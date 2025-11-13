КБК для УСН в 2026 году

Коды бюджетной классификации (КБК) — обязательный реквизит при уплате налогов. Без них платёж не сможет быть правильно распределён между ведомствами. Для бизнеса важно знать актуальные КБК, чтобы избежать ошибок при перечислении налога, пеней или штрафов. В 2026 году структура кодов остаётся прежней, но стоит понимать, как они устроены и где найти нужный актуальный код.
Что такое КБК и для чего он нужен
КБК — это код бюджетной классификации, состоящий из 20 цифр. По нему определяется, какой налог или взнос уплачен. Также по этому коду государство понимает, в какой бюджет нужно направить деньги. Структура КБК:
ХХХ_Х_ХХ_ХХХХХ_ХХ_ХХХХ_ХХХ
Пробелы ставят только для удобства чтения — на значение кода они не влияют. Каждая цифра КБК несёт смысловую нагрузку — от типа налога и бюджета до назначения платежа. Рассмотрим структуру подробнее.
- Первые три цифры обозначают администратора доходов — ведомство, которое получает платёж. Например, 182 — код ФНС, 322 — код Федеральной службы судебных приставов, 103 — код Министерства транспорта.
- Четвёртая цифра показывает группу доходов: 1 — налоговые и неналоговые поступления, 2 — безвозмездные.
- Пятая и шестая цифры указывают подгруппу доходов. Например: 01 — НДФЛ и налог на прибыль, 02 — страховые взносы, 06 — имущественные налоги (включая транспортный и земельный), 08 — госпошлины, 10 — внешнеэкономическая деятельность, 16 — штрафы.
- С седьмой по одиннадцатую цифру отражаются статья и подстатья доходов — они уточняют вид платежа.
- Двенадцатая и тринадцатая цифры показывают, в какой бюджет направляются средства: 01 — федеральный, 02 — региональный, 03 — муниципальные бюджеты Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя.
- С четырнадцатой по семнадцатую цифру указывается группа подвида доходов: 1000 — налоги, 2000 — пени, 3000 — штрафы.
- С восемнадцатой по двадцатую цифру — аналитическая группа подвида доходов, которая определяет вид поступления. Например, 120 — доход от собственности, 140 — штрафы и пени, 160 — страховые взносы.
Рассмотрим на примере КБК для уплаты УСН на режиме «Доходы» по ставке 6%:
182 1 05 01011 01 1000 110
|Участок кода
|Значение
|Расшифровка
|182
|Администратор дохода
|Федеральная налоговая служба (ФНС России)
|1
|Тип поступления
|Налоговые доходы (а, например, не безвозмездные поступления)
|05
|Подгруппа
|Налоги на совокупный доход (сюда входит УСН)
|01011
|Статья и подстатья
|УСН с объектом «Доходы»
|01
|Уровень бюджета
|Федеральный бюджет (часть средств поступает туда)
|1000
|Программа поступления
|Основной налог (не пени, не штраф)
|110
|Вид поступления
|Налоговые доходы (налог, а не взнос или штраф)
КБК используется:
- при оплате налога — например, УСН, НДФЛ, налог на прибыль, транспортный или земельный;
- перечислении страховых взносов;
- оплате пени, штрафов или долгов;
- оплате госпошлины;
- и при других обязательных платежах.
До введения единого налогового платежа (ЕНП) предприниматели указывали КБК в каждом платёжном поручении. Достаточно внести деньги на единый счёт. ФНС сама распределит их по налогам на основании уведомления или отчёта — декларации (например, по УСН) или расчёта (например, РСВ).
Коды указывают в нескольких документах:
- В уведомлениях по ЕНП — чтобы налоговая знала, какую сумму списать с единого счёта на конкретный налог. Код вписывают в пункт 3 на второй странице уведомления.
- В декларациях и расчётах — по каждому виду налога.
- В платёжных поручениях — если платёж не относится к ЕНП.
Коды бюджетной классификации едины для всей России.
Основные КБК в 2026 году
Все КБК собраны в приказе Минфина от 10.06.2025 №70н, но найти нужный там непросто — кодов слишком много. Чтобы упростить задачу, ФНС разместила на своём сайте удобную таблицу с актуальными КБК. Точка Банк тоже подготовил список кодов на 2026 год — те, что пригодятся предпринимателям.
Таблица КБК для популярных платежей в 2026 году
|Вид платежа
|Условия (ставка, период, описание)
|КБК
|НДФЛ с зарплаты и вознаграждений
|13% — доход до 5 млн ₽ (до 2025), до 2,4 млн ₽ (с 2025)
|182 1 01 02010 01 1000 110
|НДФЛ с зарплаты и вознаграждений
|15% — доход свыше 5 млн ₽ (до 2025), от 2,4 до 5 млн ₽ (с 2025)
|182 1 01 02080 01 1000 110
|НДФЛ с зарплаты и вознаграждений
|18% — доход 5 — 20 млн ₽ (с 2025)
|182 1 01 02150 01 1000 110
|НДФЛ с зарплаты и вознаграждений
|20% — доход 20 — 50 млн ₽ (с 2025)
|182 1 01 02160 01 1000 110
|НДФЛ с зарплаты и вознаграждений
|22% — доход свыше 50 млн ₽ (с 2025)
|182 1 01 02170 01 1000 110
|НДФЛ с дивидендов
|Резиденты: 13% — до 5 млн ₽ (2024), до 2,4 млн ₽ (с 2025)
|182 1 01 02130 01 1000 110
|НДФЛ с дивидендов
|Резиденты: 15% — свыше 5 млн ₽ (с 2024), свыше 2,4 млн ₽ (с 2025)
|182 1 01 02140 01 1000 110
|НДФЛ с дивидендов
|Нерезиденты: 15%
|182 1 01 02010 01 1000 110
|НДФЛ ИП, адвокатов, нотариусов и др.
|13% — доход до 5 млн ₽ (до 2025), до 2,4 млн ₽ (с 2025)
|182 1 01 02020 01 1000 110
|НДФЛ ИП, адвокатов, нотариусов и др.
|15% — доход свыше 5 млн ₽ (до 2025)
|182 1 01 02080 01 1000 110
|НДФЛ ИП, адвокатов, нотариусов и др.
|15% — доход 2,4 — 5 млн ₽ (с 2025)
|182 1 01 02021 01 1000 110
|НДФЛ ИП, адвокатов, нотариусов и др.
|18% — доход 5 — 20 млн ₽ (с 2025)
|182 1 01 02022 01 1000 110
|НДФЛ ИП, адвокатов, нотариусов и др.
|20% — доход 20 — 50 млн ₽ (с 2025)
|182 1 01 02023 01 1000 110
|НДФЛ ИП, адвокатов, нотариусов и др.
|22% — доход свыше 50 млн ₽ (с 2025)
|182 1 01 02024 01 1000 110
|Страховые взносы
|За работников (единый тариф, ФНС)
|182 1 02 01000 01 1000 160
|Страховые взносы
|За работников (страхование от несчастных случаев, СФР)
|797 1 02 12000 06 1000 160
|Страховые взносы
|ИП за себя (фиксированные взносы)
|182 1 02 02000 01 1000 160
|Страховые взносы
|ИП за себя с дохода свыше 300 000 ₽
|182 1 02 03000 01 1000 160
|УСН и другие режимы
|УСН «Доходы»
|182 1 05 01011 01 1000 110
|УСН и другие режимы
|УСН «Доходы минус расходы»
|182 1 05 01021 01 1000 110
|УСН и другие режимы
|АУСН «Доходы»
|182 1 05 07000 01 1000 110
|УСН и другие режимы
|АУСН «Доходы минус расходы»
|182 1 05 07000 01 1000 110
|Патент (ПСН)
|Городские округа
|182 1 05 04010 02 1000 110
|Патент (ПСН)
|Муниципальные районы
|182 1 05 04020 02 1000 110
|Патент (ПСН)
|Города федерального значения
|182 1 05 04030 02 1000 110
|Патент (ПСН)
|Городские округа с внутригородским делением
|182 1 05 04040 02 1000 110
|Патент (ПСН)
|Внутригородские районы
|182 1 05 04050 02 1000 110
|Патент (ПСН)
|Муниципальные округа
|182 1 05 04060 02 1000 110
|ЕСХН
|Единый сельхозналог
|182 1 05 03010 01 1000 110
|Прочие налоги
|Налог на прибыль (федеральный бюджет)
|182 1 01 01011 01 1000 110
|Прочие налоги
|Налог на прибыль (региональный бюджет)
|182 1 01 01012 02 1000 110
|Прочие налоги
|НДС (внутренний рынок)
|182 1 03 01000 01 1000 110
|Прочие налоги
|НДС при импорте из ЕАЭС (через ЕНС)
|182 1 04 01000 01 1000 110
|Прочие налоги
|НДС при импорте из других стран (через таможню)
|153 1 04 01000 01 1000 110
|Транспортный налог
|—
|182 1 06 04011 02 1000 110
|Земельный налог
|В зависимости от типа территории (город, район, округ, поселение)
|182 01 06 12 01 01 0000 510
|Туристический сбор
|—
|182 1 03 03000 01 0000 110
|Торговый сбор
|—
|182 1 05 05010 02 0000 110
|Акцизы
|На напитки с сахаром
|182 1 03 02480 01 1000 110
|Акцизы
|На спиртосодержащую продукцию
|182 1 03 02020 01 1000 110
|Акцизы
|На табачные изделия
|182 1 03 02030 01 1000 110
|Госпошлины
|Регистрация ИП и юрлиц
|182 1 08 07010 01 1000 110
|Госпошлины
|Обращение в арбитраж
|182 1 08 01000 01 1050 110
На какой КБК платить налог по УСН в 2026 году
В 2026 году предприниматели на УСН используют разные КБК — в зависимости от объекта налогообложения. При этом все платежи по УСН — авансы, годовой налог, пени и штрафы — перечисляются через ЕНП. Для таких перечислений применяется один общий КБК: 182 01 06 12 01 01 0000 510.
Но конкретные коды всё равно нужны. Их указывают в уведомлении об исчисленных суммах. Это нужно, чтобы налоговая правильно распределила деньги с вашего единого счёта по нужным налогам и взносам.
КБК по УСН на 6 и 15% для уведомления об исчисленных налогах и взносах
Предприниматели на УСН подают уведомление об исчисленных налогах раз в квартал. Это нужно, чтобы ФНС знала, какую сумму списать с единого налогового счёта (ЕНС) в счёт авансового платежа. В уведомлении указывают сумму налога и верный КБК.
Сроки подачи уведомлений в 2026 году:
- за I квартал — до 27 апреля,
- за полугодие — до 27 июля,
- за 9 месяцев — до 26 октября,
- за год — до 25 января 2027 года.
Сроки предоставления отчётности, которые выпадают на выходные, переносятся на первый рабочий день. А порядок переноса платежей с 2026 года планируют изменить — уплатить налог придётся в последний рабочий день до выходного, на который выпадает срок уплаты.
Форма уведомления утверждена приказом ФНС России от 02.11.2022 №ЕД-7-8/1047@. Подать уведомления обязаны все ИП и организации на УСН, кроме тех, у кого налог к уплате равен нулю.
Какие КБК указать в уведомлении
|Объект налогообложения
|Что указывается в строке 3 уведомления
|КБК
|УСН «Доходы» (ставка 6% или региональная)
|Налог и авансовые платежи
|182 1 05 01011 01 1000 110
|УСН «Доходы минус расходы» (ставка 15% или региональная)
|Налог и авансовые платежи
|182 1 05 01021 01 1000 110
Например, при заполнении уведомления для режима УСН «Доходы» в строке 5 укажите код налогового периода — 34/03 (для 9 месяцев). В строке 4 — сумму налога к доплате за 9 месяцев, а не общую сумму с начала года.
Чтобы узнать сумму аванса к доплате, нужно:
- Посчитать налог нарастающим итогом за 9 месяцев.
- Вычесть из него все ранее уплаченные авансы.
- Разницу и нужно указать в уведомлении.
Как проверить, правильный ли КБК
Актуальные КБК можно посмотреть на сайте ФНС, в разделе «Налогообложение в РФ» — «Коды классификации доходов бюджета». Достаточно выбрать форму правления — ИП, организация или физлицо и указать нужный налог.
Также есть удобный сервис для заполнения платёжных документов. Нужно выбрать тип плательщика и документ, затем ввести КБК в нужное поле. Система покажет, для каких платежей используется этот код.