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Бухгалтерия
Бухгалтерия

IT-компании могут лишиться льгот: какие налоговые изменения ждут отрасль в 2026 году

После нескольких лет послаблений для IT-компаний готовятся новые изменения. Власти планируют увеличить взносы, сократить льготы и ввести новые правила для бизнеса с иностранным участием.

17.10.2025
344
344

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В Госдуму внесён законопроект №1026190-8, который предусматривает налоговую реформу, включая пересмотр льгот для IT-отрасли. Документ затрагивает порядок страховых взносов, применение упрощённой системы налогообложения и администрирование налогов.

Основные изменения для IT

1. Повышение льготных страховых взносов.

Для аккредитованных IT-компаний предлагается увеличить льготный тариф страховых взносов с 7,6 до 15%. При этом право на пониженный тариф будет зависеть от официального статуса в реестре аккредитованных организаций.

2. Отмена универсальных пониженных тарифов для МСП.

Пониженные ставки страховых взносов сохранятся только для отраслей, которые утвердит правительство. IT-компании смогут применять льготу только при выполнении дополнительных условий.

3. Ужесточение условий для малого бизнеса.

Порог дохода для применения УСН и патента без НДС предлагается снизить с 60 млн до 10 млн ₽.

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4. Новые ограничения по иностранному участию.

Организации, имеющие статус иностранных агентов или связанных с ними лиц, не смогут пользоваться налоговыми льготами. Ограничения распространяются и на компании, где доля таких участников превышает 10%.

5. Новые правила налога на прибыль для международных групп.

Законопроект вводит ст. 288.5 НК РФ, устанавливающую особый порядок расчёта и уплаты налога на прибыль для участников международных групп компаний. Это затронет крупные IT-холдинги с зарубежными структурами.

6. Расширение налогового мониторинга.

ФНС получит больше полномочий для доступа к информационным системам компаний, включая электронные базы и интерфейсы взаимодействия. Для IT-организаций это может означать дополнительные затраты на безопасность и интеграцию.

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IT-компании могут лишиться льгот: налоговые изменения 2026 года — Точка Банк