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Бухгалтерия
Бухгалтерия

1 июля 2025 года — последний день для уплаты 1% взноса

01.07.2025
56
56

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Подключите Онлайн-бухгалтерию от Точка Банк

Рассчитаем ваши налоги и взносы, подготовим отчётность и будем всегда на связи — независимо от того, в каком банке у вас счёт.
Оставить заявку

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

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1 июля 2025 года — последний день, когда предприниматели могут оплатить дополнительный взнос  за 2024 год. Это 1% с доходов свыше 300 000 рублей. 

Дополнительные взносы перечисляются в составе единого налогового платежа (ЕНП) с отражением КБК  — 182 0 10 61201 01 0000 510.

Уведомление с суммой дополнительного взноса в инспекцию при этом не подается.

Не знаете, как рассчитать налоги и взносы? Подключите бесплатную Онлайн-бухгалтерию — система рассчитает ваши налоги и взносы, подготовит отчётность и автоматически отправит платежи в налоговую — после вашего подтверждения.

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Сегодня последний день для уплаты 1% взноса