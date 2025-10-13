НДС, УСН, ПСН и взносы: все налоговые изменения 2026 года

С 1 января 2026 года для бизнеса могут вступить в силу обширные изменения в Налоговом кодексе РФ — в рамках законопроекта №1026190-8. Эти новшества затрагивают НДС, спецрежимы (УСН, ПСН), страховые взносы и механизм налогообложения ИП. Точка Банк разберёт ключевые изменения, оценит последствия для разных типов бизнеса.

Коротко В 2026 году изменятся почти все основные налоги. Ставка НДС вырастет до 22%. Для УСН и ПСН установят лимит дохода 10 млн ₽, при превышении которого возникает обязанность по уплате НДС и утрачивается право на патент. Фиксированные взносы для ИП увеличатся до 57 390 ₽, а максимальный размер допвносов с доходов больше 300 000 ₽ в 2026 году ограничат суммой 321 818 ₽.

Основные нововведения по НДС

Повышение ставки до 22%

Стандартная ставка НДС возрастёт с текущих 20 до 22%. Это повышение направлено на увеличение налоговых поступлений, но создаёт дополнительное бремя для большинства продавцов товаров и услуг. Предпринимателям придётся работать с электронными счетами-фактурами, вести книги покупок и продаж и каждый квартал сдавать декларации по НДС.

Льготная ставка 10% сохранится для определённых категорий — продуктов питания, детских товаров и других, предусмотренных ст. 164 НК РФ.

Расширение налогооблагаемых операций

Часть операций больше не будет освобождаться от НДС. Под налог попадёт передача исключительных прав и лицензий на российское программное обеспечение. Также НДС придётся начислять на банковские и платёжные услуги, связанные с обслуживанием карт. Это значит, что ИТ-компании, банки и финансовые сервисы будут платить НДС по тем операциям, которые раньше не облагались налогом.

Снижение порога доходов для освобождения

Сейчас предприниматели на УСН не платят НДС, если их выручка за год не превышает 60 млн ₽. С 2026 года предполагается снижение лимита до 10 млн ₽. Если доход превысит этот порог в 2025 году, бизнесу придётся платить НДС уже с начала следующего года.

Изменения для УСН и ПСН

УСН

Ставки по УСН — 5 и 7% — останутся без изменений. Из-за снижения лимита для освобождения от НДС и расширения списка облагаемых операций многим предпринимателям придётся платить налог именно по этим ставкам.

При этом порог в 250 млн ₽, который сейчас разграничивает применение ставки 5% и переход к ставке 7%, с 2026 года, скорее всего, изменится. На рассмотрении находится законопроект №160965, предусматривающий установление коэффициентов-дефляторов на следующий год.

ПСН

С 2026 года ПСН станет доступен только предпринимателям с годовым доходом до 10 млн ₽. Кроме того, из списка видов деятельности, подпадающих под патент, исключат грузоперевозки, розничную торговлю через магазины и павильоны с торговым залом.

Предприниматели, которые работают в этих сферах или получают доход выше установленного лимита, больше не смогут применять ПСН. Им придётся перейти на другую систему налогообложения.

Также внесены изменения в сферу деятельности предпринимателей, которые уже не могут применять ПСН, например вахтёры и охранники, на основании Федерального закона №359-ФЗ.

Реформа страховых взносов и фиксированных выплат

Отмена пониженных тарифов для МСП

С 2026 года будет отменён специальный пониженный тариф страховых взносов, введённый в период ковида. Большинство предприятий будут платить взносы на общих основаниях.

Новые тарифы и предельная база

Предлагается установить тариф 30% на выплаты в пределах базы до 2 979 000 ₽. Для сумм, превышающих этот лимит, ставка составит 15,1%. Это повысит налоговую нагрузку для компаний с большим количеством сотрудников.

Особые условия для отдельных отраслей

С 2026 года для большинства малых и средних компаний отменят единый льготный тариф страховых взносов. Для бизнеса из торговли, строительства и других сфер базовый тариф в 30% станет обязательным.

Льготы сохранятся только для организаций и ИП из списка приоритетных отраслей с соблюдением условия: основной ОКВЭД и не менее 70% выручки по этому виду деятельности.

Для IT-компаний условия тоже изменятся. Тариф страховых взносов вырастет с 7,6 до 15% в пределах базы до 2 979 000 ₽.

Фиксированный взнос для ИП и дополнительный 1%

ИП должны будут заплатить фиксированный страховой взнос — 57 390 ₽ независимо от фактической деятельности. Ранее действовал тот же порядок: если доход превышает 300 000 ₽ в год, взимается дополнительный 1% с суммы превышения. С 2026 года изменится только максимальный размер этих взносов — 321 818 ₽.

То есть всего ИП может заплатить до 379 208 ₽ взносов за себя.

Изменения расчёта 1% взноса для «Доходы минус расходы» и ЕСХН

Раньше ИП на УСН «Доходы минус расходы» и плательщики ЕСХН платили 1% с выручки. Теперь допвзносы рассчитывают с прибыли, то есть с дохода за вычетом расходов. При этом в составе расходов не учитываются фиксированные и дополнительные страховые взносы предпринимателя. Это делает расчёт более прозрачным и справедливым.

Особенности для ИП с комбинированной деятельностью

С 2026 года индивидуальные предприниматели будут платить один фиксированный страховой взнос — 57 390 ₽. Это правило действует и для тех, кто совмещает несколько видов деятельности, включая частную практику.

Ранее взносы начислялись отдельно по каждому основанию. Например, отдельно как для ИП и отдельно как для нотариуса согласно пп. 2 п.1 ст. 419 НК РФ.

Реформа, предложенная в законопроекте №1026190-8, серьёзно изменит систему налогообложения с 2026 года. Новые правила затронут НДС, специальные налоговые режимы, страховые взносы и расчёты для индивидуальных предпринимателей.

Также изменится порядок уплаты налогов, если срок приходится на выходной. Раньше можно было заплатить после выходных, теперь — только до них.