1 июля 2025 года — последний день для уплаты 1% взноса

1 июля 2025 года — последний день, когда предприниматели могут оплатить дополнительный взнос за 2024 год. Это 1% с доходов свыше 300 000 рублей.
Дополнительные взносы перечисляются в составе единого налогового платежа (ЕНП) с отражением КБК — 182 0 10 61201 01 0000 510.
Уведомление с суммой дополнительного взноса в инспекцию при этом не подается.
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