форму правления — ИП, организация или физлицо и указать нужный налог.