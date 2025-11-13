Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Бухгалтерия
  4. КБК для УСН в 2026 году
Бухгалтерия
Бухгалтерия

КБК для УСН в 2026 году

В 2026 году для предпринимателей и организаций на УСН действуют те же КБК, что и в 2025 году. От правильного указания кода зависит, зачтёт ли налоговая платёж без ошибок. В статье Точка Банк подготовил актуальные КБК для УСН «Доходы» и «Доходы минус расходы».

13.11.2025
29 570
29 570

Скидка 20% на Онлайн‑бухгалтерию

И другие сервисы для бизнеса с выгодой до 100 000 ₽. Успейте открыть счёт до 30 октября!
Оставить заявку

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Скидка 20% на Онлайн‑бухгалтерию

И другие сервисы для бизнеса с выгодой до 100 000 ₽. Успейте открыть счёт до 30 октября!
Оставить заявку

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Авторы

Коды бюджетной классификации (КБК) — обязательный реквизит при уплате налогов. Без них платёж не сможет быть правильно распределён между ведомствами. Для бизнеса важно знать актуальные КБК, чтобы избежать ошибок при перечислении налога, пеней или штрафов. В 2026 году структура кодов остаётся прежней, но стоит понимать, как они устроены и где найти нужный актуальный код.

Коротко
Коды бюджетной классификации используются для уплаты налога, пеней и штрафов.
 Для режима «Доходы» применяется КБК 182 1 05 01011 01 1000 110, для «Доходы минус расходы» — 182 1 05 01021 01 1000 110.
При уплате через единый налоговый платёж используется общий КБК 182 01 06 12 01 01 0000 510.
Конкретные коды указываются в уведомлениях, чтобы ФНС правильно распределила средства. Ошибки в КБК могут привести к незачтённым платежам и начислению пеней.

Что такое КБК и для чего он нужен

КБК — это код бюджетной классификации, состоящий из 20 цифр. По нему определяется, какой налог или взнос уплачен. Также по этому коду государство понимает, в какой бюджет нужно направить деньги. Структура КБК: 

ХХХ_Х_ХХ_ХХХХХ_ХХ_ХХХХ_ХХХ

Пробелы ставят только для удобства чтения — на значение кода они не влияют. Каждая цифра КБК несёт смысловую нагрузку — от типа налога и бюджета до назначения платежа. Рассмотрим структуру подробнее. 

  • Первые три цифры обозначают администратора доходов — ведомство, которое получает платёж. Например, 182 — код ФНС, 322 — код Федеральной службы судебных приставов, 103 — код Министерства транспорта.
  • Четвёртая цифра показывает группу доходов: 1 — налоговые и неналоговые поступления, 2 — безвозмездные.
  • Пятая и шестая цифры указывают подгруппу доходов. Например: 01 — НДФЛ и налог на прибыль, 02 — страховые взносы, 06 — имущественные налоги (включая транспортный и земельный), 08 — госпошлины, 10 — внешнеэкономическая деятельность, 16 — штрафы.
Онлайн-бухгалтерия для ИП от Точка Банк
Ваши налоги и отчёты под контролем: напомним о сроках платежей, заполним формы и ответим на все вопросы
  • С седьмой по одиннадцатую цифру отражаются статья и подстатья доходов — они уточняют вид платежа.
  • Двенадцатая и тринадцатая цифры показывают, в какой бюджет направляются средства: 01 — федеральный, 02 — региональный, 03 — муниципальные бюджеты Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя.
  • С четырнадцатой по семнадцатую цифру указывается группа подвида доходов: 1000 — налоги, 2000 — пени, 3000 — штрафы.
  • С восемнадцатой по двадцатую цифру — аналитическая группа подвида доходов, которая определяет вид поступления. Например, 120 — доход от собственности, 140 — штрафы и пени, 160 — страховые взносы.

Рассмотрим на примере КБК для уплаты УСН на режиме «Доходы» по ставке 6%: 

182 1 05 01011 01 1000 110

Участок кодаЗначениеРасшифровка
182Администратор доходаФедеральная налоговая служба (ФНС России)
1Тип поступленияНалоговые доходы (а, например, не безвозмездные поступления)
05ПодгруппаНалоги на совокупный доход (сюда входит УСН)
01011Статья и подстатьяУСН с объектом «Доходы»
01Уровень бюджетаФедеральный бюджет (часть средств поступает туда)
1000Программа поступленияОсновной налог (не пени, не штраф)
110Вид поступленияНалоговые доходы (налог, а не взнос или штраф)

КБК используется:

  • при оплате налога — например, УСН, НДФЛ, налог на прибыль, транспортный или земельный;
  • перечислении страховых взносов;
  • оплате пени, штрафов или долгов;
  • оплате госпошлины;
  • и при других обязательных платежах.

До введения единого налогового платежа (ЕНП) предприниматели указывали КБК в каждом платёжном поручении. Достаточно внести деньги на единый счёт. ФНС сама распределит их по налогам на основании уведомления или отчёта — декларации (например, по УСН) или расчёта (например, РСВ).

Коды указывают в нескольких документах:

  • В уведомлениях по ЕНП — чтобы налоговая знала, какую сумму списать с единого счёта на конкретный налог. Код вписывают в пункт 3 на второй странице уведомления.
  • В декларациях и расчётах — по каждому виду налога.
  • В платёжных поручениях — если платёж не относится к ЕНП.

Коды бюджетной классификации едины для всей России.

Основные КБК в 2026 году

Все КБК собраны в приказе Минфина от 10.06.2025  №70н, но найти нужный там непросто — кодов слишком много. Чтобы упростить задачу, ФНС разместила на своём сайте удобную таблицу с актуальными КБК. Точка Банк тоже подготовил список кодов на 2026 год — те, что пригодятся предпринимателям.

Таблица КБК для популярных платежей в 2026 году

Вид платежаУсловия (ставка, период, описание)КБК
НДФЛ с зарплаты и вознаграждений13% — доход до 5 млн ₽ (до 2025), до 2,4 млн ₽ (с 2025)182 1 01 02010 01 1000 110
НДФЛ с зарплаты и вознаграждений15% — доход свыше 5 млн ₽ (до 2025), от 2,4 до 5 млн ₽ (с 2025)182 1 01 02080 01 1000 110
НДФЛ с зарплаты и вознаграждений18% — доход 5 — 20 млн ₽ (с 2025)182 1 01 02150 01 1000 110
НДФЛ с зарплаты и вознаграждений20% — доход 20 — 50 млн ₽ (с 2025)182 1 01 02160 01 1000 110
НДФЛ с зарплаты и вознаграждений22% — доход свыше 50 млн ₽ (с 2025)182 1 01 02170 01 1000 110
НДФЛ с дивидендовРезиденты: 13% — до 5 млн ₽ (2024), до 2,4 млн ₽ (с 2025)182 1 01 02130 01 1000 110
НДФЛ с дивидендовРезиденты: 15% — свыше 5 млн ₽ (с 2024), свыше 2,4 млн ₽ (с 2025)182 1 01 02140 01 1000 110
НДФЛ с дивидендовНерезиденты: 15%182 1 01 02010 01 1000 110
НДФЛ ИП, адвокатов, нотариусов и др.13% — доход до 5 млн ₽ (до 2025), до 2,4 млн ₽ (с 2025)182 1 01 02020 01 1000 110
НДФЛ ИП, адвокатов, нотариусов и др.15% — доход свыше 5 млн ₽ (до 2025)182 1 01 02080 01 1000 110
НДФЛ ИП, адвокатов, нотариусов и др.15% — доход 2,4 — 5 млн ₽ (с 2025)182 1 01 02021 01 1000 110
НДФЛ ИП, адвокатов, нотариусов и др.18% — доход 5 — 20 млн ₽ (с 2025)182 1 01 02022 01 1000 110
НДФЛ ИП, адвокатов, нотариусов и др.20% — доход 20 — 50 млн ₽ (с 2025)182 1 01 02023 01 1000 110
НДФЛ ИП, адвокатов, нотариусов и др.22% — доход свыше 50 млн ₽ (с 2025)182 1 01 02024 01 1000 110
Страховые взносыЗа работников (единый тариф, ФНС)182 1 02 01000 01 1000 160
Страховые взносыЗа работников (страхование от несчастных случаев, СФР)797 1 02 12000 06 1000 160
Страховые взносыИП за себя (фиксированные взносы)182 1 02 02000 01 1000 160
Страховые взносыИП за себя с дохода свыше 300 000 ₽182 1 02 03000 01 1000 160
УСН и другие режимыУСН «Доходы»182 1 05 01011 01 1000 110
УСН и другие режимыУСН «Доходы минус расходы»182 1 05 01021 01 1000 110
УСН и другие режимыАУСН «Доходы»182 1 05 07000 01 1000 110
УСН и другие режимыАУСН «Доходы минус расходы»182 1 05 07000 01 1000 110
Патент (ПСН)Городские округа182 1 05 04010 02 1000 110
Патент (ПСН)Муниципальные районы182 1 05 04020 02 1000 110
Патент (ПСН)Города федерального значения182 1 05 04030 02 1000 110
Патент (ПСН)Городские округа с внутригородским делением182 1 05 04040 02 1000 110
Патент (ПСН)Внутригородские районы182 1 05 04050 02 1000 110
Патент (ПСН)Муниципальные округа182 1 05 04060 02 1000 110
ЕСХНЕдиный сельхозналог182 1 05 03010 01 1000 110
Прочие налогиНалог на прибыль (федеральный бюджет)182 1 01 01011 01 1000 110
Прочие налогиНалог на прибыль (региональный бюджет)182 1 01 01012 02 1000 110
Прочие налогиНДС (внутренний рынок)182 1 03 01000 01 1000 110
Прочие налогиНДС при импорте из ЕАЭС (через ЕНС)182 1 04 01000 01 1000 110
Прочие налогиНДС при импорте из других стран (через таможню)153 1 04 01000 01 1000 110
Транспортный налог182 1 06 04011 02 1000 110
Земельный налогВ зависимости от типа территории (город, район, округ, поселение)182 01 06 12 01 01 0000 510
Туристический сбор182 1 03 03000 01 0000 110
Торговый сбор182 1 05 05010 02 0000 110
АкцизыНа напитки с сахаром182 1 03 02480 01 1000 110
АкцизыНа спиртосодержащую продукцию182 1 03 02020 01 1000 110
АкцизыНа табачные изделия182 1 03 02030 01 1000 110
ГоспошлиныРегистрация ИП и юрлиц182 1 08 07010 01 1000 110
ГоспошлиныОбращение в арбитраж182 1 08 01000 01 1050 110

На какой КБК платить налог по УСН в 2026 году

В 2026 году предприниматели на УСН используют разные КБК — в зависимости от объекта налогообложения. При этом все платежи по УСН — авансы, годовой налог, пени и штрафы — перечисляются через ЕНП. Для таких перечислений применяется один общий КБК: 182 01 06 12 01 01 0000 510.

Но конкретные коды всё равно нужны. Их указывают в уведомлении об исчисленных суммах. Это нужно, чтобы налоговая правильно распределила деньги с вашего единого счёта по нужным налогам и взносам.

КБК по УСН на 6 и 15% для уведомления об исчисленных налогах и взносах

Предприниматели на УСН подают уведомление об исчисленных налогах раз в квартал. Это нужно, чтобы ФНС знала, какую сумму списать с единого налогового счёта (ЕНС) в счёт авансового платежа. В уведомлении указывают сумму налога и верный КБК.

Сроки подачи уведомлений в 2026 году:

  • за I квартал — до 27 апреля,
  • за полугодие — до 27 июля,
  • за 9 месяцев — до 26 октября,
  • за год — до 25 января 2027 года.

Сроки предоставления отчётности, которые выпадают на выходные, переносятся на первый рабочий день. А порядок переноса платежей с 2026 года планируют изменить — уплатить налог придётся в последний рабочий день до выходного, на который выпадает срок уплаты.

Форма уведомления утверждена приказом ФНС России от 02.11.2022 №ЕД-7-8/1047@. Подать уведомления обязаны все ИП и организации на УСН, кроме тех, у кого налог к уплате равен нулю.

Какие КБК указать в уведомлении

Объект налогообложенияЧто указывается в строке 3 уведомленияКБК
УСН «Доходы» (ставка 6% или региональная)Налог и авансовые платежи182 1 05 01011 01 1000 110
УСН «Доходы минус расходы» (ставка 15% или региональная)Налог и авансовые платежи182 1 05 01021 01 1000 110

Например, при заполнении уведомления для режима  УСН «Доходы» в строке 5 укажите код налогового периода — 34/03 (для 9 месяцев). В строке 4 — сумму налога к доплате за 9 месяцев, а не общую сумму с начала года.

Чтобы узнать сумму аванса к доплате, нужно:

  1. Посчитать налог нарастающим итогом за 9 месяцев.
  2. Вычесть из него все ранее уплаченные авансы.
  3. Разницу и нужно указать в уведомлении.
ПРИМЕР
Как ИП заполнить уведомление по УСН 6% за 9 месяцев.
ИП применяет УСН «Доходы».
— Начисленный налог за 9 месяцев — 230 000 ₽.
— Взносы и пособия — 100 000 ₽.
— Аванс за полугодие (I и II кварталы) — 80 000 ₽.
Сумма к уплате:
230 000 − 100 000 − 80 000 = 50 000 ₽.
В уведомлении за 9 месяцев укажите 50 000 ₽ по КБК 182 1 05 01011 01 1000 110.

Как проверить, правильный ли КБК

Актуальные КБК можно посмотреть на сайте ФНС, в разделе «Налогообложение в РФ» — «Коды классификации доходов бюджета». Достаточно выбрать форму правления — ИП, организация или физлицо и указать нужный налог.

Также есть удобный сервис для заполнения платёжных документов. Нужно выбрать тип плательщика и документ, затем ввести КБК в нужное поле. Система покажет, для каких платежей используется этот код.

Другие статьи по теме

4 ФЕВРАЛЯ 2026
49 067
Дарья Жуковская
Ставки страховых взносов в 2026 году
31 ИЮЛЯ 2026
9199
Трембицкая Лариса
Реквизиты для уплаты ЕНП в 2026 году

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
КБК УСН в 2026 году: коды для «Доходы» и «Доходы минус расходы», пени и штрафы — Точка Банк